¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Û±©ÅÄÈÞ´õ¡¡¥ì¡¼¥µ¡¼¤ËÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¸µÃæÆü¡¦´äÀ¥¿Îµª»á¡Ö´äÀ¥¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×
¡Ú½÷»Ò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡±©ÅÄÈÞ´õ¡Ê£²£²¡á°¦ÃÎ¡ËÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¡½¡½¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï
¡¡±©ÅÄ¡¡Éã¤¬ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿´äÀ¥¿Îµª¤µ¤ó¤ÈÀÎ¤«¤é¤ÎÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´äÀ¥¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¡©¡×¤È¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´äÀ¥¤µ¤ó¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤¬Âç¹¥¤¡£¹â¹»£³Ç¯À¸¤Î»þ¡¢Âç³Ø¤Î¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Âç³Ø¤Ç³ØÉô¤òÁª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç£±²ó¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤ÆÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´äÀ¥¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½Î¾¿Æ¤ÎÈ¿±þ¤Ï
¡¡±©ÅÄ¡¡ÉáÄÌ¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¡¡¡½¡½¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¤Î»î¸³¤Ø¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ï
¡¡±©ÅÄ¡¡ÂÎÎÏ¤ä¶ÚÎÏ¤È¤«¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¶Ú¥È¥ì¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»î¸³¤Ë½Ð¤ë¶Ú¥È¥ì¤Î¹àÌÜ¤Î²ó¿ô¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï°ì±þ¥Ð¥È¥ß¥ó¥È¥óÉô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥¬¥Á¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»î¸³¤Ï£±²óÌÜ¤Ç¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½ÍÜÀ®½ê»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¡¡±©ÅÄ¡¡ÍÜÀ®½ê¤Î£±Ç¯´Ö¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±´ü¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¶µ´±¤È¤â·ë¹½¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸·¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£²£°£²£²Ç¯£µ·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£µÀáÌÜ¤ÎÂçÂ¼¤ÇÉé½ý¡£Ìó£¹¤«·î´Ö¡¢ÀïÀþÎ¥Ã¦
¡¡±©ÅÄ¡¡±¦¥Ò¥¶¤Èº¸¥Ò¥¶¤ò¥±¥¬¤·¤Æ±¦¥Ò¥¶¤ÎÈ¾·îÈÄ¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆºÇ½é¤Î£³Ç¯´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤êÁö¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÄË¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¤¤í¤¤¤íÉÂ¤ó¤À¤ê¤â¤·¤¿¤±¤É¡Ö¥±¥¬¤¬¼£¤ì¤Ð¤Þ¤¿Áö¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥±¥¬¤òÁá¤¯¼£¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½µÙÍÜÃæ¤Ë¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï
¡¡±©ÅÄ¡¡»Õ¾¢¤ä²ÈÂ²¡¢Æ±´ü¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½Éüµ¢¤·¤Æ½é¾¡Íø¤Ï£²£°£²£´Ç¯£´·î¤ÎÉÍÌ¾¸ÐÃË½÷º®¹çÀï¡££µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤¿
¡¡±©ÅÄ¡¡ÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¤é¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¿å¿Àº×¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÁá¤¯£±Ãå¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£
¡¡¡½¡½ÆÀ°Õ¥³¡¼¥¹¡¢¶ì¼ê¥³¡¼¥¹¤Ï
¡¡±©ÅÄ¡¡¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°®¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç£³¥³¡¼¥¹¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Ç¤¤ëµ»ÎÌ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£º¹¤·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½µ»½Ñ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï
¡¡±©ÅÄ¡¡¼ÂÀï¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÊÙ¶¯¤À¤±¤É¡¢Îý½¬¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Çº¹¤·¤ä¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¶ÚÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÂÎ´´¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£