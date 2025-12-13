¡Ú¥¶¥¹¥Ñ¼ÒÄ¹¡¦ºÙ³Ë¨¤ÎÀ¸¤ÍÍ¡Û¡ÖÍèµ¨¤³¤½¾å¤Ë¹Ô¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×Êý¸þÀ¤Ï¥Ö¥ì¤º¡¢»ÄÎ±¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡£·ãÆ°¤Î2025Ç¯¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø
¡¡2025Ç¯¤Ï£±Ç¯¤Ç¤ÎJ£²Éüµ¢¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢J£³¤Ç14°Ì¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡£2026Ç¯¤ÏJ£²¡¦J£³¤Î40¥Á¡¼¥à¤¬ÅìÀ¾ÆîËÌ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤¦ÊÑÂ§¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¡£¤½¤³¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢²Æ¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÇJ£²Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¯¥é¥ÖÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¡¢·²ÇÏ¤ÎºÙ³Ë¨¼ÒÄ¹¤Ï»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£µ¨¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ø¥¶¥¹¥Ñ VISION 2030¡Ù¤ò´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò10·î¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤ÎÁ°¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óËèÇ¯¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢2030Ç¯»þÅÀ¤Ç¤ÎJ£±¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë´ÑµÒ¤ÎÊý¡¹¤âÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Çä¾å¹â¤â¸½¾õ¤Î10²¯±ßµ¬ÌÏ¤«¤éÂç¤¤¯¿¤Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¹â¤¤ÎÎ°è¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢Éô½ð¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ï¤êÁ´°÷¤¬¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤é¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤ÎÀÕÌ³¡£¡Ø2030Ç¯¤ËJ£±¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ì¤Ð¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤¶¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈà¤Ï¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¤Î·²ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¸«ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ£²Í¥¾¡¡õJ£±¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£2000Ç¯¤«¤éJ£²¤ËµïÂ³¤±¡¢¡ÖJ£²¤ÎÈÖ¿Í¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¿å¸Í¤Î2024Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¹â¤Ï12²¯7000Ëü±ß¡£Æ±Ç¯¤Î£±»î¹çÅö¤¿¤ê¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï4406¿Í¤Ç¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤Ç3988¿Í¤À¤Ã¤¿·²ÇÏ¤È¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤¬°ìµ¤¤ËºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢·²ÇÏ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÀ×¤òÃ©¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡Öº£µ¨¤Î¿å¸Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ÏÅöÁ³¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢³Ø¤Ö¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·²ÇÏ¸©¤Ë¤ÏÌó190Ëü¤Î¿Í¡¹¤¬¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸©Ì±¤Î¸å²¡¤·¤òÎÏ¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«ÂçÉñÂæ¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°ìÌÜ»¶¤ËJ£±¤òÌÜ¤¶¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¡¢²ÝÂê¤òÃê½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ºÙ³¼ÒÄ¹¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò³Î¼Â¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¿å¸Í¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¯¥Ð¥ê¥å¡¼¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦Áª¼ê¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò2018Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·²ÇÏ¤âÁª¼ê°éÀ®¡¦¶µ°é¤Î½ÅÍ×À¤Ï¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë±ÉÍÜ¶µ°é¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¿Í´Ö¶µ°é¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Å»ö¤òÍý²ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¡£º£Ç¯¤«¤é¥Ù¥¤¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î»±²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶µ°é¤ä¸¦½¤¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÁý¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ù¥¤¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Ù±ç¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´èÄ¥¤ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£µ¨¤ÏJ£³¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é´Ø·¸³Æ½ê¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄã¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¤¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£µ·îËö¤Ç¤¹¤¬¡¢£¹·îËö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÅÔÆâºß½»¤Î¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ø¥Ù¥¤¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤ÈÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
