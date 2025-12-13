°ËÌîÈø·Å¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ª Hey! Say! JUMP¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤¬¼çÂê²Î¤Ë¡¿ ¿·¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×
°ËÌîÈø·Å¤È¾¾ËÜÊæ¹á¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢1·î18Æü¥¹¥¿ー¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬～ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÏÈ¡Ë¡£ ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤¬¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¤Ï¡¢ AI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¡¦À²Î®(°ËÌîÈø)¤È¡¢»Å»ö¤ËÌ´Ãæ¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡¦ºÚÈÁ(¾¾ËÜ)¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£ºÚÈÁ¤¬À²Î®¤Ë¥³ー¥Òー¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¡¢30Ëü±ß¤â¤¹¤ëÉþ¤ò±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÈÊÛ½þ¶â¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊÛÅö¤ò30²óºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÊÛÅö·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¡£ºÚÈÁ¤ÏÀ²Î®¤Î¥º¥ì¤¿¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢Èà¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤Ë¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡ª¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¥Á¥°¥Ï¥°¤ÊÆó¿Í¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ëHey! Say! JUMP¤Ï¡¢2007Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢35ºî¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡¦13ºî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬Ï¢Â³¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
36ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Ï¡¢½Õ¤ÎÉ÷¤Ë¤½¤è¤°¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¯²»¤Î¿ô¡¹¤È¡¢ÊÒÁÛ¤¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢ÊÒÁÛ¤¤¡È¥¨¥Ê¥¸ー¡É¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ª ¥°¥ëー¥×¤Î¿¿¿ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÎø¤¬»ý¤Ä¥Ñ¥ïー¡É¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À²Î®¤äºÚÈÁ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¤òÀï¤¤¤Ê¤¬¤éÉÔ´ïÍÑ¤Ë¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¹¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£
¼ª¤Ë»Ä¤ë¥á¥í¥Ç¥£ー¤È¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤Ç¡¢»×¤ï¤º¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëHey! Say! JUMP¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¡£¥É¥é¥Þ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
¤µ¤é¤Ë¼çÂê²ÎÆþ¤ê¤ÎºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬´°À®¡ª À²Î®¤ÈºÚÈÁ¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÎø¤Î¾ãÊÉ¡õ¥é¥¤¥Ð¥ëÅÐ¾ì¡ª¡©¤Ê¤É¡¢¿·¥«¥Ã¥ÈËþºÜ¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢TVerÈÖÁÈ¥Úー¥¸¤ä¡¢³ÆSNS¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª ¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡õ¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤ò¡£
TVer¡§https://tver.jp/episodes/epel9y00cm
YouTube¡§https://youtu.be/SV3XYR5PvdA
°ËÌîÈø·Å¥³¥á¥ó¥È
¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤ò¡¢Hey! Say! JUMP¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡È²¦Æ»¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ³Ú¶Ê¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤âÀ©ºî¥Áー¥à¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ó¤Î²Î»ì¤ò¡Ö±¤¤ò¤Õ¤à¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¼ª¤Ë»Ä¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê²Î»ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î»ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ò¡ÖHoney Coming¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëÍ·¤Ó¿´¤ä¡Ö´Å¤¤Ã¸¤¤Îø¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤ÉÊ¹¤¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥È¥í¤â¡Ö¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Hey! Say! JUMP¤â18Ç¯·Ð¤Ä¤Î¤Ç³Ú¶Ê¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²¦Æ»¤É¿¿¤óÃæ¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¤¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤È¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×Î¾Êý°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè£±ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¿ÉÅçºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜÊæ¹á¡Ë¤Ï¡¢¥²ー¥à²ñ¼Ò¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿ー¥º¡×¤Ë¶Ð¤á¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£¼«Ê¬¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¿Íµ¤¥²ー¥à¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¼ÒÆâ¥³¥ó¥Ú¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¤¤¤Þ¤À½Ð¤º¡£º£ÅÙ¤³¤½¡ª¤È¼«¿®ºî¤ÇÎ×¤ó¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁª¹Í²ñ¤Ç¤â¡¢¼ÒÄ¹¤Î°ÉÌî»ÖËã¡ÊÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ë¤«¤é¸·¤·¤¤²ÝÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ÎÆü¤Î¤ªÃëµÙ¤ß¡¢ºÚÈÁ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ëý¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ø±à¤Ë¸þ¤«¤¦¡£»ÖËã¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¾å¤Î¶õ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç³¬ÃÊ¤òÆ§¤ß³°¤·¡¢¶öÁ³¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿´Å³¤À²Î®¡Ê°ËÌîÈø·Å¡Ë¤Ë¥³ー¥Òー¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª ¼Õ¤ëºÚÈÁ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²¶¡¢Èï³²¼Ô¡£·¯¡¢²Ã³²¼Ô¡×¤È½ª»Ï¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ÎÀ²Î®¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ºÚÈÁ¤¬ÇÉ¼ê¤Ë±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢30Ëü±ß¤â¤¹¤ë¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸ÉÊ¤À¤È¤¤¤¤¡¢ÊÛ½þ¤Ç¤¤º¤ËºÚÈÁ¤Ïº¤¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À²Î®¤Ï¤Ê¤¼¤«ºÚÈÁ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÛÅö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¡ª¡©¡¡Êòµ¤¤Ë¼è¤é¤ì¤ëºÚÈÁ¤Ë¡¢À²Î®¤Ï¡ÈÊÛ½þ¶â¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊÛÅö¤ò30²óºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡È¥º¥ì¤¿¡ÉÄó°Æ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÌóÂ«¤Î¾Úµò¤Ë¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËßºÏ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë»ÏËö¡£ÆÍÁ³¤ÎÊÛÅö·ÀÌó¤À¤¬¡¢¡Ö²Ã³²¼Ô¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ºÚÈÁ¤ÏÄó°Æ¤ò¤·¤Ö¤·¤Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤¦¤·¤ÆÆó¿Í¤Ï¡¢ÃëµÙ¤ß¤Î50Ê¬´Ö¤À¤±²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
――¤·¤«¤·¤³¤Î»þºÚÈÁ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£À²Î®¤ÎÀµÂÎ¤¬Áþ¤¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡£Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤ë¡ª¡©
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û
¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È2026Ç¯1·î18Æü¥¹¥¿ー¥È¡¡Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬
¡úÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
U-NEXT¡¢Prime Video ¤Ç¤âÁ´ÏÃÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª
¢¡¸ø¼°HP¢¡¡¡ https://www.asahi.co.jp/50min/
½Ð±é¡§
°ËÌîÈø·Å¡¡¾¾ËÜÊæ¹á ¡¡
Ì£ÊýÎÉ²ð¡¡½©¸µ¿¿²Æ¡¡¹õÅÄ¸÷µ±¡¡ÅÄÂ¼·òÂÀÏº¡¡ÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¡¡ÅÄÈª»Ö¿¿¡¡¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¿¹â¶¶¸÷¿Ã¡¡ÌÚÂ¼Â¿¹¾