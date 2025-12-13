¿ÜÆ£¥¢¥ó¥Ê¡ÖÅìÂç¤ËÍî¤Á¤¿¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¡¼¾®Àâ¤¹¤Ð¤ë¿·¿Í¾Þºî²È¤¬¡ØÎØ¤ë¥Ô¥ó¥°¥É¥é¥à¡Ù¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡¢¾µÇ§Íßµá¤Ø¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¡×
2024Ç¯¡¢¡Ø¥°¥Ã¥Ê¥¤¡¦¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Ç¾®Àâ¤¹¤Ð¤ë¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿ÜÆ£¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡£¼õ¾Þ¸åÂè°ìºî¤È¤Ê¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ºîÉÊ¡ØÄ¶ ¤¹¤·¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤¬¡¢12·î8Æü¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅìÂç¤ËÍî¤Á¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡ØÀ¾Åìµþ¤¹¤·ÍÜÀ®Âç³Ø¡Ù¤Ç¡Ø¤¹¤·¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¡½¡½¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿Æ³Æþ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëËÜºî¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´¼¹É®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Äø¤ä¡¢ºîÃæ¤Ç¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ëÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¡ØÎØ¤ë¥Ô¥ó¥°¥É¥é¥à¡Ù¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÜÆ£¤µ¤ó¤´¼«¿È¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
³ØÀ¸»þÂå¡¢»ä¤Ï¶À¤Ë±Ç¤ë¹Ó¤ó¤À´é¤Î¾®Ì¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬ËÜÅö¤Ë¡¢²¿¼Ô¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤¿Æü¡¹¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×
¤½¤ì¤ÏÂç³Ø¼õ¸³¤Ç¹çÈÝ¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÛ£Ëæ¤Ê¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à´ü¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢´ï³£ÂÎÁà¶µ¼¼¤ÇÃèÊÖ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Í³ËÛÊü¤Ê¾®³ØÀ¸»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï´û¤Ë¡¢ÂçÄñ¤Î²ÄÇ½À¤¬Â©Àä¤¨¤Æ¤¤¤¿µ¤¤â¤¹¤ë¡£
¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ÏËèÆü²¡¤·´ó¤»¡¢À¤³¦¤ÏÆü¡¹¡¢±§Ãè¤Î¤è¤¦¤ËËÄÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ì»ä¼«¿È¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤À¡£º£Æü¤Î»ä¤¬ºòÆü¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¤ÏìÐ¤Î²Ï¸¶¤ÎÀÐÀÑ¤ß¤ß¤¿¤¯¡¢¶õ¤·¤¯½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÊø¤ì¤ë¤Î¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¡¢·«¤êÊÖ¤·Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¤Ã¤È²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ªÁ°¤¿¤Á¤Ë¹ð¤²¤ë¡×
¤³¤ì¤Ï2012Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢´ö¸¶Ë®É§´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡ØÎØ¤ë¥Ô¥ó¥°¥É¥é¥à¡Ù¤Ë¤Æ·«¤êÊÖ¤·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤À¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»Äï¤¬Ææ¤Î¥Ú¥ó¥®¥óË¹¤«¤é¡ÖÍ¾Ì¿¶Ï¤«¤ÊËå¤ÎÌ¿¤òµß¤¤¤¿¤¯¤Ð¡¢¥Ô¥ó¥°¥É¥é¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤í¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê»ÈÌ¿¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£·»Äï¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥°¥é¥à¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÎÀµÂÎ¤â¤ï¤«¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¤½¤ì¤òÃµ¤·µá¤á¡¢¤ä¤¬¤ÆÈà¤é¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Î¼ö¤¤¤ä¡¢Æ¨¤ì¤¬¤¿¤¤±¿Ì¿¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°ì¸«¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ç¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¡¢ÉÁ¤«¤ì¤ëÄË¤ß¤ÏÂ©¶ì¤·¤¤¤Û¤ÉÁ¯¤ä¤«¤Ç¡¢¤±¤ì¤É»Ä¹ó¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤°¦¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤À¡£
»ä¤¬´ï³£ÂÎÁà¤ÇºÃÀÞ¤·¡¢¶µ¼¼¤ò¼¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢²ÈÂ²¤¬¶öÁ³¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¢¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ°Õ¼±¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤¡¡×¤ÈÄü¤áº®¤¸¤ê¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÏÆ¨¤²¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ì¤Íè¤ò°ì¤Ä¡¢¼«¤é¼êÊü¤·¤¿¤Î¤À¡£
ºîÉÊ¼«ÂÎ¤Ë¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±¡¢¡Ö²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë°µÅÝÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¹»¤«¤éÂç³Ø¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î½ê°â¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à´ü¤Ï¡¢º£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤âÉÔÌÓ¤Î¶Ë¤ß¤À¤Ã¤¿¡£ËÜµ¤¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÊª½ñ¤¤À¤±¤Ç¡¢¸å¤ÏÎ¾¼ê¤ÈÎã¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤ÈÌÊÌÓ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤Îº¢¡¢»ä¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯À®¸ù¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤È¤â´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Ë¾Þ»¿¤µ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡£²²ÉÂ¤Ê¤¯¤»¤ËÐþËý¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÌ¤Íè¤Ë¶±¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£±É¸÷¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¸Ê¤Î¼å¤µ¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¶õ¤Ã¤Ý¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¶²¤í¤·¤¯¡¢²¼¼ê¤ÊÅ´Ë¤¿ô·â¤Á¤ãÅö¤¿¤ë¤È¡¢¾®Àâ¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¡¦»í¡¦ÇÐ¶ç¡¦¤½¤ÎÂ¾½ô¡¹¤òÇ±¤ê¤À¤·¤Æ¤Ï·âÄÀ¤¹¤ë¤Î¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
°ì¤ÄÇ¯²¼¤ÎÆ£°æÁïÂÀ»á¤Ï²Ú¡¹¤·¤¤ÀïÀÓ¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹¹¿·¤·Â³¤±¡¢Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê°ì¤ÄÇ¯²¼¤ÎAdo»á¤¬¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤È¥¿¥Õ¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¹â¤ß¤Ø¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ô¤ä¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤ä¤é¥¼¥ß¤ä¤é¤Ç¼«¤éÆü¡¹¤òºÌ¤ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¼Ô¤Ð¤«¤ê¡£¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Êµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤Æ¡¢»ä¤Ï¥Ø¥É¥í¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¤Î¤³¤ì¤Þ¤¿¶ù¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¤¬âÁ¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÀåÂÇ¤Á¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤Ã¤È²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×
²¿¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤òÎ«¤á¡¢»ë³¦¤Î¶ù¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¡£
¾Ç¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¼Â¤ê¤ÎÌµ¤¤Æü¡¹¡£µ¤¤Å¤±¤ÐÂç³Ø»ÍÇ¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º½¢³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤Ï¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¼¡¡¹¤ËÉªÅ´¤ò¶ô¤é¤Ã¤ÆÉÔÄçÉå¤ì¤¿¡£¸À¤¤Ìõ¤Î¤è¤¦¤Ë²Æµ¨Î±³Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢¤½¤ÎËµ¤é¡¢Ä¹ÊÔ¾®Àâ¤ËÃå¼ê¤·»Ï¤á¤¿¡£
¼Ò²ñ¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢³ØÀ¸À¸³è¤ÎÁí·è»»¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ìî¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»Ò¶¡¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤ò´°Á´¤Ë¼º¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ä¡¢»Íµ¨¤Î¤è¤¦¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹³¤¤Æñ¤¤ÊÑ²½¤ò¡¢Íä¤ó¤ÀÀÄ½Õ¤ÎÂ´¶ÈÏÀÊ¸¤È¤·¤Æ½ñ¤»Ä¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯£¶·î¡¢½Ð¹ñÆü¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢»ä¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÉ¨¤Ë¾è¤»¡¢²þ¤á¤Æ¡ØÎØ¤ë¥Ô¥ó¥°¥É¥é¥à¡Ù¤ò»ëÄ°¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÈÝÄê¤â¹ÎÄê¤â¤Ç¤¤º¡¢¿ÍÀ¸¤È°ì½ï¤Ë»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤òÈò¤±¤Æ¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸þ¤¹ç¤¤¡¢²ò¼á¤·¡¢ÄÏ¤ßÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¤Î½Ð¸ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ò²ñ¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤¤¤¦¡¢Ð¼¤«¤Ê´üÂÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌëÃæ¤ËÂè°ìÏÃ¤òºÆÀ¸¤·»Ï¤á¡¢ºÇ½ªÏÃ¤È¶¦¤ËÄ«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Êª¸ì¤Ï°ìÊ¸»ú¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ïµã¤¤â¾Ð¤¤¤â¤»¤º¡¢°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë¤Ü¤ä¤±¤Æ±Ç¤ë¡¢Ëþ¤ÁÂ¤ê¤¿´é¤Î½÷¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
ºîÃæ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤¢¤Î¸ÀÍÕ¡£²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢»ä¤¬»ä¤Ë¤«¤±¤¿¼ö¤¤¡£
¤¢¤ì¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤â¡¢ÂÕÂÆ¤Ê»ä¤Ø¤ÎÃÇºá¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´ÆÆÄ¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤Ø¡¢×Ç×Ó¤¨¤ë¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¤Ø¤Î¡¢Ìä¤¤¤«¤±¤Ç¤¢¤êÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼Ò²ñÅª¤ËÂçÀ®¸ù¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¼Ô¤«¤éÂ¿¤¤¤ËÂº·É¤ò½¸¤á¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢·ëËö¤¬Â¨ÊªÅª¤Ê±ÉÍÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
À®¸ù¤·¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ç¤â¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢º£Æü¤ò¤Ò¤¿¤à¤¤ËÀ¸¤¡¢ÌÀÆü¤ò¾Ð¤Ã¤Æ·Þ¤¤·â¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤È¿ÍÀ¸¤Ï³Ú¤·¤¤¡£
