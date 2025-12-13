¡Ø¥Ç¥¹¥¹¥È2¡Ù¡Ø¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡Ù¤â¡¡¡ÖGame of the Year¡×Â×´§¤òÁè¤Ã¤¿¡¢2025Ç¯¥²ー¥à¥«¥ë¥Á¥ãー¤òºÌ¤Ã¤¿6ºîÉÊ
¡¡»ÕÁö¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¡¢1Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡£¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î»þµ¨¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤¤¤¨¤Ð¥²ー¥àÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¾Þ¥ìー¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¹ÔÊý¤À¤í¤¦¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¡ÖGame of the Year¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡ØClair Obscur: Expedition 33¡Ù´Þ¤à¥Î¥ß¥Íー¥Èºî¥È¥ìー¥éー±ÇÁü¡Ë
¡¡12·î12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÇ¯¼¡É½¾´¼°Åµ¡ÖThe Game Awards 2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖGame of the Year¡×¤Ë¤Ï¡¢Á°É¾È½¤É¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤ÎRPG¡ØClair Obscur: Expedition 33¡Ù¤¬µ±¤¤¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ¤«¤éº£Ç¯¤Î¥²ー¥à¶È³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£¥²ー¥àÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÇ¯¼¡É½¾´¼°Åµ¡ÖThe Game Awards¡×
¡¡¡ÖThe Game Awards¡×¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Î¥²ー¥à¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥Õ¡¦¥ー¥êー»á¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¡¢¥²ー¥àÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÇ¯¼¡É½¾´¼°Åµ¤À¡£ÎãÇ¯¡¢¤½¤Î1Ç¯¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥²ー¥à¥«¥ë¥Á¥ãー¤òºÌ¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤¿¤Á¤¬¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¡¢ºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¾Þ¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖGame of the Year¡×¤Î¼õ¾Þ¤òÁè¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤«¤é¡¢¼°Åµ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¾¾Î¤è¤ê¤â¤³¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤ÎÂ¸ºß¤¬¥Õ¥êー¥¯¤¿¤Á¤Ë¤Ï¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇ¯¡¢ºÇ¤â¶È³¦¤òÆø¤ï¤»¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖThe Game Awards¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¡¡²áµî5Ç¯¡Ê2020～2024Ç¯¡Ë¤Î¡ÖGame of the Year¡×¼õ¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï°Ê²¼¡£
¡¦2020Ç¯¡ØThe Last of Us Part II¡Ù¡¦2021Ç¯¡ØIt Takes Two¡Ù¡¦2022Ç¯¡ØELDEN RING¡Ù¡¦2023Ç¯¡ØBaldur's Gate 3¡Ù¡¦2024Ç¯¡Ø¥¢¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ù
¡¡°ì¸«¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡¢²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì¿Íµ¤ºî¤¿¤Á¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹ñ»º¥¿¥¤¥È¥ë¤È³¤³°¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤É¤Á¤é¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¯¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤âÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²áµî5Ç¯¤Ç¤Ï¡¢¹ñ»º¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¼õ¾Þ¤¬2²ó¡Ê¡ØELDEN RING¡Ù¡Ø¥¢¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ù¡Ë¡¢³¤³°¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼õ¾Þ¤¬3²ó¡Ê¡ØThe Last of Us Part II¡Ù¡ØIt Takes Two¡Ù¡ØBaldur's Gate 3¡Ù¡Ë¤È¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢¡ØClair Obscur: Expedition 33¡Ù¡ØDEATH STRANDING 2: ON THE BEACH¡Ù¡Ø¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡Ù¡ØHADES II¡Ù¡ØHollow Knight: Silksong¡Ù¡ØKingdom Come: Deliverance II¡Ù¤Î6ºîÉÊ¤¬¡ÖGame of the Year¡×¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤Ë¤Ï´ü¸Â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Ç¯¤Î´ü¸ÂÆü°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î´ü¸ÂÆü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Áª¹Í¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¢£ÂçËÜÌ¿¡ØClair Obscur: Expedition 33¡Ù¤¬¡ÖGame of the Year¡×¤Ë
¡¡»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖGame of the Year¡×¤ÎÂçËÜÌ¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥²ー¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦Sandfall Interactive¤¬³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¿ー¥óÀ©RPG¡ØClair Obscur: Expedition 33¡Ê¥¯¥ìー¥ë¥ª¥Ö¥¹¥¥åー¥ë¡§¥¨¥¯¥¹¥Ú¥Ç¥£¥·¥ç¥ó 33¡Ë¡Ù¤À¡£
¡¡2025Ç¯4·î¡¢PlayStation 5¡¢Xbox Series X|S¡¢PC¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢ÆÈÁÏÀ¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¡¿¥·¥Ê¥ê¥ª¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¥êー¥¹¤«¤é3Æü´Ö¤ÇÈÎÇä¿ô¤Ï100ËüËÜ¤ËÅþÃ£¡£¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤Ë¿ô¤ò¿¤Ð¤·¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï500ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ÀÂÐ¾Ý´ü´Ö¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤·¤«·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÅÀ¤Ê¤¬¤é¡¢Åö½é¤«¤é¡ÖGame of the Year¡×¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ë¿ä¤¹À¼¤ÏÂç¤¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖGolden Joystick Awards¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖUltimate Game of the Year¡×¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØClair Obscur: Expedition 33¡Ù¤Ï¡¢¡ÖThe Game Awards 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´ºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë10ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¡ÖGame of the Year¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·×9ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡Ø¥Ç¥¹¥¹¥È2¡Ù¡Ø¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡Ù¤¬¥Î¥ß¥Íー¥È
