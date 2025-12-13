¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Ïº£Ç¯¤â¹â¤¤! Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ÏÅß¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â ¤ªÅ¹¤Ï²Á³Ê¾å¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë»î¹Ôºø¸í
³¹Ãæ¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬²¡¤·´ó¤»¤ëÊª²Á¹âÆ¤ÎÇÈ¡£
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯ÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿°û¿©ÎÁÉÊ¤Ï¡¢2024Ç¯¤è¤ê¤ª¤è¤½8000ÉÊÌÜÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2ËüÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂô»Ô»³²Ê¤Ë¤¢¤ëÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Õ¤é¤ó¡¦¤É¡¼¤ë¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÊ¿¶Ñ¤Ç1³ä¤Û¤É¥±¡¼¥¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤é¤ó¡¦¤É¡¼¤ë ¶â´ä½ÅÅµ¼ÒÄ¹¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Ï2¡¢3Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éºàÎÁÅª¤Ë¤ÏÃÍ¾å¤²¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Âç¤¤¤¡£ºàÎÁ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í·ïÈñ¤È¤«¸÷Ç®Èñ¤È¤«Á´ÂÎÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬²Á³Ê¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¹âÆ¤òÂ³¤±¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢3862±ß¤Ç3000±ßÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Ç¯¡¹¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤òÂ³¤±¡¢2025Ç¯¤Ï4740±ß¡£
4Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½900±ß¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¥±¡¼¥¤Î¼çÍ×¤Î¸¶ºàÎÁ¤Î²Á³Ê¤ÎÊÑ²½¤Ç¤Ï¡¢·ÜÍñ¤Ç20%¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ç16%¤Ê¤É¥±¡¼¥¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊºàÎÁ¤¬ÂçÉý¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥±¡¼¥¤òºÌ¤ëÄêÈÖ¤Î¥¤¥Á¥´¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢30%¶á¤¤ÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥±¡¼¥¤òÊñÁõ¤¹¤ëÈ¢¤äÂÞ¤Ê¤É¤â½ÅÌý¤ä¥Ñ¥ë¥×¤Ê¤É¤Î¸¶ÎÁ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥±¡¼¥¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¹âÆ¤ÎÍ×°ø¤È¤Ï
¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤Î²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë²·Çä¶È¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ºêÊª»º Ç½ºê¾ÌÀÀìÌ³¼èÄùÌò¡Ö¤Þ¤º¤Ï±ß°Â¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê»ºÃÏ¤Ç¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤«À¤³¦Åª¤Ë¼ûÍ×¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤ÇÊª¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃÍÃÊ¤â¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Ê£¹çÅª¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤ÆÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Á¥´¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÀÄ²ÌÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤ÏÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô°Â¾¦Å¹ °ÂÅÄ¹±É×Å¹Ä¹¡Ö²Æ¤¬½ë¤¹¤®¤Æ¤º¤Ã¤È10·î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç½ë¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÊý¤¬1½µ´Ö¤«¤é10Æü´Ö¤º¤ì¹þ¤ó¤ÀÊ¬¤À¤±ÃÙ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤À¤È»×¤¦¡×
2025Ç¯¤Î¥¤¥Á¥´¤ÏÌÔ½ë¤Î¤¿¤áÉÄ¤ò¿¢¤¨¤ë»þ´ü¤òÎãÇ¯¤è¤êÃÙ¤¯¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤Î¼ûÍ×¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È½Ð²Ù¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬¤º¤ì¡¢²Á³Ê¹âÆ¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô°Â¾¦Å¹¡¦°ÂÅÄ¹±É×Å¹Ä¹¡Ö²ÌÊª¤Ï¥á¥¤¥ó¤¬À¸¿©¤Ê¤Î¤Ç²Á³Ê¤Ë´ó¤»¤ÆÉÊÂ·¤¨¤ò¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿»þ¤Ë¤³¤Î¤¢¤¤¤À¤Î¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¤¯¤ë¤Î¤Ç¹â¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°Â¤¤¤â¤Î¤Ë¥·¥Õ¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¦¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë³¹¤ÎÈ¿±þ¤Ï
ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡¢³¹¤Î¿Í¤ÎÈ¿±þ¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
³¹¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç¥±¡¼¥¤òºî¤ë¤Î¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¡×¡Ö¡Ê¥±¡¼¥¤Ï¡Ë¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ï¿©¤Ù¤ë¤·¹â¤¤¤«¤é¤É¤¦¤Î¤È¤«¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö¥±¡¼¥¤ÏÇ¯¤Ë°ì²ó¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«Çã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£»Ò¤É¤â¤â¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡£
¤Õ¤é¤ó¡¦¤É¡¼¤ë¤Ç¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¾õ¶·¤ÏÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï2000Âæ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ÎÈÎÇä¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥¤Ç¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¤¤
Êª²Á¹âÆ¤Ç²Á³Ê¤ò¾å¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¾Ð´é¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤é¤ó¡¦¤É¡¼¤ë ¶â´ä½ÅÅµ¼ÒÄ¹¡ÖÃÍÃÊ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤½¤Î²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Î¤¤ì¤¤¤µ¤È¤«¤ª¤¤¤·¤µ¤È¤«¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¡ÖÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤½¤¦¤Ê²Á³Ê¤Ç¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¥±¡¼¥¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ëÊ¬¡¢¤è¤ê°Â²Á¤ÊºàÎÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¥±¡¼¥¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤«¥ì¥·¥Ô¤Î¸«Ä¾¤·¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¤¢¤È2½µ´Ö¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥±¡¼¥¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¤«¡©