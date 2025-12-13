WBC¤Î3¤«·îÁ°¡ÄÍèÆüÄ¾¸å¤Ë´¿´î¤ÎÊó¹ð¡¡MLB¥¹¥¿¡¼¤¬º§Ìó¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È°ìÀ¸¡×
Åìµþ´Ñ¸÷¤Î¼¡¤ÎÅê¹Æ¤¬·ëº§Êó¹ð¤Ë
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ú¡¼¥Ë¥ãÆâÌî¼ê¤¬12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çº§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£11·îËö¤Ë¤ÏÆüËÜ´Ñ¸÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤éÌó2½µ´Ö¸å¤Ë¹¬¤»¤ÎÊó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ï¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥°¥í¥Ã¥½¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸ß¤¤¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥Ú¡¼¥Ë¥ã¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¥¹¤ÈÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥°¥í¥Ã¥½¤µ¤ó¤Îº¸¼ê¤Ë»ØÎØ¤¬µ±¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥°¥í¥Ã¥½¤µ¤ó¤âÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È°ìÀ¸¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¡¼¥Ë¥ã¤Ï11·î26Æü¤ËÅìµþ¤Î½ÂÃ«¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¤½¤Î¸å¤âÅÅ¼Ö¤Î½ÄºÂÀÊ¤Ë¹ø¤«¤±¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢µþÅÔ¤äÀõÁð¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡28ºÐ¤Î¥Ú¡¼¥Ë¥ã¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¡£Í··â¼ê¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£136»î¹ç¤Ç22ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.253¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.400¡¢1ËÜÎÝÂÇ3ÂÇÅÀ¤ÇMVP¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆWBC¤Ë½Ð¾ì¡£º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤ÎÂÇÎ¨.304¤òÃ£À®¤·¡¢17ËÜÎÝÂÇ¡¢62ÂÇÅÀ¡¢20ÅðÎÝ¡¢OPS.840¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë