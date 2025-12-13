¤Þ¤¸¤á¤¹¤®¤ë¥Ñ¥Ñ¤ËÉâµ¤µ¿ÏÇ!?¥Ñ¥Ñ¤Î¤Ò¤È¸À¤ËÌ¼¤¬¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿!? 5.1Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¤¤¿·ëËö¤Ë¡Ö¤½¤¦Íè¤ë¤«¡ª¡×¤ÎÀ¼¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
SNS¤Ç5.1Ëü¤¤¤¤¤Í¡¢930ËüÉ½¼¨¤ËÃ£¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤ë²ÈÂ²¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Í¼¿©¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥Þ¡¢¤É¤³¤«¥¦¥¶¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯º¢¤ÎÌ¼¡£Ê¿ÏÂ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿©Âî¤À¤¬¡¢Ì¼¤À¤±¤Ï¤³¤Î¶õµ¤¤Ë¾è¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£3ÆüÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¥Ñ¥Ñ¤ÎÈëÌ©¡É¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢²ÈÂ²¤ò²õ¤¹³Ð¸ç¤¹¤é¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
½ñºØ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£Ê¹¤¼ª¤òÎ©¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¼ª¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ñ¥Ñ¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤â¹¥¤¤À¤è¡¢¤·¤Î¤Á¤ã¤ó¡×
ÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷À¤ÎÌ¾Á°¡£½À¤é¤«¤¤À¼²»¡£
¤¢¤Î²¹¸ü¤Ê¥Ñ¥Ñ¤¬¡¢Éâµ¤¡½¡½¡© Ì¼¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢Í¼¿©¤Î¾Ð´é¤¬¤¹¤Ù¤Æ±³¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Åê¹Æ¸å¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂº¤¹¤®¤ÆÈ¿Â§¡×¡Öµã¤¤¤¿¼«Ê¬¤òÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥ª¥Á¤Ç¶«¤ó¤À¡×¤Ê¤É¡¢´ª°ã¤¤¤«¤é¤ÎµÞÅ¾Ä¾²¼¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿À¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¢£5.1Ëü¤¤¤¤¤Í¤Ë930ËüÉ½¼¨¡ª¥Ð¥º¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢ºî¼Ô¡¦ËÏÀ÷À¶¤µ¤ó¤Î¡È¸ÍÏÇ¤¤¡É
ºî¼Ô¤ÎËÏÀ÷À¶(@sumizomesei)¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³Ø´Û¤Î¿·¿Í¾Þ¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¶¯¤¬¤ê¥æ¥¥Ò¥È·¯¤Ï¥Ç¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤À¡£ËÜºî¤Î¥Ð¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÌÃÎ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¤òÁ°¤Ë¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¡Ä¡×¤ÈÒì¤¯¤Û¤Éº¤ÏÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÃæ¥é¥¹¥È¤Î¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤è¤ê¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡×¤ÎÊý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ï¡Ö¤¯¡¢¤¯¤½¤©¡Ä¡×¤È²ù¤·¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð¤¦»ÑÀª¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤¿¡£
ËÏÀ÷¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¿·ºî¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤¬¡È¤¨¤Ã!?¡É¤È¶Ã¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Éâµ¤µ¿ÏÇ¤Î¤Ï¤º¤¬¡È¥Ñ¥Ñ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó°·¤¤¡É!?
ÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿¶Á¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤À¤Ã¤¿¡£¸í²ò¤µ¤ì¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¥Ñ¥Ñ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¡¢¤É¤Î½÷À¥¥ã¥é¤è¤ê¤â¸÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ËÏÀ÷¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬¥Ò¥í¥¤¥óÏÈ¤À¤Ã¤¿¡Ä¤Ê¡Á¤ó¤Æ(¾Ð)¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¤ó¤À¸å¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡È°¦¤µ¤ì¥Ñ¥Ñ¡É¤¬ºîÉÊ¤Î±£¤ì¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ËÏÀ÷À¶(@sumizomesei)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£