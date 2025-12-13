Âç¸¶Í¥Çµ¡ÈÈëÌ©Ê¼´ï¡É¥Ò¥í¥¤¥óÌò¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡×¡¡¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤óÉñÂæ¡ÖÇ®³¤»¦¿Í»ö·ï¡×
¡¡ÍèÇ¯½½¼·²ó´÷¤ò·Þ¤¨¤ë·àºî²È¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤ÎÌ¾ºîÉñÂæ¡ÖÇ®³¤»¦¿Í»ö·ï¡×¤¬Æ±2·î¤ËÅìµþ¡¦µª°Ë¹ñ²°¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ï½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¡Ê26¡Ë¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î°¦¿Í·Ù´±Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£Ä¹¤¤¤»¤ê¤Õ¤Þ¤ï¤·¤ä¥»¥¯¥·¡¼¤Ê±éµ»¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÆñÌò¤Ç¡ÖÎÞ¤ä´À¤äÂÎ¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ë¤â¤Î¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ëÉñÂæ¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÎÏÀâ¡£¡ÖÌò¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¤½÷À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦Èô¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡ºîÉÊ¤Î±é½Ð¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ¹¾¸ù»á¡Ê62¡Ë¤Ç¡¢Âç¸¶¤ÏÍèÇ¯¸ø³«¤Î¡Ö¶µ¾ì¡×ºÇ¿·ºî¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãæ¹¾»á¤Î¡ÈÈëÌ©Ê¼´ï¡É¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö»ØÌ¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»×¤¤¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¡£
¡¡2017Ç¯¤«¤é½÷Í¥¶È¤Ë¿Ê½Ð¡£¡Ö¶µ¾ì¡×¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï³Ø¤Ó¤âÂ¿¤¯¡ÖOK¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â»£¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ¹¾´ÆÆÄ¤Ë¼Çµï¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¼ç±é¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤È¤Î¸òÎ®¤â³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ç¡Ö»ä¤Ï´À¤Ã¤«¤¤Ê¤Î¤Ç¡È´ÀÂç¾¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£º£¸å»Ï¤Þ¤ë·Î¸Å¤Ë¸þ¤±¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÍýÀ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó´À¤ò¤«¤¤¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï2·î14Æü¤«¤é3·î2Æü¤Þ¤Ç¡£¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ÏÂ¼»³ºÌ´õ¡Ê28¡Ë¡£¼ç±é¤Ï¹Ó°æÆØ»Ë¡Ê32¡Ë¡£