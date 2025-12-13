Ž¢2026Ç¯¤ÏÉÔÆ°»º¤¬²¼Íî¤¹¤ëŽ£·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ëŽ¢¿·¤¿¤Ë²È¤òÇã¤¦¿Í¤Ë¤ÏÏ¯ÊóŽ¤ºÇ¶áÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ÏÈá·àŽ£¤Î¥¦¥éÂ¦
¢£2026Ç¯¤ÏÉÔÆ°»º¤¬²¼Íî¤¹¤ë
2026Ç¯¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ç¤¹¡£Ã»´ü¶âÍø¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤È¤â¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢°¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¡×¤¬ÍèÇ¯¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¾å¸þ¤¯¤É¤³¤í¤«¡¢¤µ¤é¤ËÉÏ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤ÏÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ç¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ë¿¨¤ì¤¿¶âÍø¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ê¡¢»ý¤Á²È¤Î²Á³Ê¤ÎÄã²¼¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¿·¤¿¤Ë²È¤òÇã¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¶âÍø¾å¾º¤ÏÏ¯Êó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤Ê¤¼¶âÍø¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤«
¤Þ¤º¡¢¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ëÏÃ¤«¤éÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æü¶ä¤ÎÀ¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤¬º£·î18¡Á19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ô¾ì¤ÎÂçÊý¤Î¸«Êý¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÆü¶ä¤Î¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤·¤Æ¡¢À¯ºö¶âÍø¡Ê¥³¡¼¥ë¥ì¡¼¥ÈÍâÆüÊª¡Ë¤ò0.25¡ó¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
À¯ºö¶âÍø¤Ï¡¢1Æü¤À¤±¶ä¹Ô´Ö¤ÇÂß¤·¼Ú¤ê¤¹¤ë¶âÍø¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬ËèÆü²ðÆþ¤·¡¢¶âÍø¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Ï¡¢¸½¾õ¾å¸Â¤¬0.5¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢0.75¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ëÍýÍ³¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡Ê¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¦À¸Á¯½ü¤¯Áí¹ç¡Ë¤Î¿ä°Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì»þ2¡óÂæ¸åÈ¾¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Ç¤¹¤¬¡¢10·î¤Ë¤Ï¤Þ¤¿3¡ó¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍÞÀ©¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
É½¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼Â³Û¤Ç¤ÎµëÍ¿¡Ê¸½¶âµëÍ¿Áí³Û¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¡ÖÌ¾ÌÜÄÂ¶â¡Ý¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡×¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¾ÌÜÄÂ¶â¤Î¿¤Ó¤è¤ê¤â¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ÏË¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸ÉÊÊª¤òÆ±¤¸ÎÌ¡¢Çã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î»Ò¶¡¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¼Á¤òÍî¤È¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ñ¡¼¥ÈÊç½¸¤¬¿ô¥«·îÁ°¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ì¾ÌÜÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ë¤«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´°Á´¼º¶ÈÎ¨¡¢Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï¤Þ¤ÀÎÉ¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¤¬ÌÀ¤±¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï1.35ÇÜ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï1.18ÇÜ¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄã¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸ÛÍÑ¤Î²áÇ®´¶¤ÏÇö¤é¤®¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î¶á¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤â¡¢¥Ñ¡¼¥È¤µ¤ó¤ÎÊç½¸¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¿ô¥«·îÁ°¤«¤éÅ½¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµ¼Ò°÷¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ï¡¢Íè½Õ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã»´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬É¬Í×¤Ç¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢Æü¶ä¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤«¡£ºÇ¶á¤Þ¤Ç¤Ï1¡ó¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÂ¿¤¯¡¢1.5¡ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¤Î3ÇÜ¤Î¶âÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì»þ¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï½õÄ¹¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹½é´ü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤Ç±ß¹â¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾õ¶·¤¬°ã¤¦¤Î¤Ë¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÈÆ±¤¸¥¤¥ó¥Õ¥ìÀ¯ºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥á²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤È¤¤¤¦¡¢²Á³Ê°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤À¯ºö¤ò¤È¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¼ý¤Þ¤ë¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢È¯Â°Ê¹ß¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÍ¢ÆþÊª²Á¤Î¾å¾º¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò½õÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£Ã»´ü¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢´ë¶È¤ÎÃ»´ü¤Ç¤Î¼ÚÆþ¶âÍø¤â¾å¾º¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤â¤Á¤í¤ó±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£ÊÖºÑ³Û¤¬¾å¤¬¤ë¡¢²È·×ÉéÃ´¤Ï³Î¼Â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¶âÍ»»ñ»º¡¢¤È¤¯¤ËÍÂÃù¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï²¸·Ã¤Ç¤¹¤¬¡¢»ñ»º¤Ï¹âÎð¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬½áÂô¤Ç¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¤Ï¶âÍø¥¢¥Ã¥×¤ÏµÕÉ÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ä¹´ü¶âÍø¤â¾å¾º¤¹¤ë
°ìÊý¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÏÄ¹´ü¶âÍø¤âµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£Ç¯½é¤á¤Ë1.2¡óÂæ¤À¤Ã¤¿10Ç¯¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤Ç1.7¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¡¢11·î¤ËÆþ¤ê1.8¡ó¡¢1.9¡ó¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÄ¶¤¨¡¢¤³¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢1.96¡ó¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢2¡óÌÜÁ°¤Ç¤¹¡£2¡óÄ¶¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ë¡×¤Î¤Û¤¦¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤µ¤ì¤º¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤À¤±¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¡¢ºâÀ¯°²½·üÇ°¤«¤é¹ñºÄ¤ÎÁýÈ¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¡¢¶âÍø¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä¹´ü¶âÍø¤Î¹âÆ¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¶âÍøÉéÃ´¤òÁý¤ä¤·¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ°ÕÍß¤ò¸ºÂà¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é½»Âð¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Î¸ÇÄê¤Ç¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍøÉéÃ´¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿·¤·¤¯²È¤òÇã¤¦¿Í¤Ë¤Ï¾¯¤·Ï¯Êó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½»Âð²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë
»ä¤ÏÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¤³¤ÎÀè¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤Ë²¼¤¬¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍø¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤³ÎÎ¨¤ÇÍèÇ¯¤Ë¤«¤±¤ÆÃ»´ü¡¢Ä¹´ü¤È¤â¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Æü¶ä¤ÎÀ¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ë¤¢¤¿¤ëÃæ±û¶ä¹Ô¡ÊFRB¡Ë¤ÎFOMC¡Ê¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤¬12·î9Æü¡¢10Æü¤Ë³«¤«¤ì0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤â¡¢ÍèÇ¯5·î¤ÎFRBµÄÄ¹¤ÎÍø²¼¤²¿ä¿ÊÇÉ¤Ø¤Î¸òÂå¤â´Þ¤á¤Æ¶âÍø²¼¤²¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦ÆüËÜ±ßÇã¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼Â¼Á¶âÍø¡ÊÌ¾ÌÜ¶âÍø¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò°ú¤¤¤¿¤â¤Î¡Ë¤Ï¡¢Ì¤¤À¤ËÆüËÜ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥×¥é¥¹¤Ç¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç±ß°Â¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤Îº¹¤¬½Ì¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢±ß°Â¤¬À§Àµ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡£
ÆüËÜ¤ËÍè¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£±ß°Â¤ÎÀ§Àµ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¶³ä°Â¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Î½ÉÇñ¤äÇã¤¤Êª¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡¡×È¯¸À¤ÇÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Âçºå¤ÇÇñ¤Þ¤ë¥Û¥Æ¥ë¤â°ÊÁ°¤ÏÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÂçÀª¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤³¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë½¸µÒ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦¡¢¼ûµë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁ¶â¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ëÎÁ¶â¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÔ¿´¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ë²¼Íî°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ë¬ÆüµÒÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¥Û¥Æ¥ëÎÁ¶â¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍÑÃÏ¼èÆÀ°ÕÍß¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢¥Û¥Æ¥ëÎÁ¶â²¼Íî¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÑÃÏ¼èÆÀ¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÍÑÃÏ¼èÆÀ²Á³Ê¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉÔÆ°»º¼èÆÀ¤Ë¤â»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤äÀéÂåÅÄ¶è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÆ°¤¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¤È¤¯¤Ë¹âÆ¤·¤¿ÅÔ¿´¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ë²¼Íî°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ï¼þÊÕÃÏ°è¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¶âÍø¾å¾º¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÅÚÃÏ¼èÆÀ¤ä¸Ä¿Í¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÉÔÆ°»º¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¡¢¤È¤¯¤ËºÇ¶á¹âÃÍ¤ÇÉÔÆ°»º¤òÇã¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¶âÍø¾å¾º¤â´Þ¤á¤Æ¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¶âÍø¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤«¤éÉÔÆ°»º¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÁØ¤Ë¤Ï¡¢Êª·ï¤äÅÚÃÏ¤ÎÁê¾ì¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÎÉ¤¤ÏÃ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¡¢Ã»´ü¡¦Ä¹´ü¤Î¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿·ÐºÑ¤ÎÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
¾®µÜ °ì·Ä¡Ê¤³¤ß¤ä¡¦¤«¤º¤è¤·¡Ë
¾®µÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä²ñÄ¹CEO
µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£ÊÆ¹ñ¥À¡¼¥È¥Þ¥¹Âç³Ø¥¿¥Ã¥¯·Ð±ÄÂç³Ø±¡Î±³Ø¡¢Åìµþ¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¡Ø¾®µÜ°ì·Ä¤Î¡ÖÆü·Ð¿·Ê¹¡×¿¼ÆÉ¤ß¹ÖºÂ2020Ç¯ÈÇ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¾®µÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä²ñÄ¹CEO ¾®µÜ °ì·Ä¡Ë