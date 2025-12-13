ÇµÌÚºä¡¦ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡¡¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼S¡ª¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¼¡ª¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤ÎÃÓÅÄ±Í¼Ó¡Ê23¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤Þ¤¿Åß¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¡¼¥ß¥Ã¥¡¼¤òÍÙ¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¤è¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¼¡ª¡×¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¤Æ¤Ã¤ì¡¼²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬¤Ö¤Ã»É¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é¼«Ëý¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£