²Î¼êÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡×¡Ê¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¥¤¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Çº£Ç¯³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ãæ¿¹¡£6·î¤ËÆ±¶É¡ÖÃæÀî²È¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¤ª·»ÍÍ¡ÊÃæÀî²È¹ä¡Ë¤¬»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡×¤È½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö»ä¤ÏÀÎ¤«¤éÃæÀî²È¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤°¤é¤¤Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤âÃæÀî²È¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤¬¥Õ¥¡¥óÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½éÂåM¡Ý1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¤º¤Ã¤È¡£ºÇ½é¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡£¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öº£¤â¸«¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê³À²ÖÀµ¤¬¡Öº£·ë¹½¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡¢Ä«¡×¤ÈÃæ¿¹¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÈÖÁÈ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯²óÅú¡£º£Ç¯³«ºÅ¤·¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿Å¸¤Ï¡¢Ãæ¿¹¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤è¤ê»£±Æ¤ò¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤«¤¬²°¤Î²Ã²ìæÆ¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ã²ì¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¼Ì¿¿¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£