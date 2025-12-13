ËÌ¶å½£¤ÎÃæ³ØÀ¸»¦½ý£±Ç¯¡¢À¸ÅÌ¤ÎÉã¡ÖºéºÌ¤Ï¤É¤ó¤Ê¹â¹»À¸¤Ë¡×¡ÄÈï¹ð¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö°äÂ²¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤Çµ¯¤¤¿Ãæ£³ÃË½÷»¦½ý»ö·ï¤Ï£±£´Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é£±Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î°äÂ²¤¬£±£²Æü¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¸øÉ½¤·¡¢Ìþ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Èá¤·¤ß¤äÄË¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´°Â¿´¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ½»Ì±¤ÎÌÏº÷¤¬Â³¤¯¡£»¦¿Íºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Ìµ¿¦Ê¿¸¶¡Ê¤Ò¤é¤Ð¤ë¡ËÀ¯ÆÁÈï¹ð¡Ê£´£´¡Ë¤ÏÆ±Æü¡¢¸ûÎ±Àè¤ÇÆÉÇä¿·Ê¹¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»É½ý¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤¿°ìÊý¤ÇÈï³²¼ÔÂ¦¤Ø¤Î¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ö·ïÆóÅÙ¤È¡×
¡¡»ö·ï¤ÏºòÇ¯£±£²·î£±£´Æü¸á¸å£¸»þ£²£µÊ¬º¢¡¢Æ±¶è¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ÇÈ¯À¸¡£ÃíÊ¸¤ÎÎó¤ËÊÂ¤ó¤ÀÃË½÷¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç»É¤µ¤ì¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê£±£¶¡Ë¤¬Ìó£±¤«·î¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢Æ±¶è¤ÎÃæÅçºéºÌ¡Ê¤µ¤¢¤ä¡Ë¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£±£µºÐ¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿¡£Ê¿¸¶Èï¹ð¤Ï»ö·ï¤«¤é£µÆü¸å¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢£²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëÄÌ»»Ìó£¸¤«·î¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò·Ð¤Æº£Ç¯£¹·î¡¢»¦¿Í¤ä»¦¿ÍÌ¤¿ëºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï£±£²Æü¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¡ÖºéºÌ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²á¤´¤¹Æü¡¹¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºéºÌ¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤È»×¤¦ËèÆü¤Ç¤¹¡×¤È£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ê¿¸¶Èï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤äÃÏ°è¤ÎÊý¡¢»ö·ï¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ºÈ³¤Ë½è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤Ç¸«¼é¤ê
¡¡¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£Ê¿¸¶Èï¹ð¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Æ±¶èÄ¹Èø¹»¶è¤Ç¡¢¹»¶è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÆ£ÅÄÈæÏ¤»Ö¤µ¤ó¡Ê£¶£·¡Ë¤Ï£±£²Æü¡¢Í»Ö¤ÎÃÏ°è½»Ì±¤é½½¿ô¿Í¤È¤È¤â¤Ë³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢²¼¹»¤¹¤ë»ùÆ¸¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿¸¶Èï¹ð¤Ï»ö·ïÁ°¤«¤é¼«Âð¤ÇÇúÃÝ¤òÌÄ¤é¤·¤Æ²»³Ú¤òÂç²»ÎÌ¤ÇÎ®¤·¤¿¤ê¡¢ÅÜÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ä®Æâ²ñ¤Ï½»Ì±¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡Ö·Ù»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯£±¡Á£²·î¡¢¹»¶è¤ÎÌó£±£·£µ£°À¤ÂÓ¤Ë¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤·¡¢Çã¤¤Êª¤äÄÌ¶Ð»þ¤Ê¤É¤ËËÉÈÈ¤Î»ëÅÀ¤ÇÌÜ¤òÇÛ¤ë¡Ö¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ê¡×³èÆ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£º£·î¤â¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¡£¡Ö»ö·ï¤ò´°Á´¤ËËÉ¤°ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
Èï¹ð¼Õºá¤Ê¤¯
¡¡Ê¿¸¶Èï¹ð¤Ï£±£²Æü¡¢¸ûÎ±Àè¤ÎÊ¡²¬¹´ÃÖ½ê¾®ÁÒ¹´ÃÖ»Ù½ê¡ÊËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Èï¹ð¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°ºÐÂåÁ°È¾¤«¤éÀº¿À²Ê¤ËÄÌ¤Ã¤ÆÉþÌô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤¿¸å¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¡£¸î¿ÈÍÑ¤Ê¤É¤Ç¼«Âð¤ä¼Ö¤ËÊ£¿ô¤Î¿ÏÊª¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ö·ïÅö»þ¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÉÔÄ´¤Ç¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¡Ö¡ÊÈï³²À¸ÅÌ¤«¤é¡Ë¤Ð¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×¤¿¤á¡¢Å¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ»É¤·¤¿¤È¼çÄ¥¡£¤¿¤À¡¢¡Ö»¦°Õ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤ä°äÂ²¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼Õºá¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤Ë¤ß¤¸¤ó¤âÍî¤ÁÅÙ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¸¶Èï¹ð¤¬À¸ÅÌÂ¦¤Ë°ìÊýÅª¤ËÅÜ¤ê¤äÉÔ²÷´¶¤òÊç¤é¤»¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤äÄøÅÙ¤¬Áè¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¸¡»¡Â¦¤ÈÊÛ¸îÂ¦¤¬ÁèÅÀ¤Ê¤É¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¸øÈ½³«»Ï¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
