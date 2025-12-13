ËÌ³¤Æ»¤Î¶õ¹Á¤Ç2·ï¤Î¡Ö½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¡× ¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤¬³êÁöÏ©°ïÃ¦
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï2025Ç¯12·î12Æü¸á¸å6»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤¬³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·Ää»ß¤·¤¿»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥·¥É¥¢¥ë¥¸¥ç¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤¿ºÝ¡¢¥ªー¥Ðー¥é¥ó¤·¡¢³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤ÆÁðÃÏ¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡ÂÎ¤ËÂ»½ý¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¤éÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢³êÁöÏ©1ËÜ¤òÊÄº¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡ÂÎ¤ÏÃåÎ¦¤«¤é¤ª¤è¤½9»þ´Ö¸å¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¹ñºÝÀþ¤ÎÃóµ¡¾ì¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï»ö¸ÎÄ´ºº´±¤òÁá¤±¤ì¤Ð13Æü¸á¸å¤Ë¤â¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤Ä´ºº¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢2025Ç¯12·î11Æü¸á¸å0»þÈ¾¤¹¤®¡¢Èô¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹Ò¶õµ¡¤Î±¦Â¦¤Î¥×¥í¥Ú¥é¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Ää»ß¤·¡¢È¡´Û¶õ¹Á¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£