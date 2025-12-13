¡Ú12·î17Æü¡õ24Æü ¿¼Ìë1»þ～ÊüÁ÷¡Û¿å¥É¥é25¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Re:venge¡×²ÃÆ£»ËÈÁ¡ßÈÓÅç´²µ³¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª¼çÂê²Î¤¬Ì¤´°À®¥Ö¥ì¥¤¥Ö¤Î¡ÖHold on¡×¤Ë·èÄê¡ª60ÉÃ¥È¥ìー¥éー¤â½é¸ø³«!!!
ÊüÁ÷¸å¡¢TVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢U-NEXT¤Û¤«¤Ë¤Æ½ç¼¡¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¥É¥é¥Þ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂç¸ø³«¡ª
¼çÂê²Î¤ÏÌ¤´°À®¥Ö¥ì¥¤¥Ö¤Î ¡ÖHold on¡× !!!
¤µ¤é¤Ë60ÉÃ¥È¥ìー¥éー½é¸ø³«!!!
¥Æ¥ìÅì»Ë¾å½é¡È¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ß¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÇÛ¿®¡ÉÏ¢Æ°´ë²è
¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ï DMM ¥·¥çー¥È¤Ë¤ÆÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¡ª
テレ東では、2025年12月17日(水)と24日(水)の二夜にわたり、水ドラ25「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge」(深夜1時00分～)を放送します。またテレ東での地上波放送に加え、DMMショートにてショートドラマとしても配信いたします。テレ東がテレビ放送とショートドラマを連動して制作するのは史上初の取り組みとなります。
原作はDMMグループのデジタルコミック出版社「CLLENN」が制作。現在「DMMブックス」他で配信しており、縦読み漫画ならではのスピーディーでブラックな展開が話題を集めた三田たたみ氏による同名作。夫の大輔からDVやモラハラ等を受けていた主人公の遠田愛が、謎の手紙の指示に従い大輔を社会的に制裁する中で、自他と対峙し人生を見つめ直す姿を描きます。
テレ東では2023年に「夫を社会的に抹殺する5つの方法」を福場ふみか×野村周平で実写ドラマ化。放送開始と共に配信を中心に話題となり、見逃し配信の再生数(1週間)が全話100万回を突破(※TVer DATA MARKETINGにて算出)、テレ東の番組エピソード別再生数で歴代再生数のTOP10に6本がランクインするなど、〈不倫復讐ドラマ〉というジャンルを確立しました。さらに2024年には高畑充希×福士蒼汰で「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Season2」を放送。1とは違った家庭の形は新たに話題を集め、再生数が100万回を超える(※TVer DATA MARKETINGにて算出)人気を集めました。現在TVerにて、人気を博した Season1とSeason2が配信中です。
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î±üÅÄ°«Ìò¤ò²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢°«¤ÎÉ×¡¦±üÅÄÂçÊåÌò¤òÈÓÅç´²µ³¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢»³²¼ÍÆè½»Þ¡¢ÃöÄÍ·òÂÀ¡¢ÅÄÃæ¹§»Ë ¡¢¾®ÎÓÎ¼ÂÀ¡¢»ÖÅÄ²»¡¹¡¢ÀÐÀîæÆÎë¤È¤¤¤Ã¤¿±éµ»ÇÉ¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Î½÷À¤ÎÉü½²·à¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤È¶¦¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¹¥Èー¥êー¤ËÀ§Èó¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤
¡À2 ¿Í¤Î±Æ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡ª¡¿
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¡×¤Ç¤¹¡£°«¤ÈÂçÊå¤Î±Æ¤¬¡¢2¿Í¤ÎÆâÌÌ¤Î´é¤òÉ½¸½¡ªÀµÌÌ¤ò¸þ¤¯°«¤ÏÉü½²¤ò·è°Õ¤·¤¿ÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡¢ÂçÊå¤â¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢°«¤Î±Æ¤ÏÈá¤·¤²¤ËÐí¤¡¢ÂçÊå¤Ï²¿¤«¤ËÇº¤ßÆ¬¤òÊú¤¨¹þ¤à¡¦¡¦¡¦¡£°«¤ÈÂçÊå¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£°«¤ÎÉü½²·à¤Î³«Ëë¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼çÂê²Î¤Ï¡¢Ì¤´°À®¥Ö¥ì¥¤¥Ö¤Î¡ÖHold on¡×¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ÖHold on¡×¤Ï¡ÈÄË¤¤¤Û¤É¤ËÂô»³²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»×ÁÛ¡É¤ä¡ÉÁà¤ê¿Í·Á¤ÎÍÍ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿²Î»ì¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥ß¥É¥ë¥Á¥åー¥ó¤Ç¡¢¶¸¤ª¤·¤¤¤Þ¤Ç¤ËÁê¼ê¤ò°¦Áþ¤¹¤ë¿´¤Î³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YU¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤¬º®¹ç¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
