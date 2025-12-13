¡Ö¤Ú¡¼¤Ú¡¼¤Ú¡¼¤Ú¡¼¡ª¡×¼Â¶·¼Ô¤¬Âç¶½Ê³¡¢Èþ½÷¿ý»Î¤Î¥É¥éÇúÇÜËþ ¿Íµ¤²òÀâ¤â¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¥É¥é¤À¤é¤±¤Î¼êÇ×¤Ë¡¢¼Â¶·¤ÎÊý¤¬¶½Ê³¤·¤¿¡©¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î12Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇU-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¡¢Æî1¶É1ËÜ¾ì¤ËÇÜËþ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤³¤Î»þ¡¢¼ê¤Î¤¦¤Á¤ËÀÖÇ×¤¬1Ëç¡¢¥É¥é¡¦¥«¥ó¥É¥é¹ç¤ï¤»¤Æ6Ëç¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡¢¼Â¶·¤Î¾®ÎÓÌ¤º»¤¬Âç¶½Ê³¡£²òÀâ¤ÎÁ°ÅÄÄ¾ºÈ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¤Ä¤¤¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤¹¤ëÄÁ¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼Â¶·¡Ö¤Ú¡¼¤Ú¡¼¤Ú¡¼¤Ú¡¼¡×²òÀâ¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Î½Ö´Ö
¡¡Æî1¶É1ËÜ¾ì¡¢¿ð¸¶¤Ï¼«É÷¤Ç¤·¤«¤â¥É¥é¤ÎËÌ¤¬ÇÛÇ×¤ËÂÐ»Ò¤ÇÆþ¤ë¤È¡¢1½äÌÜ¤Ë¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤«¤é¥Ä¥âÀÚ¤ê¤µ¤ì¤¿ËÌ¤ò¤¹¤«¤µ¤º¥Ý¥ó¡£Áá¤¯¤âËþ´Ó°Ê¾å¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¼êÇ×¤ËÍ¸úÇ×¤ò¾¯¤·¤º¤Ä°ú¤Æþ¤ì¡¢4½äÌÜ¤Ë¤ÏÈ¬Ëü¤ò°Å¥«¥ó¡£¥«¥ó¥É¥é¤¬1Åû¤È¤Ê¤ê¡¢¿ð¸¶¤Î¼ê¤Ë¤â1Ëç¤¢¤Ã¤¿¡£9½äÌÜ¡¢2º÷¤ò¿ýÆ¬¤Ë¤·¤Æ¥Ú¥ó3Åû¡¢Ä·Ëþ³ÎÄê¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤òÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¼¡¤À¡£
¡¡¼¡½ä¡¢¿ð¸¶¤Ï4ËçÌÜ¤ÎËÌ¤ò°ú¤Æþ¤ì¡¢¤³¤ì¤â¥«¥ó¡£¿·¤·¤¤¥«¥ó¥É¥é¤ÏÏ»Ëü¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¿ð¸¶¤Î¼ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿¼Â¶·¡¦¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¥É¥é¤¬¡©ËÌ¡¢ËÌ¡¢ËÌ¡¢ËÌ¡¢1Åû¡¢Ï»Ëü¡¢ÀÖ¸ÞËü¡×¤È¡¢¿ð¸¶¤¬»ý¤Ä¥É¥é¤ò1Ëç¤º¤Ä¿ô¤¨»Ï¤á¤¿¡£¿¿²£¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄ¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ú¡¼¡¢¤Ú¡¼¡¢¤Ú¡¼¡¢¤Ú¡¼¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤ë¾®ÎÓ¤Ë¡¢¤Ä¤¤¡Ö¤Ê¤ó¤¹¤«¡©¤¦¤ë¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈËÜ²»¤¬¥Ý¥í¥ê¡£¾®ÎÓ¤â¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿ð¸¶¤Ï¥Ú¥ó3Åû¤ò°ú¤¤¤ÆËÌ¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é6¤ÎÇÜËþ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¢¥¬¤ê¤è¤ê¤â¼Â¶·¡¢²òÀâ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤Ú¡¼¤Ú¡¼¤Ú¡¼¤Ú¡¼¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë£÷¡×¤È¡¢¥È¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë