¡¡³ÚÅ·¡¦ÀÐ°æ°ìµ×GM¡Ê52¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÚº´ºÌ»Ò¡Ê54¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤ÈÀÐ°æGM¡¢Á°¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¡Ê57¡Ë¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æGM¤È¹âÄÅ»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¶¦¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖBuddies Night Out¡ÊÃç´Ö¤È¤ÎÌëÍ·¤Ó¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢ÀÐ°æGM¤È¹âÄÅ»á¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¼«¿È¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÀÐ°æ»á¤È¹âÄÅ»á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤·¡¢¡Ö²ò¤Êü¤¿¤ì²á¤®¡Á¡¡¤ªÈè¤ìÍÍ¡Á¡×¤È¹âÄÅ»á¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚº´¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡ÖÌÚº´¤Á¤ã¤óºÇ¹â¡×¡Ö»°¼Ô»°ÍÍ¤Ç¤¤¤¤¹½¿Þ¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÏÊ©ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë2¿Í¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö3¥·¥ç¥Ã¥È¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ÎÉ¤¤¤ª´é¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
