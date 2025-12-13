ÊÆ·³¡¢¥¤¥é¥ó·³»ö²ßÊª²¡¼ý¡¡ÆÃ¼ìÉôÂâ¤¬Ãæ¹ñÈ¯¤ÎÁ¥¾è¤ê¹þ¤ß
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡ÊWSJ¡ËÅÅ»ÒÈÇ¤Ï12Æü¡¢ÊÆ·³¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤¬Àè·î¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ¥¤¥é¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß·³»ö´ØÏ¢Êª»ñ¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î²ßÊªÍ¢Á÷¤òÊÆ·³¤¬ÁË»ß¤·¤¿¤Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¤È¤·¤¿¡£Á¥ÀÒ¤Ê¤É¤ÏÉÔÌÀ¡£
¡¡WSJ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ·³¤¬¥¹¥ê¥é¥ó¥«²¤ÇºîÀï¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£²¡¼ý¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÊ¼´ï¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë·³Ì±Î¾ÍÑÉÊ¤Ç¡¢¤½¤Î¸åÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆÂ¦¤Ï¡¢²¡¼ýÉÊ¤¬¥ß¥µ¥¤¥ë·×²è¤ÎÉôÉÊÄ´Ã£¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥¤¥é¥ó´ë¶È¤Ø±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡²¡¼ý¸å¡¢Á¥¤Ï¹Ò¹Ô¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£