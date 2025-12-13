¥á¥é¥Îー¥Þ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤é¡©Å¾°Ü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëCT¤äPET¸¡ºº¡¢¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¥ê¥ó¥ÑÀáÀ¸¸¡
¥á¥é¥Îー¥Þ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÉÂ´ü¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´¿È¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£CT¡¦MRI¡¦PET-CT¤È¤¤¤Ã¤¿²èÁü¸¡ºº¤Ç¥ê¥ó¥ÑÀáÅ¾°Ü¤ä±ó³ÖÅ¾°Ü¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¡¢¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¥ê¥ó¥ÑÀáÀ¸¸¡¤Ç¤ÏºÇ½é¤Ë¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤¬Î®¤ì¹þ¤àÀá¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤Ï¼ðáç¥Þー¥«ー¤äÁ´¿È¾õÂÖ¤òÉ¾²Á¤·¡¢¼£ÎÅÊý¿Ë¤Î·èÄê¤ä·Ð²á´Ñ»¡¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅË¡¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¹âÆ£ ±ß¹á¡Ê°å»Õ¡Ë
ËÉ±Ò°å²ÊÂç³Ø¹»Â´¶È / ¸½ºß¤Ï¼«±ÒÂâºå¿ÀÉÂ±¡¶ÐÌ³ / ÀìÌç¤ÏÈéÉæ²Ê
¥á¥é¥Îー¥Þ¤Î¸¡ºº
ÉÂ´ü¿ÇÃÇ¤Î¤¿¤á¤Î²èÁü¸¡ºº
¥á¥é¥Îー¥Þ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÂ´ü¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¿È¤Î²èÁü¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£CT¸¡ºº¤äMRI¸¡ºº¤Ï¡¢¥ê¥ó¥ÑÀáÅ¾°Ü¤ä±ó³ÖÅ¾°Ü¤ÎÍÌµ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£PET-CT¸¡ºº¤ÏÁ´¿È¤ÎÂå¼Õ³èÆ°¤ò²èÁü²½¤·¡¢¾®¤µ¤ÊÅ¾°ÜÁã¤â¸¡½Ð¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥Æー¥¸III°Ê¹ß¤Î¿Ê¹ÔÎã¤Ç¤Ï¡¢¼£ÎÅÊý¿Ë¤Î·èÄê¤Ë½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¥ê¥ó¥ÑÀáÀ¸¸¡¤Ï¡¢¼ðáç¤«¤éºÇ½é¤Ë¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤¬Î®¤ì¹þ¤à¥ê¥ó¥ÑÀá¤òÆ±Äê¤·¡¢¤½¤³¤ËÅ¾°Ü¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤ë¸¡ºº¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¥ê¥ó¥ÑÀá¤ËÅ¾°Ü¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ë¤âÅ¾°Ü¤¬¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥ê¥ó¥ÑÀá³ÔÀ¶¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢½Ñ¸å¤Î¹çÊ»¾É¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢Àµ³Î¤ÊÉÂ´ü¿ÇÃÇ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ì±Õ¸¡ºº¤È¼ðáç¥Þー¥«ー
¥á¥é¥Îー¥Þ¤ËÆÃ°ÛÅª¤Ê¼ðáç¥Þー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢LDH¡¢S100ÃÁÇò¡¢5-S-¥·¥¹¥Æ¥¤¥Ë¥ë¥Éー¥Ñ¤Ê¤É¤¬Â¬Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þー¥«ー¤Ï¿Ê¹ÔÎã¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÂÀª¤ÎÉ¾²Á¤ä¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ÎÈ½Äê¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Áá´ü¥á¥é¥Îー¥Þ¤Ç¤ÏÀµ¾ïÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Þ¤»¤ó¡£
·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¹àÌÜ¤âÉ¾²Á¤·¡¢Á´¿È¾õÂÖ¤ÎÇÄ°®¤ä¼£ÎÅ¤ÎÅ¬±þ¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£ÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²Ìô¤äÊ¬»ÒÉ¸ÅªÌô¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÉûºîÍÑ¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤È¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ê·ì±Õ¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½¤ä·ìÅüÃÍ¡¢ÅÅ²ò¼Á¤Ê¤É¤â´Ñ»¡¤·¡¢°Û¾ï¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ®¤ä¤«¤ËÂÐ½è¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥á¥é¥Îー¥Þ¤ÎÀµ³Î¤ÊÉÂ´ü¿ÇÃÇ¤Ï¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò·èÄê¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¤ä±ó³ÖÅ¾°Ü¤ÎÍÌµ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎCT¤äMRI¡¢PET-CT¤Ê¤É¤ÎÁ´¿È²èÁü¸¡ºº¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¥ê¥ó¥ÑÀáÀ¸¸¡¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥ê¥ó¥ÑÀá³ÔÀ¶¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¼êË¡¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢LDH¤äS100ÃÁÇò¤Ê¤É¤Î¼ðáç¥Þー¥«ー¤ÏÉÂÀª¤ä¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ÎÉ¾²Á¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Á´¿È¾õÂÖ¤ÎÇÄ°®¤ä¼£ÎÅÃæ¤ÎÉûºîÍÑ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Äê´üÅª¤Ê·ì±Õ¸¡ºº¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¤¬¤ó¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡¾ÈéÉæ¤¬¤ó ´ðÁÃÃÎ¼±
ÆüËÜÈéÉæ²Ê³Ø²ñ¡¾ÈéÉæ°À¼ðáç¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó ¥á¥é¥Îー¥Þ
ÆüËÜÈéÉæ°À¼ðáç³Ø²ñ¡¾¥á¥é¥Îー¥Þ(°À¹õ¿§¼ð)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