£³£±ºÐÊÝ°é»Î¤ÎÃË¡¡£¶ºÐ½÷¤Î»Ò¤Î¡ÈÃåÂØ¤¨¤ÎÍÍ»Ò¡É¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÅð»£¤«¡¡µþÅÔ»Ô
¡¡£¶ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬ÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·ÊÝÂ¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ°é»Î¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ùÆ¸Çã½Õ¡¦¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏµþÅÔ»Ô¤Ë½»¤àÊÝ°é»Î¡¦¹âÌÚÉ÷ÂÀ¡Ê£³£±¡ËÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹âÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯£··î¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎµþÅÔ»ÔÆâ¤ÎÊÝ°é±à¤Ç£¶ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤È¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆ°²è»£±Æ¤·ÊÝÂ¸¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£·î£±£±Æü¤Ë´Ø·¸¼Ô¤«¤é·Ù»¡¤Ë¡¢¹âÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ÎÆ°²è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£
¡¡¹âÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÃåÂØ¤¨¤Î»þ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÅð»£¤·Æ°²è¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹âÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤¬¤¢¤ê¡¢Í¾ºá¤¬¤Ê¤¤¤«ÁÜºº¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£