¡¡¥Ð¥ó¥É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØSTEAL HEART CLUB¡ÙÂè8ÏÃ¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í»²²Ã¼Ô3¿Í¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËÂ·¤Ã¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¡ª1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í3¿Í
¡¡Mnet¤È¥«¥«¥ª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ØSTEAL HEART CLUB¡Ù¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É³Æ10Ì¾¤º¤Ä¡¢·×50Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£MC¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏCNBLUE¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡¡¢PEPPERTONES¤Î¥¤¡¦¥¸¥ã¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¥½¥Ì¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¡¢Wanna One½Ð¿È¤Î¥Ï¡¦¥½¥ó¥¦¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
100ËüÅÀÄ¶¤¨¤ÇÀ¤³¦8¤Ä¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç1°Ì¤Ë
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¼°¤Ç¤Ï39¿ÍÃæ19¿Í¤¬Ã¦Íî¤·¡¢19¿Í¤Î¤ß¤¬¼¡¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ï¥®¥ï¤¬¡¢¥É¥é¥à¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Ï¥®¥ï¤ÏInstagram¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô51Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£°µÅÝÅª¤Ê¥É¥é¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤È²¾ÌÌ¤Ç°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¥Ï¥®¥ï¤Ï°Ø»Ò¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ´î¤Ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â1°Ì¤ò½ËÊ¡¡£¥Ï¥®¥ï¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤¿·ë²Ì¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ù¡¼¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦»×ÁÛ¤ËÅ®¤ì¤¿Ìë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÅìµþ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¤¥±¥á¥ó¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î¥Þ¥·¥ã¡Ê23ºÐ¡Ë¡£¥Þ¥·¥ã¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¡Ö1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢1°Ì¤È¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥×¥ì¥¤¤ò¤³¤ì¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤Î¶»Ãæ¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ë¡£ÌÁÍ§¤Î¥±¥¤¥Æ¥ó¡Ê18ºÐ¡Ë¤â¡Ö¥Þ¥¸¤«¤Ã¤±¤¨¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥±¥¤¥Æ¥ó¤¬¡¢¥®¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î1°Ì¤Ë¡£¥±¥¤¥Æ¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼²»³ÚÂç³Ø¤Ë¾©³Ø¶â¤ÇÆþ³Ø¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È°µÅÝÅª¤Ê¥®¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¤ÇËè¥¹¥Æ¡¼¥¸ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë»²²Ã¼Ô¤À¡£ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤ÉÀ¤³¦8¤Ä¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÅêÉ¼1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢114Ëü4191ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥±¥¤¥Æ¥ó¤Ï°ÂÅÈ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¡Ö¤Þ¤º¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ò°ìÈÖ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¡ØSTEAL HEART CLUB¡Ù¡¿ABEMA K WORLD¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë