¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½÷»Ò¸Ä¿Í¤ÎÂè7Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS140m¡Ë¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥ê¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¥ë¤ÇÆüËÜ»þ´Ö¤Î12Æü¤«¤é13Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ý»³´õ¡Ê27¡¢ËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬¡¢1²óÌÜ¤Ë130m¡¢2²óÌÜ¤Ë127m¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¹ç·×240.5ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢º£µ¨4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ ³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ
´Ý»³¤Ï¡¢º£µ¨³«ËëÀï¤«¤é3Ï¢¾¡¤¹¤ë¤È¡¢Âè4Àï¤Ç¤â2°Ì¡¢Âè5Àï¤Ç¤â3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Âè6Àï¤Ç¤â4°Ì¤È¾å°ÌÁè¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÂè7Àï¤ÇºÆ¤ÓÍ¥¾¡¤·º£µ¨6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÉ½¾´ÂæÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™3Âç²ñ¡Ê2014¥½¥Á¡¢2018Ê¿¾»¡¢2022ËÌµþ¡ËÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¹âÍüº»Íå¡Ê29¡¢¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï¡¢1²óÌÜ¤Ç128m¡¢2²óÌÜ¤Ç125m¤òÈô¤Ó¡¢¹ç·×226.6ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Â¾¤ÎÆüËÜÀª¤ÏÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê28¡¢¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬8°Ì¡¢°ËÆ£Í´õ¡Ê31¡¢ÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤¬9°Ì¡¢µÜÅèÎÓ¸Ð¡Ê22¡¢¾¾ËÜÂç¡Ë¤¬16°Ì¤À¤Ã¤¿¡£