16ºÐ¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎVo.YU¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£2023Ç¯10·î27Æü¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡ÖDOKU¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤È¶¯¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëYU¤Î²ÎÀ¼¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌ¤´°À®¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡£²Î¤òÄÌ¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀäÂÐÅª¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Á¡¢²Î¤¦¤Ù¤¯¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¯½÷¡£TikTok¤Ç¤ÏÁíºÆÀ¸¿ô400Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÃå¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
²áµî¥·¥êー¥ººîÉÊ¤âÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿º£ºî¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖHold on¡×¤Ï¡¢¾×Æ°¤È¥¹¥Ôー¥É¤¬¸òº¹¤¹¤ë¼ÀÁö´¶¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¶¯¤µ¤È¼å¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÊª¸ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤â¿´¤Ë»Ä¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÌ¤´°À®¥Ö¥ì¥¤¥Ö Vo.YU¡Ë
¡Ú60ÉÃ¥È¥ìー¥éー¸ø³«¡Û
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¥É¥é¥Þ½é½Ð¤·±ÇÁü¤È¤Ê¤ë60ÉÃ¥È¥ìー¥éー¤ò¸ø³«¡£¡È¥ª¥È¥µ¥Ä¡É¥·¥êー¥º¤Î¸°¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ú²¾ÌÌ¡Û¤¬ÅÐ¾ì¡ª²áµî¥·¥êー¥º¤È¤Ï°ì¿·¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¡È5 ¤Ä¤ÎÉü½²ÊýË¡¡É¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©É×¤Ë5¤Ä¤ÎÉü½²¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢°«¤¬¸«¤Ä¤±¤ëÅú¤¨¤È¤Ï¡©¥¥ã¥¹¥È¤ò°ì¿·¤·¤ÆËë¤ò³«¤±¤ë¡È¥ª¥È¥µ¥Ä¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤Ë¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Á°ÊÔ (12·î17ÆüÊüÁ÷) ¤¢¤é¤¹¤¸
Àì¶È¼çÉØ¤Î±üÅÄ°«(²ÃÆ£»ËÈÁ)¤Ï¡¢É×¡¦ÂçÊå(ÈÓÅç´²µ³)¤Î¿´Ìµ¤¤È¯¸À¤äË½ÎÏ¤Ë¶±¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê°«¤Ï´î¤Ö¤¬¡¢¿ì¤Ã¤¿ÂçÊå¤ËÊ¢¤ò½³¤é¤ìÎ®»º¡£´õË¾¤ò¼º¤Ã¤¿°«¤Ï¡¢ÀäË¾¤ÎÊ¥¤Ë¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢°«¤Î¤â¤È¤ËÂçÊå¤Ø¤ÎÉü½²¤òÂ¥¤¹Ææ¤Î²¾ÌÌ¤«¤é¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¡£²¾ÌÌ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢°«¤ÏÂçÊå¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò1¤Ä¤º¤ÄÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»Å»ö¡¢°¦¿Í¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÎ©¾ì¡Ä½çÄ´¤ËÉü½²¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢°«¤Ï²¾ÌÌ¤Î°Õ³°¤ÊÀµÂÎ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
【タイトル】水ドラ25「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge」
【放送日時】2025年12月17日(水)、24日(水) 深夜1時00分～1時30分
【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、TVQ 九州放送
【配信】<テレビ放送版>
【原作】「夫を社会的に抹殺する5つの方法」おえかき・三田たたみ/CLLENN
【出演】加藤柚凪、飯塚悟空
小鹿陸太、志田音々、石川恋瑠、田中幸史 ・ 猪塚健太 / 山下容莉枝
【脚本】福安美穂
【監督】柏木由里
【音楽】コトブキミュージックラボ
【主題歌】未完成ブレイブ「Hold on」(asistobe)
【プロデューサー】鎌地陽大(テレビ東京)、伊上文弥香(テレビ東京)、清家優貴(ファインエンターテイメント)
【制作プロデューサー】中塚彬紀(ファインエンターテイメント)
【制作協力】ファインエンターテイメント
【製作著作】テレビ東京
