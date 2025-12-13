¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×»Ò¤É¤â¤ò¡È»ÙÇÛ¡É¤¹¤ë¿Æ¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö°¦¾ð¤ÈµÔÂÔ¤Îº®Æ±¡×¡©¡¡¼«¸ÊÀµÅö²½¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡È¸À¤¤Ìõ¡É¤È¤Ï
Á´¹ñ¤Î»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Î»ùÆ¸µÔÂÔÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï22Ëü5509·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Á°Ç¯¤è¤ê5¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¸üÏ«¾ÊÈ¯É½¡Ë¡£¿ÈÂÎÅªµÔÂÔ¤Î¤Û¤«¡¢¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àº¿À²Ê°å¤ÎÊÒÅÄ¼îÈþ»á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò¹¶·â¤¹¤ë¿Æ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀµ¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ìñ²ð¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Á±°Õ¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÀÜ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤¼Èà¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¼ê¤ò¤¢¤²¡¢¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«――¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÃµ¤ë¡£
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢ÊÒÅÄ¼îÈþ»á¤Ë¤è¤ë¡Ø»Ò¤É¤â¤ò¹¶·â¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¿Æ¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÀ®¸ù¤ä¹¬Ê¡¤ò´ê¤¤¡¢²æ¤¬»Ò¤¬¹¬¤»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ö¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È¡¢°ìÈÌ¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²æ¤¬»Ò¤ò¤¦¤é¤ä¤à¿Æ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÀº¿ÀÊ¬ÀÏ²È¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥°¥í¥¹¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»öÎã¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø¿ÍÀ¸¤ËÄ°¿Ç´ï¤ò¤¢¤Æ¤ë¡Ù¡Ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëÊì¿Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¥×¥é¥À¤Î¥¦ー¥ë¥¹ー¥Ä¤Î¥¹¥«ー¥È¤ò´Ö°ã¤Ã¤ÆÀöÂõµ¡¤Ë¤Û¤¦¤ê¤³¤ó¤Ç¡¢Âæ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÊì¿Æ¤¬ÉÏº¤¤Î¤Ê¤«¤Ç°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¡¢¥°¥í¥¹¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²æ¤¬»Ò¤ò¤¦¤é¤ä¤à¿Æ¤ÎÅµ·¿Îã¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÏº¤¤Î¤Ê¤«¤Ç°é¤Ã¤¿¿Æ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»´¡Ê¤ß¤¸¡Ë¤á¤Ê»×¤¤¤ò²æ¤¬»Ò¤Ë¤Ï¤µ¤»¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ë¾¤à¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤âÇã¤¤Í¿¤¨¤ë¿Æ¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÊì¿Æ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥í¥¤¥È¤¬¤½¤Îß×´ã¡Ê¤±¤¤¤¬¤ó¡Ë¤Ç¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤·¤¯¤¸¤ê¹Ô°Ù¤ÏÆó¤Ä¤Î°Õ¿Þ¤Î´³¾Ä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¿´Åª¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ê¡ØÀº¿ÀÊ¬ÀÏ³ØÆþÌçI¡Ù¡Ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÊì¿Æ¤¬¤³¤ó¤Ê¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÊý¤Ç¤Ï¥×¥é¥À¤Î¥¹ー¥Ä¤òÃå¤é¤ì¤ëÌ¼¤Î¹¬Ê¡¤ò´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¾Êý¤Ç¤Ï¤½¤Î¹¬Ê¡¤ò¤¦¤é¤ä¤àµ¤»ý¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¹¬Ê¡¤òµý¼õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Æ¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬²æ¤¬»Ò¤ò¤¦¤é¤ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ´Á³°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤ÏÌÓÆ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¤Ç¡¢¼»ÅÊ¤äÁ¢Ë¾¤Î¤è¤¦¤Ê±¢¼¾¤Ê´¶¾ð¤¬¼«Ê¬¤Î¿´¤Î±üÄì¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÃ¯¤À¤Ã¤ÆÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼»ÅÊ¤âÁ¢Ë¾¤â¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¸ý¤ò¤Ä¤¤¤Æ½Ð¤¿¤ê¡¢Ãé¹ð¤òÁõ¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²¿¤«¤ËÇ®Ãæ¤·¤ÆÄ´»Ò¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ò¡¢¡ÖÀ¸°Õµ¤¡×¤È¤«¡Ö¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤«¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ç¤Ø¤³¤Þ¤»¤ëÉã¿Æ¤¬¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ï´¶¼Õ¤Î¿´¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÃ²¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë±¿¤¬¤¤¤¤¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¡Ö»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ï¡×¤Ê¤É¤È¡¢ËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹Êì¿Æ¤â¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¿Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÖÆü¡¹Áý¤·¤Æ¤æ¤¯ÆùÂÎ¤ÈÀº¿À¤Î¶¯ð×¤µ¡¢²÷³è¤µ¡¢¹¬Ê¡¡¢Êª¼ÁÅª²÷³Ú¡×¤ò¤¦¤é¤ä¤à¡£¤¤¤ä¡¢²¿¤è¤ê¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀøºßÅª¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ë¡×¡Ê¡Ø¿ÍÀ¸¤ËÄ°¿Ç´ï¤ò¤¢¤Æ¤ë¡Ù¡Ë¡£
