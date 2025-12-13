²ÃÆ£»ËÈÁ¼ç±é¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡¡×¥ê¥Ö¡¼¥ÈÈÇ¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¼çÂê²Î²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡ÛDMM¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¥Æ¥ìÅì¤Ë¤Æ12·î17Æü¤È24Æü¤ÎÆóÌë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡¢¿å¥É¥é25¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Re:venge¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥ÞÈÇ¤ò³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Î¿¼Ìë1:30¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¼çÂê²Î¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ60ÉÃ¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸¶ºî¤ÏDMM¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¡ÖCLLENN¡×¤¬À©ºî¡£¸½ºß¡ÖDMM ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×Â¾¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÄÆÉ¤ßÌ¡²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿»°ÅÄ¤¿¤¿¤ß»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾ºî¡£É×¤ÎÂçÊå¤«¤é DV ¤ä¥â¥é¥Ï¥éÅù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î±üÅÄ°«¤¬¡¢Ææ¤Î¼ê»æ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤ÂçÊå¤ò¼Ò²ñÅª¤ËÀ©ºÛ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Â¾¤ÈÂÐÖµ¤·¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡¡×¤òÇÏ¾ì¤Õ¤ß¤«¡ßÌîÂ¼¼þÊ¿¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤È¶¦¤ËÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÎºÆÀ¸¿ô¡Ê1½µ´Ö¡Ë¤¬Á´ÏÃ100Ëü²ó¤òÆÍÇË¡Ê¢¨TVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ»»½Ð¡Ë¡¢¥Æ¥ìÅì¤ÎÈÖÁÈ¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÊÌºÆÀ¸¿ô¤ÇÎòÂåºÆÀ¸¿ô¤ÎTOP10¤Ë6ËÜ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÉÔÎÑÉü½²¥É¥é¥Þ¡É¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤Ë¤Ï¹âÍüÎ×¡ß胗½ÓÂÀÏº¤Ç¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Season2¡×¤òÊüÁ÷¡£1¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿²ÈÄí¤Î·Á¤Ï¿·¤¿¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢ºÆÀ¸¿ô¤¬100Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ê¢¨TVer DATA MARKETING ¤Ë¤Æ»»½Ð¡Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡
ËÜºî¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î±üÅÄ°«¤ò²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢°«¤ÎÉ×¡¦±üÅÄÂçÊå¤òÈÓÅç´²µ³¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢»³²¼ÍÆè½»Þ¡¢ÃöÄÍ·òÂÀ¡¢ÅÄÃæ¹§»Ë¡¢¾®ÎÓÎ¼ÂÀ¡¢»ÖÅÄ²»¡¹¡¢ÀÐÀîæÆÎë¤È¤¤¤Ã¤¿±éµ»ÇÉ¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÅÐ¾ì¡£°ì¿Í¤Î½÷À¤ÎÉü½²·à¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤È¶¦¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¡×¡£°«¤ÈÂçÊå¤Î±Æ¤¬2¿Í¤ÎÆâÌÌ¤Î´é¤òÉ½¸½¡£ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¯°«¤ÏÉü½²¤ò·è°Õ¤· ¤¿ÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡¢ÂçÊå¤â¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°«¤Î±Æ¤ÏÈá¤·¤²¤ËÐí¤¡¢ÂçÊå¤Î±Æ¤Ï²¿¤«¤ËÇº¤ßÆ¬¤òÊú¤¨¹þ¤à¡Ä¡£ °«¤ÈÂçÊå¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£°«¤ÎÉü½²·à¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼çÂê²Î¤Ï¡¢Ì¤´°À®¥Ö¥ì¥¤¥Ö¤Î¡ÖHold on¡×¤Ë·èÄê¡£¡ÖHold on¡×¤Ï¡ÈÄË¤¤¤Û¤É¤ËÂô»³²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»×ÁÛ¡É¤ä¡ÈÁà¤ê¿Í·Á¤ÎÍÍ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿²Î»ì¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥ß¥É¥ë¥Á¥å¡¼¥ó¡£¶¸¤ª¤·¤¤¤Þ¤Ç¤ËÁê¼ê¤ò°¦Áþ¤¹¤ë¿´¤Î³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢YU¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤¬º®¹ç¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¥É¥é¥Þ½é½Ð¤·±ÇÁü¤È¤Ê¤ë60ÉÃ¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò¸ø³«¡£¡È¥ª¥È¥µ¥Ä¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸°¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ú²¾ÌÌ¡Û¤¬ÅÐ¾ì¡£²áµî¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï°ì¿·¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¡È5¤Ä¤ÎÉü½²ÊýË¡¡É¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©É×¤Ë5¤Ä¤ÎÉü½²¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢°«¤¬¸«¤Ä¤±¤ëÅú¤¨¤È¤Ï¡©¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÃÆ£»ËÈÁ¡Ö¾ðÊóÎÌÂ¿¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Re:venge¡×
¡¡
¢¡¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Re:venge¡×¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë´°À®
¢¡¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Re:venge¡×¼çÂê²Î¤ÏÌ¤´°À®¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡ÖHold on¡×
¢¡¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Re:venge¡×60ÉÃ¥È¥ì¡¼¥é¡¼¸ø³«
