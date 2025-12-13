Á´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¾¦Çä¤òÂ³¤±¤ëÉ×ÉØ¡¢¾ì½ê¤Ï²áÁÂÃÏ¡¡¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê»Å»ö¤ò¹µ¤¨¡Ä¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÊüÁ÷
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀ¸±éÁÕ¤òÈäÏª¤¹¤ëºÊ¤Î¿¿¼Â¤µ¤ó¡¡Ç¥¿±¤ÎÍÍ»Ò¤â
¡¡¡ÖÌÜÎ©¤¿¤º¤È¤â»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ë¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤à¿Í¤¿¤Á¡×¡£Æüº¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡£Âè33²ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î±éÁÕÉÕ¤¤Î°ÜÆ°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö°ÜÆ°¾¦Å¹ ¤È¤é¥Ô¡×¤òÉ×ÉØ¤Ç±Ä¤à¡¢Åí¸¼¡Ê¤È¤¦¤²¤ó¡ËµÁÀ®¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Î¿¿¼Â¤µ¤ó¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡µþÅÔÉÜµµ²¬»ÔÆâ¤òÁö¤ë1Âæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ö°ÜÆ°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Êµû¤äÁÚºÚ¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¿ô¡¹¡¢Â¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡£ºÇ´ó¤ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÊâ¤¯¤È30Ê¬°Ê¾å¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìó3¿Í¤Ë1¿Í¤¬65ºÐ°Ê¾å¤È¤¤¤¦µµ²¬»Ô¤Ç¡¢ºòÇ¯7·î°ÜÆ°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò»Ï¤á¤¿µÁÀ®¤µ¤ó¡¦¿¿¼Â¤µ¤óÉ×ÉØ¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¿¿¼Â¤µ¤ó¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²£¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÌµÎÁ¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤Î³èÆ°¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¼å¼Ô¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤¬½¸¤Þ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×ÉØ¤Î³èÆ°¤Ï¸ø±à¤ä½¸²ñ½ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³°½Ð¤¬º¤Æñ¤Ê½»Ì±¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤Ë¤Þ¤Ç½Ð¸þ¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ð¸î»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î²»³Ú²ñ¤Þ¤Ç³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÁÀ®¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯¤ËµþÅÔ¤Ë°Ü½»¤·¤¿ºÝ¡¢¿Æ¤·¤¤¿Í¤Î»à¤äÊÌ¤ì¤¬½Å¤Ê¤êÀº¿ÀÅª¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¿¿¼Â¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¿¿¼Â¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿µÁÀ®¤µ¤ó¡£ÆþÀÒ¤òµ¡¤Ë¡¢2¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö°ÜÆ°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤È¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀ¸±éÁÕ¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤¬¡¢²áÁÂÃÏ¤Ç¾¦Çä¤òÂ³¤±¤ëÆñ¤·¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¿¿¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢8·î¤Ï½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯¡¢°ÜÆ°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î»Å»ö¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£À¸±éÁÕ¤¬¤Ê¤¤¡Ö¤È¤é¥Ô¡×¡£²Æ¤Î½ë¤µ¤ÇµÒÂ¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢À¸·×¤òÎ©¤Æ¤è¤¦¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤ÊµÁÀ®¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¿¿¼Â¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿Èëºö¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ³Æ®¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃæ³Ø¹»¤«¤é¿¦¶ÈÂÎ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¤ÎÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£¤½¤³¤ÇµÁÀ®¤µ¤ó¤Ï¼ê½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢µµ²¬»Ô¤«¤é¤Î±ç½õ¤â¼Â¸½¡£10·î²¼½Ü¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Î¤ªº×¤ê¤Ë¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¿¿¼Â¤µ¤ó¤ÏÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÀ¸±éÁÕ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ïµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¿¿¼Â¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÉÔ°Â¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ä¡£
¡¡Èþ¤·¤¤²»¿§¤òÁÕ¤Ç¤ë°ÜÆ°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤â¤É¤³¤«¤Ç¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îº¤Æñ¤Î¤Ê¤«»Ù¤¨¤¢¤Ã¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¡¢É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤ËÇ÷¤ë¡£
