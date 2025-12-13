ZÀ¤Âå¤Ë¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¡×¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¡×¤¬¿Íµ¤¤Ê°Õ³°¤Ê¥ï¥±¡ÄBLACKPINK¥ê¥µ¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥À¥ß¥ê¥ª¡¢¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´
¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤È¤Ï¡¢1980Ç¯¡Á1995Ç¯º¢¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¤Âå¤ò»Ø¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ëÅ¾´¹ÅÀ¤Ç°é¤Ã¤¿¡¢Èó¾ï¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤ÄÀ¤Âå¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¡Ö¤æ¤È¤êÀ¤Âå¡×¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥ó¥¯¤È¤Ï¡¢2010Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¡Á¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÇúÈ¯Åª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¤³¤È¡£¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥ó¥¯¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¥Ö¥ë¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Ï¡Ö´¶¾ð¤È¶¦´¶¡×¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡ÖÍýÀ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¡×¡£¤É¤Á¤é¤â¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿§¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼´¤È¤Ê¤ë´¶À¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¡¢¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÄ´ÏÂ¤òÀ¸¤à¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¿§¸«ËÜ¤òÄó¶¡¤¹¤ëPantone¼Ò¤¬ÁªÄê¤·¤¿2016Ç¯¤Î¥«¥é¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ö¥í¡¼¥º¥¯¥©¡¼¥Ä&¥»¥ì¥Ë¥Æ¥£¡× ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥ó¥¯¡Ê¥í¡¼¥º¥¯¥©¡¼¥Ä¡Ë¤È¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¥Ö¥ë¡¼¡Ê¥»¥ì¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡Ê@taylorswift¡Ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLover¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤Ï¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¡¢Ê¿Åù¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼°Õ¼±¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°½Å»ë¡£¾ÃÈñ·¹¸þ¤Ï¡¢Êª¤è¤ê·Ð¸³¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£½Å»ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤ë¿´Íý·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢¶¦´¶¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼«¸Ê¾µÇ§Íßµá¡¢¼«¸ÊÈ¯¿®¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î²¹ÅÙ´¶¤ä¿´¤ÎË¤«¤µ¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ÖGen Z Color¡Ê¥¸¥§¥ó¥¸¡¼¡¦¥«¥é¡¼¡×¤È¤Ï¡©
ZÀ¤Âå¤Ï¡¢1996¡Á2010Ç¯º¢¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¤Âå¤ò»Ø¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¿È¶á¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÂè°ìÀ¤Âå¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¡Ö¤µ¤È¤êÀ¤Âå¡×¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÊÑÆ°¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¢SNSÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ç°é¤Á¡¢¸ÄÀ¤ÈËÜ²»¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤è¤ê¤â¥ê¥¢¥ë¤È°Õ»Ö¤ÎÉ½¸½¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖGen Z Color¡áZÀ¤Âå¤Î¿§¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥ó¥¯¡×¤ËÂ³¤¯¡¢À¤Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥«¥é¡¼¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¤³¤È¡£Gen Z Color¤Ï¡¢¤¿¤À¡Ö¿§¡×¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¤Âå´¶¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Pantone¼Ò¤Ï¡¢2020Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¡¢¡ÖGen Z Yellow¡áZÀ¤Âå¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¡×¡ÖGen Z Green¡áZÀ¤Âå¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯È¯¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGlossier¡Ê¥°¥í¥Ã¥·¥¢¡¼¡Ë¡×¡¢Ãæ¹ñ½é¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ëÄÌÈÎ¡ÖShein¡Ê¥·¡¼¥¤¥ó¡Ë¡×¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¡ÖH&M¡×¤Ê¤É¤¬¡¢ZÀ¤Âå¸þ¤±¥«¥é¡¼¤òÅ¸³«¡£TikTok¤äInstagram¹¹ð¤ÇGen Z Color¤òÂçÎÌ¤ËÏª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡Ê@billieeilish¡Ë¡¢¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥À¥ß¥ê¥ª¡Ê@charlidamelio¡Ë¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥ê¥ë¡¦¥Ê¥º¡¦X¡Ê@lilnasx¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢ZÀ¤Âå¤Î¿§¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬ÄÉ¿ï¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Gen Z Color¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¸²ºß²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Pantone¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¿§¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢SNS¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¿§¤ÎÇ§ÃÎ¤äÎ®¹Ô¤ò¡È¥Ð¥¤¥é¥ë¡É¤µ¤»¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Gen Z Color¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¡×¡Ö¼«Í³¡×¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤Ê¤É¡£Gen Z Color¤òÂåÉ½¤¹¤ë3¤Ä¤Î¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Gen Z Yellow¡Ê¥ë¥ß¥Ê¥¹¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ð¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë
²«¿§¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¡¦¸÷¡¦²¹¤«¤µ¡¦³èÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¡¢Ãå¤ë¿Í¤â¸«¤ë¿Í¤â¸µµ¤¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¹õ¡¢Çò¡¢¥°¥ì¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥«¥é¡¼¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢²«¿§¤ò»È¤¦¤³¤È¤Çº¹ÊÌ²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£ÌÀ¤ë¤¤²«¿§¤Ï¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤ÇÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë½Å»ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¸ú²ÌÅª¡£¤³¤ì¤â¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ù¥é¡¦¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É¡Ê@BellaHadid¡Ë¤Ï¡¢Gen Z Yellow¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¹¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤Î1¿Í¡£Èà½÷¤ÎÌÀ¤ë¤¯ÂçÃÀ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ï¡¢Gen Z Yellow¤Î»ý¤Ä¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡×¡Ö´õË¾¡×¡ÖÍ·¤Ó¿´¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¼¨¤·¡¢Éý¹¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥¢¥ª¥¤¥ä¥Þ¥À¡Ê@aoiyamada0624¡Ë¡£Èà½÷¤Î´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Á°±ÒÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Gen Z Yellow¤Î¡Ö¿·¤·¤µ¡×¡Ö²òÊü´¶¡×¡Ö¸ÄÀ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¡¢²«¿§¤ò´Þ¤à°áÁõ¤ä¥³¡¼¥Ç¤¬²¿ÅÙ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î²«¿§¤Ï¡¢GEN Z Yellow¤Î¡Ö¥Ý¥Ã¥×¡×¡Ö¼ã¤µ¡×¡Ö¸µµ¤¡×¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¶¦ÌÄ¤·¤Þ¤¹¡£
