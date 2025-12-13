¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó±¦ÏÓ¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤ò³ÍÆÀ¡¡º£µ¨MLBºÇÂ¿81ÅÐÈÄ¡¢3Ç¯Ï¢Â³30¥Û¡¼¥ë¥É
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¡¢¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬FA¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥ºÅê¼ê¡Ê34¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£·ÀÌó¤Ï3Ç¯Áí³Û3700Ëü¥É¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼±¦ÏÓ¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï2013Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2019Ç¯¤ËMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»420ÅÐÈÄ¤Ç154¥Û¡¼¥ë¥É¤òµó¤²¡¢ÆÃ¤Ë2020Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Î·×403ÅÐÈÄ¤ÏMLBºÇÂ¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î80»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢30¥Û¡¼¥ë¥É13¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¥á¥Ã¥Ä¤Î2µåÃÄ¤ÇMLBÁ´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î81»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢4¾¡6ÇÔ32¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.98¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2021Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Ç68ÅÐÈÄ°Ê¾å¡¢¤¦¤Á4¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï30¥Û¡¼¥ë¥É°Ê¾å¤È°ÂÄê¤·¤¿Æ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥¹¡¢¥³¥Ç¥£¡¦¥Ý¥ó¥»Î¾±¦ÏÓ¤ò²Ã¤¨¤¿ÀèÈ¯¿Ø¤ËÂ³¤¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÊä¶¯¤Ë¤âÃå¼ê¡£º£¸å¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤é¶¯ÂÇ¼Ô¤Î³ÍÆÀ¡¢°¿¤¤¤Ï¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£