ÆüËÜÀª¤¬¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ²÷¿Ê·â¡ª¹âÌÚÈþÈÁ¤Ï½é¾¡Íø¤Ç¸ÞÎØÂåÉ½³Î¼Â¡¢´Ý»³´õ¤Ï£×ÇÕ£·Àï¤Ç£´¾¡ÌÜ
¡¡ÍèÇ¯£²·î³«Ëë¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜÀª¤¬Âç³èÌö¤À¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£³£±¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï£×ÇÕÂè£´Àï¡Ê£±£²Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥Ï¡¼¥Þ¥ë¡Ë¤Ç£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÀ©¤·¡¢º£µ¨½éÍ¥¾¡¡££´ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÏÇ¯Æâ¤Î£×ÇÕ£´Âç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£²£¶Æü¡Á¡Ë¤Î·ë²Ì¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÁª½Ð¤¹¤ë¤Èµ¬Äê¡£¹âÌÚ¤ÏÂè£²Àï£²°Ì¤ËÂ³¤¯£²ÅÙÌÜ¤ÎÉ½¾´Âæ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼£×ÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¦¥¯¥ê¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¥ë¡Ë½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè£·Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡á£È£Ó£±£´£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç´Ý»³´õ¡Ê£²£·¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬¹ç·×£²£´£°¡¦£µÅÀ¤Çº£µ¨£´¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£´Ý»³¤Ïº£µ¨³«ËëÀï¤«¤é£³Ï¢¾¡¤È¤·¡¢Âè£´Àï£²°Ì¡¢Âè£µÀï£³°Ì¡£Âè£¶Àï¤Ç£´°Ì¤Èº£µ¨½é¤á¤Æ¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢Âè£·Àï¤òÀ©¤·¤Æ£¶ÅÙÌÜ¤ÎÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹âÍüº»Íå¡Ê£²£¹¡á¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï£´°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î£×ÇÕ³«ËëÀï¡ÊÃæ¹ñ¤ÎÄ¥²È¸ý¡¦Ì©±ñ¡Ë¤ÇËÌµþ¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¡Ê£²£·¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¡¢ÄÌ»»£¸¾¡ÌÜ¡£Á´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¤¬Äê¤á¤ë¸ÞÎØÇÉ¸¯´ð½à¤òËþ¤¿¤·¡¢£´Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤È¤·¤¿¡££³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ÂÄï¤ÎÊ¿ÌîÎ®²Â¡Ê£²£³¡á£É£Î£Ð£Å£Ø¡Ë¤â£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£