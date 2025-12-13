ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤ (C)Kyodo News

¡¡ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¤½¤ÎÇ¯¤Î´°Åê·¿¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÈÂôÂ¼¾Þ¡É¡£ÂôÂ¼¾Þ¤ÎÁª¹Í¹àÌÜ¤¬ÅÐÈÄ¿ô¡Ê25¡Ë¡¢´°Åê¿ô¡¢¾¡Íø¿ô¡Ê15¡Ë¡¢Åêµå²ó¡¢¾¡Î¨¡Ê,600¡Ë¡¢Ã¥»°¿¶¡Ê150¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨¡Ê2.50¡Ë¤È7¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢ÍèÇ¯¤«¤é10»î¹ç°Ê¾å¤Î´°Åê¿ô¤¬8»î¹ç°Ê¾å¤Î´°Åê¡¢200¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤ÎÅêµå²ó¿ô¤ò180¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤È¡¢2¹àÌÜ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡º£Ç¯ÂôÂ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°ËÆ£¤ÎÅêµå²ó¿ô¤È¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢´°Åê¿ô¤Ï6¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åêµå²ó¿ô¤Ï196²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ¤ª¤ê¥¯¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï³ÆµåÃÄºÇ¸å¤Î180¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¡¢8»î¹ç°Ê¾å´°Åê¤·¤¿Åê¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£

¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤â180¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿Åê¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤â±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Î2016Ç¯¡£´°Åê¿ô¤â¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¡¢¶â»ÒÀé¿Ò¡¢Â§ËÜ¹·Âç¤È¤¤¤Ã¤¿´°Åê¤Î¤Ç¤­¤ëÅê¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤â±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥í¥Ã¥Æ¤Î2007Ç¯¤À¡£

¡¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­¤ÏÍ°°æ½¨¾Ï¤¬¥í¥Ã¥Æ¤ÇºÇ¸å¤Î180¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢À¾Éð¤ÇºÇ¸å¤Î8´°Åê°Ê¾å¡Ê2009Ç¯¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£

¡¡°ìÊý¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½ªÈ×¤ËÂÇ½ç¤¬²ó¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤³¤í¤ÇÅê¼ê¤ËÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢180²ó°Ê¾å¡¢´°Åê¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËºÇ¸å¤Ë8´°Åê°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¤â20Ç¯¤ÎÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¡£ÆÃ¤ËÂçÌî¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Ì¢±ä¤ÇÃ»½Ì¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç10´°Åê¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏºÇ¸å¤Ë180¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾åÅê¤²¤¿¤Î¤¬2011Ç¯¤Î´Û»³¾»Ê¿¡¢ºÇ¸å¤Î8´°Åê¤Ï1998Ç¯¤ÎÀîºê·û¼¡Ïº¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â12µåÃÄ¤ÇºÇ¤â±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ­Ï¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú³ÆµåÃÄºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó180²ó°Ê¾å¡¢8´°Åê°Ê¾å¡Û

¢§ºå¿À

Åêµå²ó¡§¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê2016Ç¯¡Ë185²ó1/3

´°¡¡Åê¡§°æÀî·Ä¡Ê2006Ç¯¡Ë8

¢§DeNA

Åêµå²ó¡§Åì¹î¼ù¡Ê2024Ç¯¡Ë183²ó

´°¡¡Åê¡§»°±ºÂçÊå¡Ê2006Ç¯¡Ë9

¢§µð¿Í

Åêµå²ó¡§¸Í¶¿æÆÀ¬¡Ê2024Ç¯¡Ë180²ó

´°¡¡Åê¡§¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê2018Ç¯¡Ë10

¢§ÃæÆü

Åêµå²ó¡§ÂçÌîÍºÂç¡Ê2015Ç¯¡Ë207²ó1/3

´°¡¡Åê¡§ÂçÌîÍºÂç¡Ê2020Ç¯¡Ë10

¢§¹­Åç

Åêµå²ó¡§ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¡Ê2018Ç¯¡Ë182²ó

´°¡¡Åê¡§¹õÅÄÇî¼ù¡Ê2005Ç¯¡Ë11

¢§¥ä¥¯¥ë¥È

Åêµå²ó¡§´Û»³¾»Ê¿¡Ê2011Ç¯¡Ë180²ó2/3

´°¡¡Åê¡§Àîºê·û¼¡Ïº¡Ê1998Ç¯¡Ë9

¢§¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯

Åêµå²ó¡§Í­¸¶¹ÒÊ¿¡Ê2024Ç¯¡Ë182²ó2/3

´°¡¡Åê¡§¿ùÆâ½ÓºÈ¡Ê2008Ç¯¡Ë8

¢§ÆüËÜ¥Ï¥à

Åêµå²ó¡§°ËÆ£Âç³¤¡Ê2025Ç¯¡Ë196²ó2/3

´°¡¡Åê¡§¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¡Ê2011Ç¯¡Ë10

¢§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹

Åêµå²ó¡§»³ËÜÍ³¿­¡Ê2022Ç¯¡Ë193²ó

´°¡¡Åê¡§¶â»ÒÀé¿Ò¡Ê2013Ç¯¡Ë10

¢§³ÚÅ·

Åêµå²ó¡§Â§ËÜ¹·Âç¡Ê2018Ç¯¡Ë180²ó1/3

´°¡¡Åê¡§Â§ËÜ¹·Âç¡Ê2017Ç¯¡Ë8

¢§À¾Éð

Åêµå²ó¡§µÆÃÓÍºÀ±¡Ê2017Ç¯¡Ë187²ó2/3

´°¡¡Åê¡§Í°°æ½¨¾Ï¡Ê2009Ç¯¡Ë11

¢§¥í¥Ã¥Æ

Åêµå²ó¡§Í°°æ½¨¾Ï¡Ê2016Ç¯¡Ë188²ó2/3

´°¡¡Åê¡§ÅÏÊÕ½Ó²ð¡Ê2007Ç¯¡Ë8