´õË¾¡¢ËÜ¿´¡¢°¦¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÁÓ¼º¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¡¢âÁ¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÀÆü¤âÀ¸¤¤è¤¦¤È¡¢´é¤ò¾å¤²¤ë°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£ºòÆü¤Î¼«Ê¬¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±µö¤·¤Æ¤ä¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡£¿¡¤¤µî¤êÆñ¤¤¶ì¡¹¤·¤µ¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²áµî¤âÌ¤Íè¤â¸½ºß¤âÅù¤·¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°¦¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¾®¤µ¤¯âÁ¤¤¹¬Ê¡¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Ö°¦¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×
¤½¤ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ËËË¤¬´Ë¤ó¤À¡£¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤Æ¡£¤½¤·¤Æº£¡¢Æó½½°ìºÐ¤Î²Æ¤Ë¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤Æ¡£
¤³¤ì¤«¤é½ñ¤¯Êª¸ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹îÉþ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£³Î¿®¤È¶¦¤Ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃ¡¤¤À¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é½é¹Æ¤Î´°À®¤Þ¤Ç¡¢°ì½µ´Ö¤â¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤¦Ä¾Á°¤Þ¤ÇÊ¸»ú¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¤Ï¡¢²¹¤«¤ÊÈèÏ«´¶¤ÎÃæ¤°¤Ã¤¹¤ê¤ÈÌ²¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸¶¹Æ¤Ï¡¢¿ôÇ¯¤ò·Ð¤Æ»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤Ï²þ¹ÆÃæ¤â¡ØÎØ¤ë¥Ô¥ó¥°¥É¥é¥à¡Ù¤ò°ìÏÃ¤«¤éÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²á¤®µî¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
ÀÛºî¡ØÄ¶ ¤¹¤·¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÇÏ¼¯¤²¤¿¾µÇ§Íßµá¤Ø¤Î¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¤è¤¦¤ä¤¯½Ð¤»¤¿¡¢¤â¤Ã¤ÈÇÏ¼¯¤²¤¿¥¢¥ó¥µ¡¼¤À¡£
¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤ò·â¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ÎÍ«Ýµ¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£ÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤µ¤ËÊò¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éËÜË¾¤À¡£
『超 すしってる』(著:佐藤アンナ/中央公論新社)
Ë¾¤ó¤À³ØÎò¤â¡¢Ç½ÎÏ¤â¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤â¡¢Á´¤Æ¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡È´°Á´Ìµ·ç¤ÎÀ®¸ù¼Ô¡É¤Ê¤ó¤ÆÌÑÁÛ¤Î»ºÊª¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤²¿¼Ô¤«¤Ë¡¢»ä¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¡ØÄ¶ ¤¹¤·¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¤«¤¤¤¦Ì¯¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÌ¯¤ÊÏÃ¤ò½ñ¤¡¢¤«¤Ä¤Æ²èÌÌ±Û¤·¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤¿´ö¸¶´ÆÆÄ¤«¤é¡¢°Ú¤ìÂ¿¤¯¤â¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤òÄº¤±¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Ï»ä¤ÎÅØÎÏ¤äÇ½ÎÏ¤Î»ºÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤ÎÁ±°Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Î©¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£»ä¼«¿È¤Ï°Î¤¯¤âÀ¨¤¯¤â¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢²¿¼Ô¤«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¯ÂÁß¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î·Ê¿§¤ÏÎ×¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ï¡¢¾¯¤·¤À¤±¼«Ê¬¤òÏ«¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë¡£
¡Ö¤¤Ã¤È²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ïº£¤Ç¤â¡¢»ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¤È¤¤ª¤êÉ½ÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢Àí¤Ã¤¿ÎØ³Ô¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡£
²¿½½Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¡Ö²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À»ä¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆË¾¤á¤Ð¤¹¤°¤Ë¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡£¤½¤ì¤¬¹¬Ê¡¤Ê¤Î¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢¡Ö²¿¼Ô¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤¿Æü¡¹¡×¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤¬Àµ¤Ë¡¢»ä¤Îµ¤Ê¬°ì¤Ä¤Ç¡Ö²¿¼Ô¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÆü¡¹¡×¤Ê¤Î¤À¡£
Ì¤Íè¤Î»ä¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ²¿¼Ô¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÆü¡¹¤Ø¡£º£Æü¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¡¢Âç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÅÓÊý¤â¤Ê¤¯³Ú¤·¤¤¡£Ë¤«¤Ç¥Ç¥¿¥é¥á¤ÊÆü¡¹¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤Ë»ä¤âÃ¯¤«¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÌû²÷¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À½ñ¤¤¿¤¤Êª¸ì¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£SF¤â¡¢ÉÔ¾òÍý¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊª¤â¡¢¥Ï¥¤¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤âÄ©¤ó¤Ç¤ä¤í¤¦¡£
¤¢¤¢¡¢½½Ç¯¸å¤Ï¤â¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤¿²¿¼Ô¤«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶î¤±¤º¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¿´¤¬Ìö¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡£