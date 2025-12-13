¡È2027Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤ËEU²ÃÌÁ¡É¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿·×²è¤Î½¤Àµ°Æ¤Ë
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ÎºÇ¿·¤Î½¤Àµ°Æ¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò2027Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤ËEU=¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Ë²ÃÌÁ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï12Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤È¤Þ¤È¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄó½Ð¤·¤¿ÏÂÊ¿·×²è¤Î½¤Àµ°Æ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò2027Ç¯1·î1Æü¤Þ¤Ç¤ËEU¤Ë²ÃÌÁ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎEU²ÃÌÁ¤Ë¤Ï27¤«¹ñÁ´¤Æ¤Î»Ù»ý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½¤Àµ°Æ¤ò»Ù»ý¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ËÂÐ¤·»¿À®¤ËÅ¾¤¸¤ë¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½¤Àµ°Æ¤¬¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎEU²ÃÌÁ¤¬´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃÌÁ¼êÂ³¤¤¬Á°¿Ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¤Àµ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¤ËÄ´À°¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£