Gen Z Green¡Ê¥Í¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Æ¥£¡¼¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë
¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢Gen Z Green¡Ê¥¸¥§¥ó¥¸¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤¿¾ÝÄ§Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£¥Í¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¡¢ZÀ¤Âå¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿§¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¹õ¤È¥Í¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤»ä¤À¤±¤Îµ¹æ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£Èà½÷¼«¿È¤¬¸ì¤ëÝµ¤äÉÔ°Â¡¢ÆâÌÌ¤Î°Å¤µ¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤ò¸÷¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ»×¤È¤·¤Æ¡¢¹õ¤È¥Í¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÂÐÈæ¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤äÆâÌÌÀ¤³¦¤ò»ë³Ð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢¼«Á³¡¢Ìþ¤·¡¢°ÂÁ´¡¢Ä´ÏÂ¡¢¹µ¤¨¤á¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¿Í¹©Åª¤Ç»É·ãÅª¡£AI¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢Ì¤Íè¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÀ¤³¦¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢´ûÂ¸¤Î¾ï¼±¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢ËÜ²»¤ÇÀ¸¤¤ë»ÑÀª¤Î¾ÝÄ§¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Í¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢Gen Z Green¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¿§¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼·Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È·Ï¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥¤ä¥ª¥ê¡¼¥Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤â¥È¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
ZÀ¤ÂåÅª¤Ê¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢K-POP¤ÎBLACKPINK¤Î¥ê¥µ ¡Ê@lalalalisa_m¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ¡Ê@dualipa¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¥¸¥¸¡¦¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É¡Ê@gigihadid¡Ë¡¢¥±¥ó¥À¥ë¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¡Ê@kendalljenner¡Ë¡¢¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¡Ê@haileybieber¡Ë¤é¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ê¡¼¥ó·Ï¤ÎÎ®¹Ô¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤Ï¥Æ¥£¡¼¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥»¡¼¥¸¥°¥ê¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢ÀÄÎÐ·Ï¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Gen Z Purple¡Ê¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥ª¥ó¥Ñ¡¼¥×¥ë¡Ë
Gen Z Purple¡Ê¥¸¥§¥ó¥¸¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥×¥ë¡Ë¤Ï¡¢À¤ÂåÆÃÍ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä´¶À¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î»È¤¤Êý¤äÊ·°Ïµ¤¤ò´Þ¤ß¡¢ÈþÅª´¶³Ð¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥â¡¼¥Ö¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥Í¥ª¥ó¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ö¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¢´Å¤µ¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¯2¤Ä¤ÎÊý¸þÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¸¤¤¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÆ©ÌÀ´¶¤ä¸¸ÁÛ´¶¤Î¤¢¤ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¿§¤Ï¡¢Æâ¾Ê¡¢¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¡¢Æü¾ï¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥Í¥ª¥ó¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ÏÌ¤Íè¤ä¶¯¤¤¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ødrivers license¡Ù¤¬À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¡Ê@oliviarodrigo¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤äMV¤Ï¡¢Gen Z Purple¤ËÄÌ¤¸¤ë´¶À¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥Ó¥¢¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¼ºÎø¡¢¼«¸Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÎÄË¤ß¤È³ëÆ£¡¢¼ã¼ÔÆÃÍ¤ÎÉÔ°Â¤ÈÍÉ¤é¤®¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¡¢Çò¹õ¤Ä¤«¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ZÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡¢¶³¦¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ZÀ¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢YOASOBI¤äAdo¤â³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤¬ÁÛµ¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Gen Z Purple¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È½Å¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥ó¥¯¡×¤È¡ÖGen Z Color¡×¤ÎÁê°ãÅÀ
¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥ó¥¯¤¬Î®¹Ô¤·¤¿2010Ç¯Âå¤Ï¡¢·ÐºÑ¤â¼Ò²ñ¤âÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Õ¥§Ê¸²½¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿Ê¸²½¤ÎÀ®Ä¹´ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤Î´Ø¿´¤Ç¤·¤¿¡£¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¿§¡£°Â¿´¤È¶¦´¶¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿§¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢2020Ç¯Âå¤Ï¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¢³Êº¹¡¢´Ä¶ÌäÂê¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£TikTok¤ä¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿§¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¿§¤¬¡¢Gen Z Color¤È¤·¤Æ¸²ºß²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Gen Z Color¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÀ¤³¦¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¿§¡£¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È´¶¾ð¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿§¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
