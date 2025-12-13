¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Û±©ÅÄÈÞ´õ¤Î»Õ¾¢¤Ï£²¿Í¡¡°¦ÃÎ»ÙÉô¡Ö²ÏÂ¼Î»¡×¡õÄ¹ºê»ÙÉô¡Ö¸¶ÅÄ¹¬ºÈ¡×
¡Ú½÷»Ò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡±©ÅÄÈÞ´õ¡Ê£²£²¡á°¦ÃÎ¡Ë¸åÊÔ¡Û
¡¡¡½¡½¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¡¡±©ÅÄ¡¡¥¿¡¼¥ó¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ°®¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤·²á¤®¤º¤ËÎäÀÅ¤Ë¤ä¤ëÊý¤¬Âç»ö¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¸½ºß¤Î²ÝÂê¤Ï
¡¡±©ÅÄ¡¡£Ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£Æ¤òÀÚ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£º£´ü¤Ï£Æ¤ò¤»¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌµ»ö¸Î¤Ç¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½»Õ¾¢¤Ï°¦ÃÎ»ÙÉô¤Î²ÏÂ¼Î»Áª¼ê¤ÈÄ¹ºê»ÙÉô¤Î¸¶ÅÄ¹¬ºÈÁª¼ê¤Î£²¿Í¡£»ÙÉô¤Î°ã¤¦¸¶ÅÄÁª¼ê¤ò»Õ¾¢¤ËÁª¤ó¤À·Ð°Þ¤Ï
¡¡±©ÅÄ¡¡¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï´äÀ¥¤µ¤ó¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´äÀ¥¤µ¤ó¤¬¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ»ä¤¬Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ü¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢£ÓÎÏ¤È¤«½¸ÃæÎÏ¤È¤«¡¢¿Í¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²ÏÂ¼¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Ï£Ì£É£Î£Å¤Ç²ñÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¤¿¤Þ¤Ë°¶Àû¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥Ú¥éÄ´À°¤Ê¤É¤Ï²ÏÂ¼Áª¼ê¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡±©ÅÄ¡¡¥Ú¥é¤Ï²ÏÂ¼¤µ¤ó¤ËËè²óÊó¹ð¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¾ðÊó¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÏÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼«¼çÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ä¥ì¡¼¥¹¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷¤¬Âç»ö¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥¹¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤À¤±½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤«¡£¤É¤ó¤Ê¥Ú¥é¤¬¹ç¤¦¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¥²¡¼¥¸¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²ÏÂ¼¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½½÷»Ò¤ÇÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï
¡¡±©ÅÄ¡¡ÃæÅÄÍ¼µ®¤µ¤ó¤äº£°æÈþ°¡¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕÍ¥Èþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Ä¾¶á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï
¡¡±©ÅÄ¡¡£Áµé¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ïº£´ü¤«¤é¤Þ¤¿Á´¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï½àÍ¥¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Í¥½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½½Ð¤¿¤¤Âç²ñ¤Ï
¡¡±©ÅÄ¡¡¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï£Á£²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é£Á£±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½Æ±´ü¤ÎÃæ»³æÆÂÀ¤äÀ¾´ÝÐÒÂÀÏ¯¤Ï£Á£±¾º³Ê
¡¡±©ÅÄ¡¡¤¤¤Ä¤«Æ±¤¸ÉñÂæ¤Ç°ì½ï¤ËÁö¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±´ü¤Î³èÌö¤Ï»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤á¤Ã¤Á¤ãÃç¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤ÏÍ·¤ó¤À¤ê¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£½÷»Ò¤Ï´ðËÜ¡¢Á´°÷Ãç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¼ñÌ£¤Ï
¡¡±©ÅÄ¡¡ºÇ¶á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£ËèÆü¡¢Îý½¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµÙ¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£Îý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÈè¤ì¤ò¼è¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï
¡¡±©ÅÄ¡¡¾¡¤Ã¤¿»þ¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÉé¤±¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤Æ¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÆü¾ï¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤»É·ã¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡Î¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£