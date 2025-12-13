Hey! Say! JUMP¡¢36ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê °ËÌîÈø·Å¼ç±é¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¼çÂê²Î¡¦ÊÒÁÛ¤¤¥¨¥Ê¥¸¡¼¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡ÛHey! Say! JUMP¤¬¡¢ÄÌ»»36ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ò2·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢°ËÌîÈø·Å¤È½÷Í¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆü10¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¡Ê2026Ç¯1·î¥¯¡¼¥ë¡¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÏÈ¡¿Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢½Õ¤ÎÉ÷¤Ë¤½¤è¤°¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¯²»¤Î¿ô¡¹¤È¡¢ÊÒ»×¤¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¡¢¤½¤Î2¤Ä¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÊÒ»×¤¤¥¨¥Ê¥¸¡¼¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿¿¿ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¡È²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÎø¤¬»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¡É¤¬²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¤òÀï¤¤¤Ê¤¬¤éÉÔ´ïÍÑ¤Ë¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¹¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ötraveler¡×¤ò¼ýÏ¿¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï´ó¤êÆ»¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿Î¹Ï©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×1¡Û¤Ë¤Ï¡¢É½Âê¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ÎMusic Video¡õMaking¤ò¼ýÏ¿¡£Îø¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊMusic Video¤Ë¡£¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×2¡Û¤Ë¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¡£ÁêÃÌ¤Ê¤·¤Ç1¿Í1ÉÊ»ý¤Á´ó¤Ã¤¿Æé¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¤Ë¤â¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤¬2¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈ×¡Û¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈ×¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥½¥ó¥°¤â¼ýÏ¿Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤ò¡¢Hey! Say! JUMP¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡È²¦Æ»¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª³Ú¶Ê¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤âÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ó¤Î²Î»ì¤ò¡Ö±¤¤ò¤Õ¤à¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¼ª¤Ë»Ä¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê²Î»ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î»ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ò¡ÖHoney Coming¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëÍ·¤Ó¿´¤ä¡Ö´Å¤¤Ã¸¤¤Îø¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤ÉÊ¹¤¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥È¥í¤â¡Ö¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Hey! Say! JUMP¤â18Ç¯·Ð¤Ä¤Î¤Ç³Ú¶Ê¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²¦Æ»¤É¿¿¤óÃæ¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¤¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤È¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×Î¾Êý°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×1¡ä¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡¿CD¡ÜDVD¡Ë
¡¦CD¡§M1¡¥¥Ï¥Ë¥«¥ß M2¡¥traveler
¡¦Blu-ray¡¿DVD¡§¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×Music Video¡õMaking ¢¨Æ©ÌÀ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ ¢¨²Î»ì¥Õ¥©¥ÈÀÞ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¡§½ÕÉ÷¤È¥¥ß¤Ë¤½¤è¤°7¿§¥Ï¥Ë¥«¥ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×2¡ä¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡¿CD¡ÜDVD¡Ë
¡¦CD¡§M1¡¥¥Ï¥Ë¥«¥ß M2¡¥traveler
¡¦Blu-ray¡¿DVD¡§7¿Í¤À¤±¤Î20¼þÇ¯·èµ¯²ñ¡ª1¿Í1ÉÊ»ý¤Á´ó¤êÆé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ ¢¨Æ©ÌÀ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ ¢¨²Î»ì¥Õ¥©¥ÈÀÞ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¡§¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¡ª¤×¤¥¥ê¥Æ¥£♡2way¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥Á¥ã¡¼¥à
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä¡ÊCD¡Ë
¡¦CD¡§M1¡¥¥Ï¥Ë¥«¥ß M2¡¥traveler M3¡¥¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêA¡ÊÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë M4¡¥¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêB¡ÊÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¡ÜM5¡ÁM8¡¥M1¡ÁM4¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¤ò¼ýÏ¿
¡¦ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤ä¡¼¤Ä
¡ã¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈ×¡ä¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡¿CD¡ÜGOODS¡Ë
¡¦CD¡§M1¡¥¥Ï¥Ë¥«¥ß M2¡¥traveler M3¡¥¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêC¡Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈ×¤Î¤ß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
¢¨¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹BOX»ÅÍÍ ¢¨24P²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦ÉõÆþ¥°¥Ã¥º¡§¥Ï¥Ë¥«¥ß♡¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡Ê¥Ï¡¼¥È¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡¦¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥·¡¼¥È¡Ê1ËçÎ¾ÌÌ¡Ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¡Ê7Ëç¡Ë¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥Á¥ç¥³É÷¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¡Ê4Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
