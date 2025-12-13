トム・ヒドルストンが主演を務める人気ドラマ「ナイト・マネジャー」シーズン2より、本予告編が公開された。

「ナイト・マネジャー」（2016-）は、ジョン・ル・カレの同名小説に基づく大ヒットスパイドラマ。シーズン1では、元イギリス軍兵士でホテルのナイト・マネジャー（夜間支配人）を務めるジョナサン・パイン（ヒドルストン）が、スパイとなって違法武器業者リチャード・ローパー（ヒュー・ローリー）を追い詰めていく姿が描かれた。

約10年ぶりの復活となるシーズン2は、前回のラストから8年後が舞台。ジョナサンは“アレックス・グッドウィン”という偽名を使い、ロンドンのMI6監視部門で静かに働きながら、穏やかに暮らしているという設定だ。

予告編では、ジョナサンが再び現場復帰することになり、新たな武器商人がターゲットとして浮上する。ローパーの“真の弟子”を名乗る、テディ・ドス・サントスだ。テディはコロンビアに武器を密輸しており、ジョナサンは英国諜報機関が彼を支援しているのではないかと疑念を抱く。こうして、再びスパイとして潜入任務に就くことになる。

コロンビアに潜入したジョナサンは、ビジネスウーマンのロクサナの協力を得て、投資家を装いサントスに接近。その一方、国際執行機関員のアンジェラ・バーに「嘘をついたな」と責める場面もあり、アンジェラは「仕方なかった。ロンドンの投資家や政治家――あの腐敗した連中を締め上げるチャンスだと思ったの」と反論している。

やがてテディとジョナサンの関係は緊迫し、ジョナサンが正体を追及される場面や、崖の上で銃を向けられ、取っ組み合いになるシーンも映し出される。陰謀が渦巻く潜入捜査は、果たしてどこへ向かうのか。

出演者はヒドルストンに加え、アンジェラ・バー役のオリヴィア・コールマンが復帰。新キャストとして、ロクサナ役で「デイジー・ジョーンズ・アンド・ザ・シックスがマジで最高だった頃」のカミラ・モローネ、テディ役で『バビロン』（2022）のディエゴ・カルバが加わる。

脚本はシーズン1につづき、「ハンナ ～殺人兵器になった少女～」（2019-2021）などのデヴィッド・ファーが担当。「超サイテーなスージーの日常」（2020-）などのジョージー・バンクス＝デイヴィスが全6話を監督する。

「ナイト・マネジャー」シーズン2（全6話）は、初回3話が2026年1月11日にAmazon で全世界配信。英国では1月1日よりBBCおよびBBC iPlayerで放送・配信となる。

