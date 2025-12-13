Âç¸¶Í¥Çµ¡õÂ¼»³ºÌ´õ¤¬¡ÖÇ®³¤»¦¿Í»ö·ï¡×¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¡ÖÍýÀÈô¤Ð¤¹³Ð¸ç¤ÇÀ¸¤È´¤¯¡×
½÷Í¥Âç¸¶Í¥Çµ¡Ê26¡Ë¤È¸µAKB48Â¼»³ºÌ´õ¡Ê28¡Ë¤¬¡¢ÉñÂæ¡ÖÇ®³¤»¦¿Í»ö·ï¡¡¥é¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¡ÊÍèÇ¯2·î14Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬12Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
·àºî²È¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Î1¤Ä¡£2¿Í¤Ï¼Î¤Æ¿È¤ÎÀøÆþÁÜºº¤ò¹Ô¤¦½÷À·Ù»¡´±¡¢¿åÌîÊþ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£
Âç¸¶¤Ï¡ÖÇ°´ê¤Î¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤Îµº¶Ê¡£Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÌò¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»þ¤Ë¤ÏÍýÀ¤òÈô¤Ð¤¹³Ð¸ç¤Ç¡¢¿åÌî¤òÀ¸¤È´¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Â¼»³¤â¡Ö¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤È¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡ÊÂ´¶È¸å½é¤Î¼ç±éÉñÂæ¡Ë¡Ø¿·¡¦ËëËö½ã¾ðÅÁ¡Ù¤Ç³Ø¤ó¤À¡¢¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤óºîÉÊ¤Î±ü¿¼¤µ¡£º£²ó¤Ï¡¢¿åÌîÊþ»ÒÌò¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¥Á¡¼¥à¤ÎÇ®³¤»¦¿Í»ö·ï¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ç±é¤Ï¹Ó°æÆØ»Ë¡Ê32¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢²£ÅÄÂç²í¡Ê15¡Ë¡¢É´Ì¾¥Ò¥í¥¡Ê31¡Ë¡¢¹â¶¶Î¶µ±¡Ê32¡Ë¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£