¡¡°ìÊý¡¢¹ñ»º¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤Ï2¤Ä¤ÎÏÃÂêºî¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥³¥¸¥Þ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¡¢SIE¡ËÈ¯Çä¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ØDEATH STRANDING 2: ON THE BEACH¡Ù¤À¡£
¡¡2019Ç¯¤ËPlayStation 4¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿Á°ºî¡ØDEATH STRANDING¡Ù¤«¤éÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢2025Ç¯¶þ»Ø¤ÎÃíÌÜºî¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥êー¥¹¸å¤â¤½¤¦¤·¤¿¥Õ¥êー¥¯¤¿¤Á¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´Êý°Ì¤«¤é¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£º£²ó¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥·¥êー¥º¤Ï¹ñ»º¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÀË¤·¤à¤é¤¯¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëºîÉÊ¤¿¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤³¤È¤À¡£¡ÖGolden Joystick Awards¡×¤Ç¤â¡ÖUltimate Game of the Year¡×¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØClair Obscur: Expedition 33¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¸å½Ò¤¹¤ë ¡ØKingdom Come: Deliverance II¡Ù ¡ØHollow Knight: Silksong¡Ù¤Ë¤â¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¡¢Âè5°Ì¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØDEATH STRANDING 2: ON THE BEACH¡Ù¤¬¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢SIE¤Ï2024Ç¯¤Î¡Ø¥¢¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ù¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÂ×´§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¹ñ»º¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤¬³«È¯¡¿È¯Çä¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡Ù¡£Nintendo Switch 2¤¬¥íー¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±ºî¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¾ÝÄ§Åª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ø¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡Ù¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥°¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥ïー¤ò¤â¤Ã¤ÆÇË²õ¤·Â³¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¥·¥êー¥º¤¬¿·¤¿¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡È¸½ÂåÀ¡É¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÂÎ¸³¤ÎÎÉ²½¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥²ー¥àÀ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢È¯É½»þ¤ÎÏÃÂêÀ¤Ë°ã¤ï¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¿É¾²Á¤ò»Ä¤·¤¿¡Ø¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡Ù¡£ÀË¤·¤¯¤â¡ÖGame of the Year¡×¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖBest Fighting Game¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï°ì¤Ä¤Î¸ùÀÓ¤À¡£¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥«ー¥È ¥ïー¥ë¥É¡Ù¤â¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±ÉôÌç¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥°¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¯¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡Ê¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥«ー¥È ¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Ï¡ÖBest Sports/Racing Game¡×¤ò¼õ¾Þ¡Ë¡£
¡¡¤â¤·Æ±ºî¤¬¡ÖGame of the Year¡×¤òÂ×´§¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËNintendo Switch¤Î¥íー¥ó¥Á¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ¥Ö¥ì¥¹ ¥ª¥Ö ¥¶ ¥ï¥¤¥ë¥É¡Ù°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼õ¾Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥íー¥°¥é¥¤¥¯¤ÎÃÏÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡ØHADES II¡Ù¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È
¡¡»Ä¤ê¤Î3ºîÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢³¤³°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¥²ー¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦Supergiant Games¤¬³«È¯¡¿È¯Çä¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥íー¥°¥é¥¤¥¯¡¦¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ØHades II¡Ù¤À¡£
¡¡Æ±ºî¤â¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯9·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ºî¡ØHades¡Ù¤Ë½¸¤Þ¤ë¹¥É¾¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢Â¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¥Õ¥êー¥¯¤¿¤Á¤ÎÃíÌÜ¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£È¯Çä¸å¤â¤½¤¦¤·¤¿´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£Steam¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¾¶á30Æü´Ö¤Î¥æー¥¶ー¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤Î98¡ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¤¤¤¦°µ´¬¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥êー¥º¤¬Ç®¶¸Åª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é±ü¿¼¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¡¿À¤³¦´Ñ¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¤é¤·¤«¤é¤Ì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈUI¤ÎÎÉ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¹â¤¤ÃæÆÇÀ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£¡Ö¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡Ö²Á³Ê°Ê¾å¤ÎÂÎ¸³¡×¤Ï¡¢À®¸ù¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÉ¬Í×¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØHades