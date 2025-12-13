¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢¡ÖÍ¥¤·¤µ¤Î²ô¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë10¥¥íÃ£À®¡×Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤òÇØ¤Ë2¥·¥ç
¡¡¸µSKE48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡Ê34¡Ë¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ÜÅÄ¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Î¼¤µ¤ó¤È¡ª°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¸µ¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¡×¤ÎÅÄÂ¼Î¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£2¿Í¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤Ç¸å¤í¤ÎÌë·Ê¤Ë¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë10¥¥íÃ£À®¤Ç¤¤Æ´¶Æ°¡×¤È¤·¡Ö¡ÈÍè½µÁö¤ëÆü¤¢¤ë¡¼¡©¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤âÍ¥¤·¤¤Í¶¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¼Â¸½¡£¤¤¤Ä¤â1¿Í¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤éËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÁö¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¼Ì¿¿¤ÏÍê¤àÁ°¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢Á´ÉôÂÄ¹¤¯»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Í¥¤·¤µ¤Î²ô¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Î¼¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï¡¢´èÄ¥¤ì¤½¤¦¡¼¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£