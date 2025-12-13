Xiaomi Store¡¢ÅÔÆâ½é½ÐÅ¹¡¡¥«¥á¥¤¥É¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ë¥ªー¥×¥ó
¡¡¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï13Æü¡¢ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤Ë¡¢ÅÔÆâ½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ëÄ¾±ÄÅ¹¡ÖXiaomi Store ¥«¥á¥¤¥É¥¯¥í¥Ã¥¯Å¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡¡³«Å¹¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ç¤Ï¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥³¥Þー¥¹¼èÄùÌò¤ÎÁñ»Ê¶³Ê¼»á¤¬°§»¢¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö¥«¥á¥¤¥É¥¯¥í¥Ã¥¯¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤òÂÎ¸³¤·¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤¬¾¯¤·ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥³¥Þー¥¹ ¼èÄùÌò Áñ»Ê¶³Ê¼»á
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼ÒÄ¹¤ÎÏ¤¶ÇÏª»á¤¬¡¢¡Ö¥«¥á¥¤¥É¥¯¥í¥Ã¥¯Å¹¤ÏÆüËÜ¤Ç5Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï´ØÀ¾¤ÈÌ¾¸Å²°¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤Þ¤ËºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¼ÒÄ¹ Ï¤¶ÇÏª»á
¡¡¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÉô¤Î°ÂÃ£¹¸É§ËÜÉôÄ¹¤Î¤Û¤«¡¢1ÆüÀ½ÉÊ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÌ³¤á¤ë»³º¬¹¯¹»á¡¢2Ì¾¤Î¥·¥ã¥ª¥ß¥Õ¥¡¥ó¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡JRµµ¸Í±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó2Ê¬¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥«¥á¥¤¥É¥¯¥í¥Ã¥¯¡×2³¬¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¡¢Ìó200À½ÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤Ë¤Ï»²²ÃÌµÎÁ¤ÎÃêÁª²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»ー¥ë¤Ê¤É¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
ÀèÃå100¿Í¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È