II¡Ù¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥íー¥°¥é¥¤¥¯¡×¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬¤¤¤Þ¤Ê¤ªÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤Î¡ØHades¡Ù¡¢2021Ç¯¤Î¡ØDEATHLOOP¡Ù¡¢2024Ç¯¤Î¡ØBalatro¡Ù¤È¡¢¥íー¥°¥é¥¤¥¯¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡ÖGame of the Year¡×¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÎãÇ¯¡¢ÀË¤·¤¯¤â¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¥²ー¥à»Ô¾ì¡¢¥²ー¥à¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤ÏËÜÊª¤À¤í¤¦¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤ÎÆ°¸þ¤òÃµ¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØHades II¡Ù¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÈÈ¯ÇäÆü¤«¤Ö¤ê²óÈò¡ÉÂ³½Ð¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ó¤À¡ØHollow Knight: Silksong¡Ù
¡¡¼¡¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥²ー¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦Team Cherry¤¬³«È¯¡¿È¯Çä¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥á¥È¥í¥¤¥É¥ô¥¡¥Ë¥¢¡ØHollow Knight: Silksong¡Ù¤À¡£2017Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡ØHollow Knight¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢Æ±ºî¤â¤Þ¤¿¡¢È¯É½»þ¤«¤é¥Õ¥êー¥¯¤¿¤Á¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ØDEATH STRANDING 2: ON THE BEACH¡Ù¡ØHades II¡Ù¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿Á°ºî¤ÎÂ³ÊÔ¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¹à¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤â¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Î¡ÖGame of the Year¡×¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ¤Î·¹¸þ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ØHollow Knight: Silksong¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶¥¹çÂ¾¼Ò¤¬Æ±ºî¤Î»Ô¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¼è°·ºîÉÊ¤Î¶á¤¤»þ´ü¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤òÈò¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÄÁ¤·¤¤¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤â´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡ØHollow Knight: Silksong¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥²ー¥à¶È³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡ØClair Obscur: Expedition 33¡Ù¡ØDEATH STRANDING 2: ON THE BEACH¡Ù¡Ø¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡Ù¤È¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¡ØKingdom Come: Deliverance II¡Ù¤¬¥Õ¥ë¥×¥é¥¤¥¹¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¡ØHades II¡Ù¤È¡ØHollow Knight: Silksong¡Ù¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¤Ï¡¢¡ÖÎ¾ºî¤¬2025Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¥¤¥ó¥Ç¥£ー¤ÎÌö¿Ê¤¬¸²Ãø¤Ê¥²ー¥à¶È³¦¡£¡ØHades II¡Ù¡ØHollow Knight: Silksong¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ñー¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÉÔ¼«Í³¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ëÌÌÇò¤µ¤òÂÎ¸½¡¢RPG¡ØKingdom Come: Deliverance II¡Ù
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¥Á¥§¥³¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥²ー¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦Warhorse Studios¤¬³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ØKingdom Come: Deliverance II¡Ù¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¤ò¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢Æ±ºî¤â¤Þ¤¿¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿Á°ºî¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤¤¤¦À¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢15À¤µª¤ÎÃæÀ¤¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ü¥Ø¥ß¥¢¤ÎÆâÍð¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡¢¥¹¥«¥ê¥Ã¥Ä½Ð¿È¤ÎÊ¿ËÞ¤Ê¼ã¼Ô¡¦¥Ø¥ó¥êー¤È¤Ê¤ê¡¢Èþ¤·¤¯¤â»Ä¹ó¤ÊÀ¤³¦¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë°¦¤ÈÉü½²¤ÎÊª¸ì¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ØKingdom Come: Deliverance II¡Ù¤â¡ØHades II¡ÙÆ±ÍÍ¡¢Steam¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¾¶á30Æü´Ö¤Î¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤Î97¡ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¤¤¤¦°µ´¬¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥êー¥º2ºîÌÜ¤È¤¤¤¦À¼Á¤ò»ý¤ÄÁ´ºîÉÊ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢½Å°µ¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ©ºî¤·¤¿Â³ÊÔ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤¹¤®¤ë³¦·¨¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æ±ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÃæÀ¤¥Ü¥Ø¥ß¥¢¤Î·Ê¿§¤È¡¢¤½¤³¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë½Å¸ü¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ø¤Î¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëË×Æþ´¶¤ä¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ®Ä¹¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ð¥È¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥²ー¥à¤Ç¤Ï¼è¤êÊ§¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÌÌÅÝ¤¯¤µ¤µ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¤³¤¦¤·¤¿À¼Á¤Ë¤Ï¡¢¡ØKingdom Come: Deliverance II¡Ù¤¬¡Ö¥¨¥ë¥Àー¥¹¥¯¥íー¥ë¥º¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¥É¥°¥Þ¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤ÎÊ¸Ì®¤ËÏ¢¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡£º£¸å¡¢Æ±ºî¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤Ê³¤³°RPG¤ÎÀ®¸ùÎã¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á·ëÌÚÀé¿Ò¡Ë