¶²¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ï¼ª¤òµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¿Æ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¼«¿È¤â¡¢30Âå¤Î½÷À¤«¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤Î½÷À¤Ï¡¢Êì¿Æ¤«¤é¡ÖÁá¤¯·ëº§¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î½÷À¤¬º§Ìó¼Ô¤òÊì¿Æ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢²¿¤ä¤«¤ä¤ÈÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ·ëº§¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢É×¤ÎÉâµ¤¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ¤«¤é¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤âÍÜ°éÈñ¤â¤â¤é¤¨¤º½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ì¼¤¬·ëº§¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤ÏÆÈ¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤«¤é¡¢Ì¼¤Î·ëº§¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Ì¼¤ò¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ÙÇÛÍßµá¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¿Í¤¬²ÈÄí¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤Î¤òÁË»ß¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì¼¤Î¹¬Ê¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¼»ÅÊ¤ÈÁ¢Ë¾¤¬¿´¤Î±üÄì¤Ë±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êì¿Æ¤ÏÁ´Á³°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÖÌ¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡×ÇËÃÌ¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸å¤í¤á¤¿¤µ¤âºá°´¶¤â¤ß¤¸¤ó¤â³Ð¤¨¤º¡¢Ìµ¼«³Ð¤Î¤Þ¤Þ²æ¤¬»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ò¹¶·â¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¿Æ¤ÎÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£µÔÂÔ¿Æ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀµ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°
°ìÈÖÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò¹¶·â¤¹¤ë¿Æ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏÀµ¤·¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£ÅöÁ³¡¢»Ò¤É¤â¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬¤ÏÀµ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼Â¤ÎÌ¼¤òµÔÂÔ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»à¤Ê¤»Íºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀéÍÕ¡¦ÌîÅÄ»Ô¾®4µÔÂÔ»à»ö·ï¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¡Ö¤·¤Ä¤±¤Ç°¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯ËÜ²»¤À¤í¤¦¡£
»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤ë¤Û¤É¤ÎË½ÎÏ¤ò¡Ö¤·¤Ä¤±¡×¤È¾Î¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¤·¡¢ÀÕÇ¤Æ¨¤ì¤Î¤¿¤á¤ÎëÌÊÛ¡Ê¤¤Ù¤ó¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´ª·«¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬¡¢µÔÂÔ¤Î²Ã³²¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµÔÂÔ¤ò°¦¾ð¤Î¾Ú¤È¤È¤é¤¨¡¢¡Ø°¦¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¦¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê¡ØDV¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á――²Ã³²¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿Æ¤¬²ÈÂ²µ¡Ç½¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡Ù¡Ë¡£
¤³¤ÎÉã¿Æ¤â¡¢¡ÖµÔÂÔ¤Ï°¦¤Î¾Ú¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òµÔÂÔ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£
¡ÖÈà¤é¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤Á½Ð¤·¤ÆµÔÂÔÅª¤Ê»Ò°é¤Æ¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ø¤à¤Á¤òÀË¤·¤á¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤À¤á¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤òÊüÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤È¸À¤¦¤Î¤«¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¡ÊÆ±½ñ¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¾ð¤ÈµÔÂÔ¤Îº®Æ±¤Ï¡¢µÔÂÔ¤Î²Ã³²¼Ô¤Ë¤·¤Ð¤·¤ÐÇ§¤á¤é¤ì¡¢¼«¸ÊÀµÅö²½¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£¼«¸ÊÀµÅö²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÀµ¤·¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ì¤À¤±·ã¤·¤¤Ë½ÎÏ¤ò»Ò¤É¤â¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¼«¸ÊÀµÅö²½¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò¹¶·â¤¹¤ë¿Æ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤Î¿´¿È¤ò¤É¤ì¤Û¤É½ý¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿Æ¤Ï»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤òÇÍÅÝ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤Î¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ³¤òÍ¿¤¨¤Æ»Ò¤É¤â¤òÀµ¤·¤¯Æ³¤¯¤¿¤á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤â¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÇ§¤á¤Ê¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢·è¤·¤Æ¼Õ¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¶Ú¤Ç¡¢¼Õ¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤Û¤¦¤Ï¡Ö¿Æ¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê´êË¾¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Í¤¸¶Ê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¿Æ¤Ë°ì¸À¼Õ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿Æ¤Î¤Û¤¦¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿ÆÀÚ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤Ê¤ë¡£¡ÈÅ·ºÍÌ¡²è²È¡É¤¬Î¾¿Æ¤ÈÀä¸ò¤·¤¿ÍýÍ³
¼«Ê¬¤ÏÀµ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò»ý¤Ä¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤Î´Ö¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥º¥ì¤òÌ¡²è²È¤ÎÇëÈøË¾ÅÔ¡Ê¤â¤È¡Ë»á¤â·Ð¸³¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ø°ì½Ö¤È±Ê±ó¤È¡Ù¤Î¤Ê¤«¤ÇÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇëÈø»á¤Ï¾®³Ø¹»¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇëÈø»á¤Î¿´¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡¢¥Þ¥ó¥¬¤°¤é¤¤ÌÛ¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤»¤Æ¤è¡¢ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÍýÍ³¡Ê¤ï¤±¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤·¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÜ¤ê¤È¡¢¡Ø¤´Î¾¿ÆÍÍ¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥¬¤òÉÁ¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ä¤Ï²¿¤È°¤¤Ì¼¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¿¿·õ¤Êºá°´¶¤È¤Î´Ö¤ò¥·ー¥½ー¤Î¤è¤¦¤Ë¾å²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÆ±½ñ¡Ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤»²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Î¤òÈò¤±¤¿¡×¡ÊÆ±½ñ¡Ë¤¿¤á¡¢»×½Õ´ü¤ËÎ¾¿Æ¤È¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¥²¥ó¥«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢»ö¸å¾µÂú¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤·¤Ã¤ÚÊÖ¤·¤¬20Âå¸åÈ¾¤«¤é30¤Ë¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÇëÈø»á¤ÏÀáÀÇ¤Î¤¿¤á¤Ë²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Éã¿Æ¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Î¾¿Æ¤¬»Å»ö¤Ë¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇëÈø»á¤¬¡Ö»ä¤Î»Å»ö¤Ë¸ý¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤Ï¡¢¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤¹¤ëÌ¼¤ËÉÔËþ¤À¡£¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤â¤È¤Ï¥Þ¥ó¥¬¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ë¥Þ¥ó¥¬²È¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¾¿Æ¤ÏÂç¥Þ¥¸¥á¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤ÏÀÚ¤ì¤¿¡£²ñ¼Ò¤Ï²ò»¶¤·¤¿¡£»ä¤Ï°ìÊýÅª¤ËÎ¾¿Æ¤ÈÀä¸ò¤·¤¿¡×¡ÊÆ±½ñ¡Ë¡£
¡Ø¥Ýー¤Î°ìÂ²¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î·æºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿ÇëÈø»á¤Ï¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÅ·ºÍ¤À¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£»ä¤ËÆ±°Õ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇëÈø»á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¥Þ¥ó¥¬²È¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤¿Î¾¿Æ¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤ÏÂç¥Þ¥¸¥á¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤ÏÀµ¤·¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Æ¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÅöÁ³¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î¤³¤È¤ÏÇëÈø»á¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø²æ¡¹¤ÏÀµ¤·¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþ¤·¤¤¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¼¤¬¿´¤ò¤¤¤ì¤«¤¨¤ÆÈþ¤·¤¤Ì¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤±¤¬´ê¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ù¤Ä¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÊÆ±½ñ¡Ë¡£
¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£»Ò¤É¤â¤ò¹¶·â¤¹¤ë¿Æ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀµ¤·¤¤¡×¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ù¤Ä¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿®Ç°¤ò»ý¤Ä¿Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò·è¤·¤ÆÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È¿®¤¸¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö¤¢¤¢¤·¤Ê¤µ¤¤¡¢¤³¤¦¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤ë¡£
»ä¤Ë°å³ØÉô¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò¶¯¤¤¤¿Î¾¿Æ¤â¤½¤¦¤Ç¡¢»ä¤ò°å³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤È¤º¤Ã¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢80ºÐ¤ò²á¤®¤ÆÅÄ¼Ë¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤Ï¤º¤Ã¤È¡ÖÅÄ¼Ë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ³«¶È¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤¿¡£
¤½¤ì¤¬»ä¤Î¹¬Ê¡¤Î¤¿¤á¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤è¤±¤¤¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¥º¥ì¤Ï±Ê±ó¤ËËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Êì¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£