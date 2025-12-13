¼÷»Ê2´Ó»Ä¤·¤¿¤é¡Ä¤Ò¤¿¤¹¤éÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÆ¦¼Æ¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡©¤Ã¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤ëw¡×¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡»ô¤¤¼ç¤¬¼÷»Ê2´Ó¤ò»Ä¤¹¤È¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÆ¦¼Æ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ¦¼Æ¤¬ÁÊ¤¨Â³¤±¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡Æ¦¼Æ¤Î¥¨¥ë¤Á¤ã¤ó¡Ê1ºÐÈ¾¡Ë¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥Þ¥°¥í¤Î¤ª¼÷»Ê2´Ó¡£¤³¤ì¤Ï»ô¤¤¼ç¡Ê@niko71212202¡Ë¤¬¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¨¡©¤â¤·¤«¤·¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¥¨¥ë¤Á¤ã¤ó¡£¡Ö»Ä¤¹¤Ê¤é¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤«¡©¡×¤ÈÁ°Â¤Ç¼¨¤·¤Ä¤Ä±ä¡¹¤È»ô¤¤¼ç¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï°ÊÁ°¤Ë¡¢¥Þ¥°¥í¤òÅòÀù¤·¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥¨¥ë¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÉáÃÊ¤Ïµ¤Ê¬²°¤À¤¬¡¢¿©¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤ËìÅÍß¤Ë¡Ä¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÆ÷¤¤¤Ë¤Ï¤¹¤«¤µ¤º´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¡£¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëºÅÂ¥¤ËÉé¤±¤¿»ô¤¤¼ç¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¡¢¥Þ¥°¥í¤òÅòÀù¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢ËþÂ¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡ª¡×¡Ö¤½¤ì¿©¤Ù¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡©¤Í¤§Ê¹¤¤¤Æ¤ë¡©¤Ã¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤ëw¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë