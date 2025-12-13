Ž¢²òÌó¤·¤Æ¤â1Ç¯Æâ¤ËÈ¾¿ô¤¬Éñ¤¤Ìá¤ëŽ£²ñ°÷6²¯¿ÍÄ¶Spotify¤ÎµÒ¤Î¿´¤ò°®¤êÂ³¤±¥¬¥Ã¥Ý¥êÌÙ¤±¤ëÅ·ºÍÅª"Àß·×"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ê¿Ìî ÆØ»Î¥«¡¼¥ë´Æ½¤¡Ø¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¶µÍÜ¡¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Netflix¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥×¥é¥ó
Netflix¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÄê³ÛÆ°²è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÁª¤Ð¤»Êý¡×¤È¡ÖÂ³¤±¤µ¤»Êý¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÀß·×¤·¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤Î¶µ²Ê½ñÅªÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¤Ë±þÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KEYWORD¢ª¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó
ÃÊ³¬Åª¤Ê¥×¥é¥óÀß·×¤È²Á³Ê¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹
VOD¡ÊVideo On Demand¡Ë¤ÎÇÆ¼Ô¡¢Netflix¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹¹ðÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤È¤¤¤¦»°ÃÊ³¬¤Î²Á³ÊÂÓ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤³¤ÎÀß·×¤Ï¡¢¼Â¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁªÂò¹ÔÆ°¤ò¹ª¤ß¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ó¥«¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¡×¤ä¡Ö¥´¥ë¥Ç¥£¥í¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¡Ê¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤Ãæ´Ö¥×¥é¥ó¤¬ºÇ¤âÁª¤Ð¤ì¤ë·¹¸þ¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿åÌÌ©¤Ê²Á³ÊÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¹¹ðÉÕ¤¤ÎÄã²Á³Ê¥×¥é¥ó¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤òÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢»ëÄ°²ÄÇ½²è¼Á¤äÆ±»þºÆÀ¸²ÄÇ½Âæ¿ô¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ³Î¤Êº¹°Û¤òÀß¤±¡¢Ã±¤Ê¤ë¶â³Û¤Î°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»È¤¤Êý¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¥×¥é¥ó¤ÎÁªÂò¡×¤È¤¤¤¦·úÁ°¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²ÃÆþ¼Ô¤Ï²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÁÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë½ÀÆð¤ÊÀß·×»×ÁÛ
Netflix¤Ï¡¢²ÃÆþ¡¦²òÌó¤Î¼êÂ³¤¤ò¶Ë¤á¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¿´ÍýÅª¾ãÊÉ¡×¤ò·àÅª¤Ë²¼¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè·¿¤ÎÄê´ü·ÀÌó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÇû¤ê¤ä°ãÌó¶â¤ò°ìÀÚÀß¤±¤º¡¢µ¤·Ú¤Ë»î¤»¤ëÀß·×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖÂ»¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¤ä¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ëµÕÅ¾¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢·ÀÌóÁ°¤Ëµ¡Ç½¡¦ÎÁ¶â¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌÀ¼¨¤¹¤ëÆ©ÌÀÀ¤¬¿®Íê´¶¤òÀ¸¤ß¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹â¤¤·ÑÂ³Î¨¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°ÍúÎò¤«¤é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤ä¥ì¥³¥á¥ó¥Éµ¡Ç½¤â¡¢²òÌóËÉ»ß¤ÎÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤ä¤á¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢Ä¹´üÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Î¥Ã¦¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÀè²ó¤ê¤·¤Æ¼è¤ê½ü¤¯Àß·×¤¬¡¢¼ý±×¤Î°ÂÄê²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±þÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡ÖÁª¤Ð¤»Êý¡×¤È¡ÖÂ³¤±¤µ¤»Êý¡×¤ÎËÜ¼Á
Netflix¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÀß·×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²Á³Ê¤Î¹©É×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°·ÐºÑ³ØÅª»ëÅÀ¤Î±þÍÑ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ê£¿ô¥×¥é¥ó¤Î¤¦¤ÁÃæ´Ö¤òÁª¤Ð¤»¤ë¹½Â¤¤Ï¡¢ÊÝ¸±¤äÄÌ¿®¥×¥é¥ó¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯·¿¤Î°û¿©Å¹¤ä¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ÀÌó¤ò¡ÖÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëÀß·×¡×¤Ï¡¢¥¸¥à¤ä±Ñ²ñÏÃ¤Ê¤É·ÑÂ³Î¨¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¶È¼ï¤Ç¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²òÌó¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¹½Â¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃæ¿È¤¬¡Ö¤ä¤á¤Ë¤¯¤¤Ì¥ÎÏ¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹â¤¤LTV¡Ê¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¦¤¬¡ÖÁª¤Ð¤»Êý¡×¤È¡ÖÂ³¤±¤µ¤»Êý¡×¤ÎÎ¾ÎØ¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÉáÊ×Åª¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¼ý±×¤Î¿·¤¿¤ÊÆ»¶Ú¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¢£Spotify¡ÁÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¢ª¼«Æ°¤ÇÍÎÁ¥×¥é¥ó
Spotify¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÍÎÁ¥×¥é¥ó¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯Àß·×¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥ß¥¢¥àÀïÎ¬¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¼ý±×¹½Â¤¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
KEYWORD¢ª¥Õ¥ê¡¼¥ß¥¢¥à
¢£¥Õ¥ê¡¼¥ß¥¢¥à¡§ÌµÎÁ¤ÎÀè¤ËÍø±×¸«¿ø¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë
¥Õ¥ê¡¼¥ß¥¢¥à¤È¤Ï¡¢¡ÖFree¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡×¤È¡ÖPremium¡ÊÍÎÁ¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢´ðËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¡¢°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÍÎÁ¤Ç¼ý±×¤òÆÀ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÈ¯¤Î²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Spotify¤Ï¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¡¢ÌµÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹ÔÆ°¥Ç¡¼¥¿¤È¹¹ðÉ½¼¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ÍÎÁ¤Ø¤Î¼«Á³¤Ê°Ü¹Ô¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¹¹ðÉÕ¤¤Ç²»³Ú¤¬Ä°¤ÊüÂê¤È¤¤¤¦Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÍøÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆSpotify¤Ï5²¯¿ÍÄ¶¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¡Ê¢¨¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼Â¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤òÍøÍÑÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨Ãð¡§2025Ç¯5·î»þÅÀ¤Ç6²¯7800Ëü¿Í¡Ê¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
2017Ç¯¤Ë¤Ï¹¹ð¼ýÆþ¤¬541²¯±ß¤òÆÍÇË¡¢²Ý¶â°Ê¾å¤Î¿¤Ó¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¹ð¸¶²Á¤¬¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢ÌµÎÁÁØ¤Ç¤â¹â¤¤Íø±×Î¨¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢¡ÖÌµÎÁ¤Ç¤âÌÙ¤«¤ë¡×ÂÎÀ©¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²òÌó¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Àß·×¤ÎÌ¯
Spotify¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î²òÌóÎ¨¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿ºÆ³ÍÆÀÀïÎ¬¤¬¹ªÌ¯¤Ç¤¹¡£·î´Ö²òÌóÎ¨¤ÏÌó5.1¡ó¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²òÌó¼Ô¤ÎÌó40¡ó¤¬3¥«·î°ÊÆâ¤ËºÆ²ÃÆþ¤·¡¢1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤Ï50¡ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏSpotify¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤¬Æü¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢²òÌóÍýÍ³¤Î3³ä¤Ï»ÙÊ§¤¤¼ºÇÔ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡Ö°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Î¥Ã¦¡×¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Spotify¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤ä¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òÊÝ»ý¤·¡¢ºÆ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ì¤ÐÂ¨ºÂ¤Ë¸µ¤Î´Ä¶¤¬Éü¸µ¤µ¤ì¤ëÀß·×¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Éüµ¢¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤»¤Ê¤¤Æ³Àþ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦Á°Äó¡×¤Î¹½Â¤¤¬¡¢¼ý±×¤Î°ÂÄê¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÌµÎÁ¤Ç¤â¡ÖÀïÎÏ²½¡×¤Ç¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤¤¤¦»ñ»º
Spotify¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥³¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼ý±×¤òÀ¸¤àÂ¸ºß¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹ðÉÕ¤¤ÎÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬²»³Ú¤òÄ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë²»À¼¹¹ð¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ð¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¹¹ð¼ç¤«¤é¤Î¼ý±×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¹¹ð¸¶²Á¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ä¹»þ´ÖÍøÍÑ¤·¤Æ¤âºÎ»»À¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Spotify¤ÏËÄÂç¤ÊÌµÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ù¡¼¥¹Á´ÂÎ¤òÍø±×»ñ¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Apple Music¤äAmazon Music¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÌµÎÁÄó¶¡¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤â¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤¯ÌµÎÁ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇÍÎÁ°Ü¹Ô¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦Àß·×¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç¤â¼ý±×²½¤Ç¤¡¢¾ÍèÅª¤Ê²Ý¶â¥æ¡¼¥¶¡¼¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡½¡½¡£
¤³¤ÎÂ¿ÁØÅª¤Ê²ÁÃÍ¹½Â¤¤¬¡¢Spotify¤ò¶È³¦Æâ¤ÇºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
Ê¿Ìî ÆØ»Î¥«¡¼¥ë¡Ê¤Ò¤é¤Î¡¦¤¢¤Ä¤·¡¦¤«¡¼¤ë¡Ë
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¥«¡¼¥ë·Ð±Ä½Î½ÎÄ¹¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£ÊÆ¹ñ¥¤¥ê¥Î¥¤½£À¸¤Þ¤ì¡£ËãÉÛÃæ³Ø¡¦¹â¹»Â´¶È¡¢ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£ÆüËÜ¶½¶È¶ä¹Ô¡¢NTT¥É¥³¥â¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¾·ÂÔ¹Ö»Õ¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÊMBA¡ËÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¢BBTÂç³Ø¶µ¼ø¤òÎòÇ¤¡£¾å¾ì´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Û¤«³¤³°¤Ç¤Î¹Ö±éÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀïÎ¬¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÄ¶ÆþÌç¡ª¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡Ø¥«¡¼¥ë¶µ¼ø¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½¸Ãæ¹ÖµÁ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ö·Ð±ÄÀïÎ¬¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡×¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ö¶âÍ»¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡×¡Ê°Ê¾å¡¢Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢´Æ½¤ËÜ¤Ë10ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ØÂç³Ø4Ç¯´Ö¤Î·Ð±Ä³Ø¸«¤ë¤À¤±¥Î¡¼¥È¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤È¡ØÂç³Ø4Ç¯´Ö¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸«¤ë¤À¤±¥Î¡¼¥È¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦¡õÆüËÜ¤ÎÈÎÇäÀïÎ¬¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤ï¤«¤ë ºÇ¿·¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿Þ´Õ¡Ù¤Ê¤É40ºýÄ¶¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãø½ñ¤Ï´Ú¹ñÂæÏÑÃæ¹ñ¥¿¥¤¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤âËÝÌõ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È Ê¿Ìî ÆØ»Î¥«¡¼¥ë¡Ë