¹¥·Êµ¤¤¬ÄÉ¤¤É÷¡¢ÂæÏÑ¤Î¡Ö10²¯¥É¥ëÉÙ¹ë¡×¤Î¿ô¤ÏÆüËÜ¤ò¾å²ó¤ë¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌ±»ë¿·Ê¹ÌÖ¤Ï6Æü¡¢ÂæÏÑ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨Í½ÁÛ¤ÎÀ¯ÉÜÍ½ÁÛ¤ÎÂçÉý¾åÊý½¤Àµ¤È¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎÂç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎUBS¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦¤ÎÉÙ¹ë¤Î2025Ç¯ÈÇÄ´ºº¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ñ»º¤¬10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1550²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î¿Í¤Î¿ô¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÊý¤¬ÆüËÜ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢º¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤Ç¹ñ²ÈÍ½»»¤ÎÊÔÀ®¤ä²ñ·×¤ª¤è¤ÓºâÀ¯¶ÈÌ³¡¢Åý·×¶ÈÌ³¤ò½ê´É¤¹¤ë¼ç·×Áí½è¤Ï11·îËö¤Ë25Ç¯¤ÎÂæÏÑ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤ò¡¢8·îÃæ½Ü¤ÎÍ½Â¬ÃÍ¤À¤Ã¤¿4¡¥45¡ó¤«¤é2¡¥92¥Ý¥¤¥ó¥È°ú¤¾å¤²¤Æ7¡¥37¡ó¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢²áµî15Ç¯¤ÇºÇÂç¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ë¤Ê¤ë¡£26Ç¯¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â8·îÃæ½Ü¤Ë¼¨¤·¤¿2¡¥81¡ó¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é0¡¥73¥Ý¥¤¥ó¥È°ú¤¾å¤²¤Æ3¡¥54¡ó¤È¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ï08Ç¯¤«¤é16Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¶¨Ä´Ï©Àþ¤ò¼è¤Ã¤¿ÇÏ±Ñ¶åÀ¯¸¢»þ¤Ë¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¤ÏÃæ¹ñÂçÎ¦¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ç²¸·Ã¤òÆÀ¤¿¡£16Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤È¤ÎÂÐ·è¿§¤¬¶¯¤¤Ì±¿ÊÅÞÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤¹¤ë¤È¡¢ÇÀ¶È¤ä´Ñ¸÷¤Ê¤É¤Î°ìÉô»º¶È¤¬ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ä¾ðÊóÄÌ¿®µ¡´ï¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸½¾õ¤Ç¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢¤Î¼ûÍ×¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢´ØÏ¢ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤òÂçÉý¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
UBS¤¬12·î½é½Ü¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¤³¦¤ÎÉÙ¹ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¼¨¤¹¡Ö¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¡¦¥¢¥ó¥Ó¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È2025¡×¤Ï¡¢4·î4Æü»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤Î»ñ»º³Û¤¬10²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î¿Í¤Î¿ô¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Âè1°Ì¤ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Ç924¿Í¡¢Âè2°Ì¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ç470¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¿Í¤ÏºòÇ¯¤è¤ê4¿ÍÁý²Ã¤·¤Æ51¿Í¤ËÃ£¤·¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î43¿Í¡¢ÆüËÜ¤Î41¿Í¡¢´Ú¹ñ¤Î31¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤â¡¢ÂæÏÑ¤Î¡Ö10²¯¥É¥ëÉÙ¹ë¡×¤Î¿Í¿ô¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î46¿Í¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î32¿Í¡¢¥«¥Ê¥À¤Î47¿Í¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î31¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Î¡Ö10²¯¥É¥ëÉÙ¹ë¡×¤Î»ñ»º¹ç·×Áí³Û¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç263²¯¥É¥ë¡ÊÌó4Ãû800²¯±ß¡ËÁý¤¨¡¢19¡¥2¡óÁý¤Î1636²¯¥É¥ë¡ÊÌó25Ãû4000²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁý²ÃÎ¨¤ÏÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÇÁý²ÃÎ¨¤¬ºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î66¡¥4¡ó¤Ç¡¢Âè2°Ì¤ÏÃæ¹ñ¤Î22¡¥2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÏÂè3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑ¤Î¡Ö10²¯¥É¥ëÉÙ¹ë¡×¤Î51¿Í¤Î¤¦¤Á69¡ó¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÂå¤Çºâ¤òÃÛ¤¤¤¿¿Í¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¡ÖÂçÉÙ¹ë¡×¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÁ°¤ÎÀ¤Âå¤Î½¾Íè·¿»º¶È¤äÀ½Â¤¶È¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºâ¤Î¸»Àô¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤ä¶âÍ»¤Ê¤É¿·¤·¤¤·ÐºÑÊ¬Ìî¤ËµÚ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Î¡Ö²¯ËüÉÙ¹ë¡×¤Î¹½À®¤ÏÀ¤Âå¸òÂå¤ËÈ¼¤¤ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ç¡·îÈ»¿Í¡Ë