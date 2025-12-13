CBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡ÙµÜËÜÏÂ½¨ÀèÀ¸¤¬ÍèÇ¯3·îÂ´¶È¡¡Ìó50Ç¯½Ð±é¡¢ºÇ¸å¡ÖµÜËÜÀèÀ¸¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¸ø³«¼ýÏ¿
¡¡CBC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¡Ø¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°11¡§20¡¿ÅÚÍË¡¡Á°11¡§30¡¡¢¨Á´¹ñ13¶É¥Í¥Ã¥È¡Ë¤ÎµÜËÜÏÂ½¨ÀèÀ¸¤¬¡¢2026Ç¯3·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCBCº´Æ£ÆïÂç¥¢¥Ê¤Î¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¡õÎÁÍý¤ÎÍÍ»Ò
¡¡µÜËÜÀèÀ¸¤Ï¡¢45Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢µÜËÜÀèÀ¸ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤ò¡ÖµÜËÜÀèÀ¸¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ2Æü´Ö¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÄ´Íý¥·¡¼¥ó¤Î¼ýÏ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÎ¢Â¦¥È¡¼¥¯¤äÀèÀ¸¤Ø¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤ÎÆóÉô¹½À®¤È¤Ê¤ë¡£´ÑÍ÷¤ÏÌµÎÁ¡£¡Ö³§ÍÍ¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¢£µÜËÜÏÂ½¨ ¡Ê¤ß¤ä¤â¤È¡¡¤«¤º¤Ò¤Ç¡ËÀèÀ¸
1951Ç¯¡¡°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡¡74ºÐ
ÈÖÁÈ½éÂå¹Ö»Õ¤Ç¤¢¤êÉã¤Ç¤¢¤ëµÜËÜ»°ÏºÀèÀ¸¤ËÂå¤ï¤ê¡¢1980Ç¯6·î¤ËÈÖÁÈ¹Ö»Õ¤Ø¡£ÃåÇ¤¤·¤Æ¤«¤éÌó45Ç¯¡£¡Ö°¦¾ð¤Ï¡¢±ö¤Ë¤â¾¡¤ëÄ´Ì£ÎÁ¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢ºî¤ê¤ä¤¹¤¤²ÈÄíÎÁÍý¤òÄó°Æ¡£2026Ç¯3·îÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¡£
¢£¸ø³«¼ýÏ¿¾ÜºÙ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¸ø³«¼ýÏ¿¡ÁµÜËÜÀèÀ¸¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
³«ºÅÆü¡§
2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å5»þ30Ê¬¡Á³«¾ì¡¡¸á¸å6»þ¡Á³«±é
2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å1»þ30Ê¬¡Á³«¾ì¡¡¸á¸å2»þ¡Á³«±é
¢¨Î¾Æü¤È¤â³«±é¤«¤é2»þ´ÖÁ°¸å¤Ç¤Î½ªÎ»¤òÍ½Äê
¾ì½ê¡§CBC¥Û¡¼¥ë¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¿·±É1-2-8 CBC²ñ´ÛÆâ¡Ë
±þÊçÄùÀÚ¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢¨Äê°÷¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹çÃêÁª
