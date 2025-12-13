¹âÌÚÈþÈÁ¤¬½÷»Ò£±£µ£°£°£í¤Çº£µ¨½éÍ¥¾¡¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÂåÉ½¤¬³Î¼Â¤Ë¡¡½÷»Ò£µ£°£°£í¤ÎµÈÅÄÀãÇµ¤Ï£³°Ì
¡¡½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£±Ê¬£µ£´ÉÃ£¹£µ¤Çº£µ¨½é¤ÎÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¡££×ÇÕÄÌ»»£³£·¾¡ÌÜ¡£ÍèÇ¯£²·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤â³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÏµÈÅÄÀãÇµ¡Ê¼÷¹¡Ë¤¬£³£·ÉÃ£·£µ¤Ç£³°Ì¡£º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤ÎÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£»³ÅÄÍü±û¡ÊÄ¾ÉÙ¾¦»ö¡Ë¤Ï£³£¸ÉÃ£µ£±¤Ç£±£¶°Ì¡£
¡¡ÃË»Ò£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¿¹½Å¹Ò¡Ê¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£³£´ÉÃ£´£¹¤Ç£´°Ì¡£¹À¥Í¦ÂÀ¡Ê¹âºê·ò¹¯Ê¡»ãÂç¡Ë¤¬£³£´ÉÃ£µ£±¤Ç£µ°Ì¡£ÁÒÄÚ¹îÂó¡ÊÄ¹Ìî¸©¶¥µ»ÎÏ¸þ¾åÂÐºö¡Ë¤¬£±£±°Ì¡£ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¿·ßÀÎ©Ìé¡Ê¹âºê·ò¹¯Ê¡»ãÂç¿¦¡Ë¤Ï£±£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÌî¡¹Â¼ÂÀÍÛ¡ÊÇî»ü²ñ¡Ë¤Ï£±Ê¬£´£µÉÃ£¹£°¤Ç£±£±°Ì¡£»³ÅÄÏÂºÈ¡Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ï£±£´°Ì¡£¾®ÅçÎÉÂÀ¡Ê¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ë¤Ï£±£¶°Ì¤À¤Ã¤¿¡£