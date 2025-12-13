6Â®MT¤¢¤ê¡ª ¥È¥è¥¿¡È¿·¡É¡Ö4¥É¥¢¡È»Í¶î¡ÉSUV¡×ÅÐ¾ì¡ª 2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Ç¡Ö330ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡×¡ª Ìó498Ëü±ß¤«¤é¤Î¥ÉÇ÷ÎÏ´é¡Ö¿·¥¿¥³¥Þ¡×ÊÆ¹ñ¤Ë¸½¤ë
ËÌÊÆ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ö¥¿¥³¥Þ¡×¤¬2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ø¿Ê²½
¡¡¥È¥è¥¿¤ÎÊÆ¹ñË¡¿Í¤Ï2025Ç¯11·î13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¿¥³¥Þ¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥³¥Þ¤Ï¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï1995Ç¯¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê¸½ÃÏÌ¾¡§¥È¥è¥¿¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ〈新〉「4ドア〈四駆〉SUV」です！（27枚）
¡¡½éÂå¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢ËÌÊÆ¤Î¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï4ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Âç·¿¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ö¥¿¥ó¥É¥é¡×¤ä¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤È¶¦ÄÌ¤Î¡ÖTNGA-F¡×¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¡£¹âÄ¥ÎÏ¹ÝÈÄ¤Î¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¹äÀ¸þ¾å¤È·ÚÎÌ²½¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤Ï4¥É¥¢¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥Ö¡×¤È2¥É¥¢¤Î¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¥ã¥Ö¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¤Î¡Öi-FORCE¡×¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ282ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯430Nm¡Ë¤È¡¢Æ±¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Öi-FORCE MAX¡×¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ331ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯630Nm¡Ë¤Î2¼ïÎà¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï8Â®AT¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢°ìÉô¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï6Â®MT¤âÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¶îÆ°Êý¼°¤Ï¸åÎØ¶îÆ°¤ª¤è¤Ó4WD¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢³°´Ñ¤ÎÊÑ¹¹¤äµ¡Ç½¡¦ÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¤Þ¤ï¤ê¤Î¶¯²½¤Ç¤¹¡£Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¸º¿êÎÏ¤òÏ¢Â³Åª¤ËÄ´À°¤·¡¢³ê¤é¤«¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖAVS¡Ê¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ð¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖSR ¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¥ã¥Ö¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¸£°úÁõÃÖ¡ÊËÌÊÆ¤Ç¤Ï¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¡Ë¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸£°ú»þ¤äÀÑºÜ»þ¤ÎÂÐ¸þ¼Ö¤Ø¤ÎâÁÏÇ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¼êÆ°¼°¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥ì¥Ù¥ê¥ó¥°¥¹¥¤¥Ã¥Á¤â¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTRD¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¡×¡ÖTRD¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡ÖTRD¥×¥ê¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤Î3¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥í¥´¤¬Àº×û¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¿·¿§¡Ö¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥Ö¥ë¡¼¡×¤¬¥«¥¿¥í¥°¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¾åµé¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖTRD¥×¥í¡×ÀìÍÑ¿§¤È¤·¤Æ¡¢Á¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¡Ö¥¦¥§¡¼¥Ö¥á¥¤¥«¡¼¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¤Ï3Ëü2145¥É¥ë¡Ê1¥É¥ë¡á155±ß¤ÇÌó498Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤Ç¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ïº£Åß¡Ê2025Ç¯Åß¡Ë¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¿·¿§¥¦¥§¡¼¥Ö¥á¥¤¥«¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿TRD¥×¥í¤Ï¡¢¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ2026Ç¯3·î¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êËÌÊÆ»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥¿¥³¥Þ¤Ï¡¢º£²ó¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Î²þÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤µ¤é¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÀµµ¬Æ³Æþ¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÂ¹ÔÍ¢Æþ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤â¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£