¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡Ö¤¬¤ó¡×¤Î¼£ÎÅ¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼£ÎÅ¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦ ¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤ë
¡ÖËÜÆü¡¢³§¤µ¤ó¤ËÏ¯Êó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áá´üÈ¯¸«¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¼£ÎÅ¡¢¤½¤·¤Æ°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤Î¼£ÎÅ·×²è¤Ï¿·Ç¯¤«¤éÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê±Ñ¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤è¤ë¤¬¤ó·¼È¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯2·î¤Ë¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¡¢Æ°²è¤Ç¼£ÎÅ¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÆâ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â900Ëü¿Í¤¬¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÁá´üÈ¯¸«¤ÏÌ¿¤òµß¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë