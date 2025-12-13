½µËö¤ÎÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËBIG¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ö¤ä¤Ã¤È¤¤¿¡¼¡ª¡×¡Öµ¤Ê¬¾å¤¬¤ë¡×¡¡ºÇ¿·»Ñ¤Ë´¿´î
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¸ø¼°X¤¬Êó¹ð
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Î»î¹çÁ°Æü²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£»Ø´ø´±¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¡ÖÁ´°÷¤¬½Ð¾ì²ÄÇ½¤À¡£¥«¥ª¥ë¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ß¥ë¥Ê¡¼¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î13Æü¸áÁ°6»þ¡¢²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤À¤Ã¤¿»°ãø¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÎý½¬¤ËÉüµ¢¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»°ãø¤Ï¡¢·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÃÌ¾Ð¤·¡¢¾Ð´é¤ò¤³¤Ü¤¹¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀïÀþÉüµ¢¤òÆ÷¤ï¤¹Åê¹Æ¤Ë¡¢X¾å¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤¤¤ËÉüµ¢¡ª¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¯¤Èµ¤Ê¬¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ë¡×
¡ÖÉüµ¢¤À¤¡¡¡³Ú¤·¤ß¡×
¡Ö»°ãø¡ÁÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤È¤¤¿¡¼¡ª´ò¤·¤¤¤ï¡×
¡¡28ºÐ¤Î»°ãø¤Ï9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÂ¼ó¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¡£10·î5Æü¤Î¥¦¥©¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó°Ê¹ß¡¢¸ø¼°Àï¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â10·î¡¢11·î¤È2¤«·îÏ¢Â³¤Ç¾·½¸¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë