15´Ó+Å´²Ð´¬1ËÜ¤Ç1242±ß¡ØÄ¶¤Þ¤°¤í¼÷¤·¥Õ¥§¥¢¡Ù³«ºÅ¡Ú¾®ÁÎ¼÷¤·¡Û

»ý¤Áµ¢¤ê¼÷»Ê¤Î¡Ö¾®ÁÎ¼÷¤·¡×¤Ï¡¢12·î15Æü¡Á12·î19Æü¤Î5Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ØÄ¶¤Þ¤°¤í¼÷¤·¥Õ¥§¥¢¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ØÄ¶¤Þ¤°¤í¼÷¤·¥Õ¥§¥¢¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¤Þ¤°¤í¼÷¤·¡×1,242±ß¡¢¡ÖÄ¶¤È¤í¤Þ¤°¤í¼÷¤·¡×1,501±ß(³ÆÀÇ¹þ)¤Î2¼ïÎà¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤Î½àÈ÷¿ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¾®ÁÎ¼÷¤·¡ØÄ¶¤Þ¤°¤í¼÷¤·¥Õ¥§¥¢¡Ù¡Ò¤Þ¤°¤í¿Ô¤¯¤·¤Î¥»¥Ã¥È2ÉÊ¡¢Ê¿Æü¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡Ó
¡ÖÄ¶¤Þ¤°¤í¼÷¤·¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤°¤í¡×9´Ó¡¢¡Ö¤Í¤®¤Þ¤°¤í¡×6´Ó¡¢¡ÖÅ´²Ð´¬¡×1ËÜ¤¬Æþ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡£
¾®ÁÎ¼÷¤·¡ÖÄ¶¤Þ¤°¤í¼÷¤·¡×
¡ÖÄ¶¤È¤í¤Þ¤°¤í¼÷¤·¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆî¤Þ¤°¤íÃæ¤È¤í¡×3´Ó¡¢¡Ö¤È¤í¤¿¤¯¡×3´Ó¡¢¡Ö¤Þ¤°¤í¡×6´Ó¡¢¡Ö¤Í¤®¤Þ¤°¤í¡×3´Ó¡¢¡ÖÅ´²Ð´¬¡×1ËÜ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°µÅÝÅª¥³¥¹¥Ñ¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥§¥¢°ì²¡¤·¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®ÁÎ¼÷¤·¡ÖÄ¶¤È¤í¤Þ¤°¤í¼÷¤·¡×
¡ØÄ¶¤Þ¤°¤í¼÷¤·¥Õ¥§¥¢¡Ù¤Ï¡¢°ìÉôÃÏ°èŽ¥Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÌ¤¼Â»Ü¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢ÆâÍÆŽ¥¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¡Ò12·î20Æü¤«¤é¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Õ¥§¥¢¡Ù³«ºÅ¡Ó
¤Þ¤¿¡¢¾®ÁÎ¼÷¤·¤Ç¤Ï¡¢12·î20Æü¡Á25Æü¤Î6Æü´Ö¤Ë¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Õ¥§¥¢¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ö¾È¾Æ¥Á¥¥ó¥í¡¼¥ë¡×¤ä¡ÖËÜ¤º¤ï¤¤¤¬¤ËÄÞ²¼¡×¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£
¾®ÁÎ¼÷¤·¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Õ¥§¥¢¡Ù