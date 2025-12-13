¡Ö30ÉÃÁ°¤Þ¤Ç¤Ï700¥ª¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡ª¡©¡×Ëâ¿À¡¦½ÂÀî¡¢È´·²¼ê½ç¤Ç¼«¤é°ú¤¾å¤²¤¿¡ÈÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡ÉÊüÁ÷ÀÊ¤¬¥×¥Á¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Î¾×·â¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¡ÈËâ¿À¡É¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¡¢700¥ª¡¼¥ë¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á3200¥ª¡¼¥ë¤Ø¤È·ãÊÑ¤¹¤ë¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î12Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ËKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¿ÆÈÖ¤ÎÅì2¶É¤Ç¡¢Ï¢ÁñÁÀ¤¤¤Î°Â¼ê¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ï¤º¤«2½ä¤Ç¹âÂÇÅÀ¤Ë»Å¾å¤²ÊüÁ÷ÀÊ¤¬¥×¥Á¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û700¥ª¡¼¥ë¤¬3200¥ª¡¼¥ë¤Ë²½¤±¤¿¡ª¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¡Ê¼ÂºÝ¤Î¾ìÌÌ¡Ë
¡¡Åì2¶É¡¢½ÂÀî¤ÏÇÛÇ×¤ÇÌòÇ×¤Îâ¤¤³¤½ÂÐ»Ò¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¡£¥¢¥¬¤ê¤É¤³¤í¤«¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â2½äÌÜ¤Çâ¤¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÌò¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Ä¥â¤ò¤¤«¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÁ°¿Ê¡£11½äÌÜ¤Çâ¤¤Î¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢4¡¦7ÅûÂÔ¤Á¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤³¤ì¤ËEARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢2¡¦3¡¦5Åû¤ÎÊÑÂ§»°ÌÌÄ¥¤ÇÄÉ¤Ã¤«¤±¥ê¡¼¥Á¡£½ÂÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈºÇ½ªÈ×¤Î17½äÌÜ¡¢4ËçÌÜ¤Î¸ÞËü¡¢¤·¤«¤âÀÖ¸ÞËü¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÌÂ¤ï¤º°Å¥«¥ó¡£¼¡½ä¤Ë¥«¥ó¥É¥é¤È¤Ê¤Ã¤¿7Åû¤ò°ú¤¡¢â¤¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î3ËÝ¤Ê¤¬¤é¡¢50Éä¤Ç9600ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤Þ¤ÇÂÇÅÀ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤Ïâ¤¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢°Å¥«¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥é¤Ç¥Ä¥â¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¤Ç¤Ï¸Å¶¶¿ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡Ö30ÉÃÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¥Ä¥â¤Ã¤Æ¤â700¥ª¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡©¡×¤ÈÀä¶«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¢¤Î¼ê¤«¤é¤è¤¯¤³¤Î¼ê¤ò¡×¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
