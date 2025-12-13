¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡16Æü³«Ëë¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ö¶â´§¤Ø¤ÎÆ»¡×¡Ûº´Æ£Î´ÂÀÏº¡¡¶ÛÄ¥´¶¤ò³Ú¤·¤à
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤ÎSG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï16¡Á21Æü¤Î6Æü´Ö¤ÇÇÆ¤ò¶¥¤¦¡£Âç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¡¢º£Ç¯¤âGPÀï»Î18¿Í¤ËÆÃÊÌÏ¢ºÜ¡Ö¶â´§¤Ø¤ÎÆ»¡×¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¯¡£
¢¦º´Æ£Î´ÂÀÏº¡Ê3°Ì¡¢½é½Ð¾ì¡Ë
¡¡¿·É÷¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£SG³«ËëÀï¤Î¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î½éÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤Æ¥È¥Ã¥×SÆ¨¤²ÀÚ¤ê²÷¾¡¡£SG¥¦¥¤¥Ê¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿·¶ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡²÷¿Ê·â¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ë¤¬¤á¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤âÆ²¡¹¤Î²¡¤·ÀÚ¤ê¤ÇSGÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡ª¡ª¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤ÇºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹³Ê¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢ºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¼çÌò¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï1²¯±ß¤òÆÍÇË¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤ò³ÎÄêÅª¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤Æ¡¢Í½Áª¤â¼ºÇÔ¤Ê¤¯Áö¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£SG¤ò³Í¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬³Í¤ì¤ëÊý¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾Þ¶â¥ì¡¼¥¹¤òÆÈÁö¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¹¥»öËâÂ¿¤·¡¢½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç2ÅÙ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»ö¸Î¤òÈÈ¤·¤Æ¼ºÂ®¡£1°Ì¤ÎºÂ¤ÏÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î°²²°¼þÇ¯¡Ê1·î12¡Á17Æü¡Ë¤Î¸å¡¢60Æü´Ö¤ÎµÙ¤ß¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡ÊF¤ò¡ËÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Èº£¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤³¤â°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡½»Ç·¹¾¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥½Ð¤Î¾ì¤ÇÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤ò´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¡¢¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢½»Ç·¹¾¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Î´À¹¤ò¶Ë¤á¤¿º£Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¡£2025Ç¯ºÇ¸å¤âÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ßºÇ¹â¤Îµ±¤¤òÊü¤Æ¡£