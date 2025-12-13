Hey! Say! JUMP¡¢°ËÌîÈø·Å¤È¾¾ËÜÊæ¹áW¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Hey! Say! JUMP¤¬¡¢ÄÌ»»36ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ò2026Ç¯2·î11Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢°ËÌîÈø·Å¡¦¾¾ËÜÊæ¹áW¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Õ¤ÎÉ÷¤Ë¤½¤è¤°¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¯²»¤Î¿ô¡¹¤È¡¢ÊÒÁÛ¤¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¡¢¤½¤ÎÆó¤Ä¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÊÒÁÛ¤¤¡È¥¨¥Ê¥¸¡¼¡É¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿¿¿ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¡È²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÎø¤¬»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¡É¤¬²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¡Ötraveler¡×¤ò¼ýÏ¿¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï´ó¤êÆ»¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤è¡ª¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡¢Î¹Ï©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö½é²ó¸ÂÄêÈ×1¡×¤Ë¤Ï¡¢É½Âê¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ÎMV¤È¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£Îø¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢MV¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡Ö½é²ó¸ÂÄêÈ×2¡×¤Ë¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£ÁêÃÌ¤Ê¤·¤Ç1¿Í1ÉÊ»ý¤Á´ó¤Ã¤¿Æé¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡© ¿©¤Ù¤Æ¡¢°û¤ó¤Ç¡Ä¤È¤¤¤¦7¿Í¤Î»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÖÄÌ¾ïÈ×¡×¤Ë¤â¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡È¥·¥Æ¥£¡¼¡õ¥Ó¥Ó¥Ó¥Ã¡ª¡É¤Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤¬2¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈ×¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ä¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎJUMP¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß♡¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á(¥Ï¡¼¥È¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤)¡×¤òÆ±º¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥©¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¡×¡¢¥í¥´¤Ê¤É¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥Á¥ç¥³É÷¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¡×¤¬ÉõÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¤òµ¤Ê¬ÊÑ¤¨¤ÆÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡¦¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥·¡¼¥È¡×¤òÉõÆþ¡£µ¤Ê¬¤ÇÃå¤»ÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¿È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇØ·Ê¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈ×¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥½¥ó¥°¤â¼ýÏ¿Í½Äê¡£
◾️36th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×1
¡ÎCD+Blu-ray¡ÏLCCA-6242/3¡¡\1,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎCD+DVD¡ÏLCCA-6244/5¡¡\1,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Æ©ÌÀ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ¡¿²Î»ì¥Õ¥©¥ÈÀÞ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
M1.¥Ï¥Ë¥«¥ß¡¡¢¨Æü10¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¼çÂê²Î
M2.traveler
ºî»ì:UU, Rondo ºî¶Ê:UU, comachi¡¡ÊÔ¶Ê:²ÖÂ¼ÃÒ»Ö
¡¦Blu-ray¡¿DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡× Music Video & Making
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×2
¡ÎCD+Blu-ray¡ÏLCCA-6246/7¡¡\1,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎCD+DVD¡ÏLCCA-6248/9¡¡\1,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Æ©ÌÀ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ¡¿²Î»ì¥Õ¥©¥ÈÀÞ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
M1.¥Ï¥Ë¥«¥ß¡¡¢¨Æü10¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¼çÂê²Î
M2.traveler
¡¦Blu-ray¡¿DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
7¿Í¤À¤±¤Î20¼þÇ¯·èµ¯²ñ¡ª1¿Í1ÉÊ »ý¤Á´ó¤êÆé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
¢¡ÄÌ¾ïÈ×
¡ÎCD¡ÏLCCA-6250¡¡\1,320¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.¥Ï¥Ë¥«¥ß¡¡¢¨Æü10¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¼çÂê²Î
M2.traveler
M3.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêA¡ÊÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
M4.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêB¡ÊÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
¡ÜM5~M8. M1~M4¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¤ò¼ýÏ¿
¢¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈ×¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡Ë
¡ÎCD+GOODS¡ÏLCNC-0095¡¡\2,860¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹BOX»ÅÍÍ¡¿24P²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.¥Ï¥Ë¥«¥ß¡¡¢¨Æü10¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¼çÂê²Î
M2.traveler
M3.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêC¡Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈ×¤Î¤ß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
¡¦ÉõÆþ¥°¥Ã¥º¡§
¥Ï¥Ë¥«¥ß♡¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡Ê¥Ï¡¼¥È¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¡Ë
¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡¦¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥·¡¼¥È¡Ê1ËçÎ¾ÌÌ¡Ë
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¡Ê7Ëç¡Ë
¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥Á¥ç¥³É÷¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¡Ê4Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¢§ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ
½é²ó¸ÂÄêÈ×1¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¡§ÀèÃå¤Ç¡Ø½ÕÉ÷¤È¥¥ß¤Ë¤½¤è¤°7¿§¥Ï¥Ë¥«¥ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù
½é²ó¸ÂÄêÈ×2¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¡§ÀèÃå¤Ç¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¡ª¤×¤¥¥ê¥Æ¥£♡2way ¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥Á¥ã¡¼¥à¡Ù
ÄÌ¾ïÈ×¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¡§ÀèÃå¤Ç¡Ø¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤ä¡¼¤Ä¡Ù
