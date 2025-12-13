¡ÖÍ¼ÈÓ¤Ï²¶¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë´°À®¤µ¤»¤í¡ª¡×¤Ç¤â¸È¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢Íê¤à¤è～¡×É×¤Î¡Ø¤ª¤Í¤À¤êÆâÍÆ¡Ù¤Ë¥¾¥ï¥Ã
ÃÎ¿Í¤Ë¤Ï¤â¤¦¤¹¤°50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÉ×¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÄâ¼ç´ØÇò¤ÊÉ×¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¸«¤»¤¿ÂÖÅÙ¤Ë¥¾¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÃÎ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
50ºÐ¼êÁ°¤ÎÉ×
»ä¤Ï¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤ÈÃæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤¸¤50ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÉ×¤È4¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤Ï·ëº§¤·¤¿Åö½é¤«¤é»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¹âËý¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÍ¼ÈÓ¤Ï²¶¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë´°À®¤µ¤»¤í¡ª¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÁê¼ê¤è¤ê²¶¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¡ª¡×¤Ê¤É¡¢É×¤Î¸ÀÆ°¤Ï»þ¤ËÄâ¼ç´ØÇò¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ²£Ë½¤È¤µ¤¨´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢È¿¹³´ü¤ËÆþ¤ê¤«¤±¤¿Â©»Ò¤òÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·É×¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÄâ¼ç´ØÇò¤ÊÂÖÅÙ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
É×¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ
¤½¤Î°ìÌÌ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Ø¤Î¡È¤È¤¢¤ëÂÖÅÙ¡É¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤â¡¢ÆÍÁ³¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
É×¤¬¡Ö¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿Ìë¤Î¤³¤È¡£
¤Ç¤¹¤¬¤½¤ÎÁ°Æü¤â¡Ö³°¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦É×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³°¿©¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖËèÆü³°¿©¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤è¡×¤È¡¢ÊÖ¤·¤¿»ä¤ËÉ×¤ÏÀåÂÇ¤Á¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥±¥Á¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤è¡×¤È¤Ü¤½¤Ã¤È¸À¤Ã¤¿É×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡©¡×
¤ÈÏÃ¤¹É×¡£¤É¤¦¤ä¤éÁê¼ê¤Ï¸È¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£