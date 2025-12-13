¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¼çÂê²Î¤ÏHey! Say! JUMP¿·¶Ê¡¡°ËÌîÈø·Å¡ÖÎ¾Êý°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
¡¡2026Ç¯1·î18Æü¤è¤êABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë°ËÌîÈø·Å¤È¾¾ËÜÊæ¹á¤ÎW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬Hey! Say! JUMP¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Ë·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¿·Í½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù°ËÌîÈø·Å¡ß¾¾ËÜÊæ¹á¤Î¡È¥º¥ì¡õ¤¤å¤ó¡É¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«¡¡ËÜÂ¿ÎÏ¤é¿·¥¥ã¥¹¥È¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢½ÕÆü¾®½Õ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡È¥º¥ì¤¤å¤ó¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¥²ー¥à²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜÊæ¹á¡Ë¤Ï¡¢Îø°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç»Å»ö°ì¶Ú¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡£¤½¤ó¤ÊºÚÈÁ¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇAI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀ²Î®¡Ê°ËÌîÈø·Å¡Ë¤È¡È¤ªÊÛÅö¤ò30²ó¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ªÃëµÙ¤ß50Ê¬´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÆÍÇ¡±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤Ë¡£À²Î®¤Î¥º¥ì¤¿¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤âÈà¤ÎÍ¥¤·¤µ¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤ËºÚÈÁ¤Ï¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ËÌîÈø¤È¾¾ËÜ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢½©¸µ¿¿²Æ¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤é¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢°ËÌîÈø¤¬½êÂ°¤¹¤ëHey! Say! JUMP¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Ë·èÄê¡£36ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ëËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢½Õ¤ÎÉ÷¤Ë¤½¤è¤°¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¯²»¤Î¿ô¡¹¤È¡¢ÊÒÁÛ¤¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢ÊÒÁÛ¤¤¡È¥¨¥Ê¥¸ー¡É¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¥°¥ëー¥×¤Î¿¿¿ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÎø¤¬»ý¤Ä¥Ñ¥ïー¡É¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¥Áー¥à¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¥µ¥Ó¤Î²Î»ì¤ò¡Ø±¤¤ò¤Õ¤à¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¼ª¤Ë»Ä¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê²Î»ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡×¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¤â¡Ø¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ú¶Ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¥«¥Ã¥ÈËþºÜ¤Î¼çÂê²ÎÆþ¤ê¤Î¿·Í½¹ð¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
°ËÌîÈø·Å ¥³¥á¥ó¥È¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤ò¡¢Hey! Say! JUMP¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡È²¦Æ»¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡³Ú¶Ê¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤âÀ©ºî¥Áー¥à¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ó¤Î²Î»ì¤ò¡Ö±¤¤ò¤Õ¤à¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¼ª¤Ë»Ä¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê²Î»ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î»ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ò¡ÖHoney Coming¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëÍ·¤Ó¿´¤ä¡Ö´Å¤¤Ã¸¤¤Îø¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤ÉÊ¹¤¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥È¥í¤â¡Ö¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Hey! Say! JUMP¤â18Ç¯·Ð¤Ä¤Î¤Ç³Ú¶Ê¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²¦Æ»¤É¿¿¤óÃæ¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¤È»×¤¤¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤È¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡ÙÎ¾Êý°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë